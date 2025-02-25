Германия заинтересована в профессиональных кадрах из Кыргызстана

02:23 27.02.2025

25 февраля 2025



Стороны намерены активизировать сотрудничество в области профессионального обучения



Посол КР в Германии Омурбек Текебаев встретился с министром экономики, инфраструктуры, туризма и труда Федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Вольфгангом Бланком.



Как сообщили в диппредставительстве, министр Бланк сообщил о заинтересованности Федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания в сотрудничестве с Кыргызстаном в различных сферах экономики, включая подготовку квалифицированных кадров. В этих целях сторонами было подписано Совместное заявление о намерениях об активизации сотрудничества в области профессионального обучения между Министерством образования и науки КР и Федеральной землей Мекленбург-Передняя Померания.



Стороны отметили, что молодые люди из Кыргызской Республики, которые успешно проходят профессиональное обучение в Германии, вносят свой вклад в активизацию экономических и культурных связей между двумя странами.