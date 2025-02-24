В Узбекистане только резиденты могут эксплуатировать участки золотых приисков, – Центр использования недр

02:33 27.02.2025

24 февраля 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Центр по использованию недр Узбекистана опроверг появившиеся в соцсетях слухи о покупке более 30 золотых месторождений в Навои китайскими компаниями, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



На днях в социальных сетях распространился видеоролик с данными о продаже 31 золотоносного рудника в Навоийской области китайским компаниям.



В ответ Центр использования недр Узбекистана заявил, что эта информация не соответствует действительности.



Пресс-служба Центра подчеркнула, что в соответствии со статьей 32 закона "О недрах", пользование участками недр разрешается только юридическим лицам, зарегистрированным в стране.



"В феврале 2025 года через платформу E-auksion был продан 31 участок золотых месторождений на общую сумму 25,1 миллиарда сумов. Победителями электронных торгов признаны 12 зарегистрированных в Узбекистане компаний. Некоторые из них полностью принадлежат гражданам страны (100 % учредителей являются узбекистанцами). В других компаниях в среднем 70 % владельцев – резиденты страны", – говорится в сообщении.



При этом ни одна компания, полностью принадлежащая иностранным гражданам, включая Китай, никогда не выигрывала аукционы на разработку месторождений драгоценных металлов.



Согласно законодательству, разрешения на использование участков выдаются сроком на 3 года и не предоставляют право собственности на землю. Лицензиаты могут добывать полезные ископаемые с поверхности, обязаны восстановить нарушенные в процессе работ земли и сделать их пригодными для дальнейшего использования. При этом 70 % сотрудников должны быть гражданами Узбекистана.



Подчеркивается, что добыча драгоценных металлов на приисках в Навои ведется старательским методом, поскольку промышленная разработка здесь экономически нецелесообразна. Использование этих участков предпринимателями позволяет обеспечить прозрачность процесса, а также внедрить новые технологии и создать рабочие места. При этом 49,5 % средств от реализации добытых драгоценных металлов поступает в местный бюджет для развития региона.



Напомним, что в Узбекистане в открытом доступе создадут онлайн-карту месторождений полезных ископаемых.