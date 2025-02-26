Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова пригласила Эрдогана на международный форум в Ашхабаде

02:21 27.02.2025

Реджеп Тайип Эрдоган приглашен на международный форум в Ашхабаде

26.02.2025



Встреча Председателя Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, 25 февраля, 2025 г., Анкара, Турция



Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова во вторник встретилась с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе рабочего визита в Анкару. В рамках встречи Спикер передала приглашение турецкому лидеру на международный форум в Ашхабаде, приуроченный к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана и "Международному году мира и доверия".



Как сообщает пресс-служба Меджлиса Туркменистана, Гулманова передала главе турецкого государства приветствия и наилучшие пожелания от имени президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова.



Встреча Председателя Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем, 25 февраля, 2025 г., Анкара, Турция (Фото: tccb.gov.tr)



Стороны подчеркнули исторические, культурные и духовные связи между народами двух стран, основанные на взаимном уважении и доверии.



Особое внимание собеседники уделили роли парламентской дипломатии в укреплении межгосударственного взаимодействия, а также значению сотрудничества в рамках международного права для дальнейшего развития двусторонних отношений.



25 февраля 2025 года делегация Туркменистана приняла участие в церемонии возложения цветов к мавзолею "Аныткабир" в память о первом Президенте Турецкой Республики Мустафе Кемале Ататюрке.