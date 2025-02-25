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Геополитика мира - Джеффри Сакс выступил в Европейском парламенте
03:55 27.02.2025

ИноСМИ
Россия

Джеффри Сакс: Европа должна быть главным экономическим партнером России

Хоть в ЕС и восприняли новости о переговорах между Россией и США с ужасом, но для них это лучшее, что могло произойти, заявил американский экономист Джеффри Сакс, выступая в Европейском парламенте. Европе пора одуматься и восстановить "естественные связи" с Россией.

Джеффри Сакс: Трамп не хочет проигрывать. Поэтому более вероятен сценарий, при котором конфликт закончится. Потому что Трамп и президент Путин договорятся о его прекращении, даже если Европа продолжит свою грандиозную военную кампанию. Это более не имеет значения. Конфликт заканчивается. Так что выбросьте подобные мысли из головы. Пожалуйста, скажите своим коллегам, что все кончено. А все потому, что Трамп не хочет тащить на себе проигравшего. Вот и все. Здесь нет какой-то великой морали, он просто не хочет иметь дело с неудачником, коим Киев несомненно является. Главное, что можно спасти в результате переговоров, которые проходят прямо сейчас, - это Украина. Второе - Европа.



На фоне пугающих новостей о переговорах ваш фондовый рынок в последние дни растет. Знаю, что в этих залах их восприняли с ужасом, но для вас это все равно лучшая новость из возможных. Итак, я призвал некоторых европейских лидеров, хотя в большинстве своем они меня не слушают, ездить не в Киев, а прямиком в Москву, где они смогут обсудить все с российскими коллегами. Вы шутите? Вы - Европа, у вас 450 миллионов человек и экономика стоимостью $20 триллионов. Вы должны быть главным экономическим и торговым партнером России. Это естественные связи. Кстати, если кто-нибудь захочет обсудить, как США взорвали "Северный поток", буду рад об этом поговорить.

Источник - ИноСМИ
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