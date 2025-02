ЦентрАзия | "Теневое правительство" против "глубинного государства", или Начало новой американской революции, - Валентин Катасонов

12:04 27.02.2025 "Теневое правительство" против "глубинного государства", или Начало новой американской революции

Трамп стремится сбалансировать федеральный бюджет, избавиться от громадных дефицитов и остановить колоссальный рост госдолга



27.02.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



В США указом 47-го президента Дональда Трампа учреждено новое ведомство – Департамент по вопросам эффективности правительства (DOGE). Его возглавил американский миллиардер Илон Маск. Несмотря на то, что новое ведомство пока функционирует столь долго, о нем уже знают во всей Америке. И за ее пределами – тоже. Со стороны Маска как главы DOGE сделано столько нестандартных, можно сказать, революционных заявлений, что некоторые в Америке уже окрестили деятельность ведомства "кошмаром", предрекая, что DOGE скоро погрузит страну в хаос. Другие признают, что да, действительно, DOGE совершает революцию, но эта революция – последний шанс спасения гибнущей Америки. Также DOGE называют "неизбранным теневым правительством". Но ведь и "глубинное государство", которое недобрым словом вспоминают сторонники Трампа, также является "неизбранным". Революционеров и контрреволюционеров, воюющих друг с другом, никогда не избирают. А тот, кто побеждает в этой войне, уже потом устанавливает свои порядки избрания во властные структуры. Одним словом, сегодня Америка оказалась в состоянии революции и войны "теневого правительства" с "глубинным государством".







Длительное время топовой темой СМИ являются заявления Маска по поводу такого американского ведомства, как Агентство международного развития – АМР (The United States Agency for International Development – USAID). Он назвал АМР "преступной организацией", добавив: "Пора ей умереть". О том, что АМР является преступной организацией, являющейся прикрытием ЦРУ США и готовящей в десятках стран мира цветные революции и государственные перевороты, мы хорошо знали еще до заявления Маска. Но дорогого стоит такое признание лица, которое является не просто бизнесменом и миллиардером, а членом команды Трампа, руководителем государственного ведомства США. И уже тем более дорого стоит обещание закрыть АМР, которое Маск также назвал "змеиным гнездом".



Маска можно назвать "революционером" номер 2. После Трампа, который возглавляет всю американскую революцию и значится под номером 1. Трамп и Маск хотят добиться решающего перелома в своей борьбе с "глубинным государством" уже в следующем году. Наверное, хотят приурочить свою победу к 250-й годовщине провозглашения независимости Америки. И войти в историю Америки как новые Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон.



Маск настроен очень по-военному. 3 февраля газета The New York Times сообщила, что глава DOGE приказал поставить кровати в офисе своего ведомства в нескольких кварталах от Белого дома. То есть работа в DOGE по времени не лимитирована. Можно сказать, военный режим. Маск с гордостью заявил, что он и его команда работают по 120 часов в неделю, а классические бюрократы в правительстве - не более 40 часов.



Первоначально многие думали, что DOGE – что-то наподобие аудиторского ведомства (типа нашей Счетной палаты), которое только изучает и дает рекомендации. Но исключительно по вопросам финансовым. Сам Трамп заявлял, что рассчитывает на то, что ему с помощью DOGE удастся сократить расходы правительства на 2 триллиона долларов в год. А это примерно треть всех бюджетных расходов. Трампу такая экономия нужна для того, чтобы наконец сбалансировать федеральный бюджет, избавиться от громадных дефицитов и остановить рост государственного долга, который уже превышает 36 триллионов долларов. Но как можно давать рекомендации по сокращению бюджетных расходов, не вникая в то, на что тратятся казенные деньги? И Маск с его командой стали вникать. Кроме откровенной коррупции и казнокрадства они обнаружили, что некоторые виды деятельности подрывают национальную безопасность США, ослабляют Америку.



И на примере заявлений Маска по оценке АМР всем стало понятно, что глава DOGE – не аудитор в привычном понимании слова, а радикальный реформатор, даже революционер, вникающий в вопросы идеологического, политического и военного характера. К тому же в отличие от обычных аудиторов Маск и Ко немедленно делают полученную ими информацию достоянием широкой публики.



После АМР на всеобщий позор было выставлено такое ведомство, как НАСА, которое многие десятилетия занимается покорением космоса. 4 февраля Илон Маск на брифинге для СМИ обнародовал сведения о Лунной программе США, ранее считавшиеся секретными. После открытия доступа к архивам ЦРУ стало известно о фальсификации полета на Луну 20 июля 1969 года американским космическим кораблем "Аполлон-11". "Я, честно говоря, и раньше об этом догадывался, да и мой друг Стэнли Кубрик мне косвенно об этом намекал, но теперь мы знаем это точно, как и то, что Нил Армстронг и Базз Олдрин все лето 1969 года провели на Карибах", – признал глава DOGE. Кстати, на этом же брифинге он сообщил новость, о которой многие даже не догадывались. В том числе и сам Маск. Он сообщил, что в 1968 году был секретный полет на Луну советских космонавтов. Он даже назвал их фамилии: Петров и Башкиров. Все это глава DOGE узнал, получив доступ к секретным документам ЦРУ.



Некоторое время назад по американским и мировым СМИ пошла новая волна новостей, касающихся DOGE. Ведомство Маска получило доступ к платежной системе Минфина США, включая базу данных по уже совершенным операциям. Такой доступ необходим DOGE для мониторинга и потенциального ограничения государственных расходов. Отмашку на включение "зеленого света" Маску дал Скотт Бессент, только что назначенный на пост министра финансов США, один из близких к Трамп людей. Несколько высокопоставленных чиновников Минфина, которые пытались держать "красный свет", уже уволены.



После знакомства с конфиденциальной информацией Минфина Маск разместил пост в социальной сети X* (заблокирована в РФ), заявив, что DOGE немедленно прекращает незаконные выплаты таким учреждениям, как Лютеранская служба семьи, а также, что Минфину ранее была дана команда одобрять платежи "даже известным мошенникам или террористическим группам".



Многие чиновники, общественные и политические деятели (особенно те, кто на стороне демократов) встретили эту инициативу DOGE в штыки. Так, издание Politico сообщило, что попытка Илона Маска контролировать Минфин уже привела к иску со стороны Американской федерации труда и Конгресса производственных профсоюзов (обе организации находятся под сильным влиянием демократов). Правда, их обвинение было, в первую очередь, в адрес Минфина США, который предоставил DOGE доступ к личной и финансовой информации миллионов американцев. По мнению истцов, это грубое нарушение федерального законодательства. Прежде всего, закона о конфиденциальности 1974 года



Профсоюзных боссов поддержал сенатор-демократ Рон Уайден. Он отметил, что в базе Минфина имеется информация о пособиях по социальному обеспечению и медицинскому обслуживанию, грантах и выплатах государственным подрядчикам, некоторые из которых являются прямыми конкурентами компаний Маска. Система отражает федеральные денежные потоки на сумму 6 триллионов долларов в год. Некоторые американские СМИ сообщают, что система Минфина содержит информацию практически о всех гражданах США.



Бывший директор по вопросам конфиденциальности Министерства внутренней безопасности США Мэри Эллен Каллахан также назвала доступ DOGE к платежной системе "утечкой данных экспоненциальных масштабов". Она также добавила: "Если мы потеряем контроль над этими данными, мы потеряем контроль навсегда".



Но скандал, который разгорается вокруг истории доступа DOGE к платежной системе Минфина, – только "цветочки". Главные скандалы – еще впереди (если, конечно, оппонентам Маска в ближайшее время не удастся нейтрализовать главу DOGE; среди возможных способов "нейтрализации" называется даже убийство).



С моей точки зрения, самый грандиозный скандал начнется по мере аудита Пентагона. Ведь именно это ведомство занимает первое место по величине бюджетных ассигнований (более 800 млрд долларов в год). Еще во время первого президентского срока Дональд Трамп пытался навести порядок в Пентагоне. Он подозревал, что через военный бюджет происходит хищение астрономических сумм казенных денег (прежде всего, через завышение цен на продукцию и услуги, закупаемые военным ведомством). И что бенефициарами такого казнокрадства являются не только чиновники министерства обороны и корпорации военно-промышленного комплекса (ВПК). Значительная часть казенных денег, выделяемых Пентагону в конечном счете оседают в секретном бюджете "глубинного государства". И, судя по всему, Трамп это прекрасно понимал. И он предпринял попытку обуздать "глубинное государство" путем проведения аудитов министерства обороны. В 2017 году был запущен первый в истории Пентагона полномасштабный аудит этого ведомства, выявивший астрономические хищения. Затем последовали следующие ежегодные аудиты, которые вскрывали все новые и новые пласты хищений. И вот Трамп вновь вернулся в Белый дом. Он пока никаких заявлений о возобновлении аудитов Пентагона не делал. Но, думаю, что в ближайшее время сделает. И поручит руководить этой масштабной и сложной операцией именно Маску и DOGE. Учитывая то, что во главе Пентагона поставлен лояльный Трампу человек, Маску будет включен зеленый свет. Напомню, что аудиты Пентагона во время первого срока президентства Трампа завершались публикацией лишь кратких отчетов, без деталей. Учитывая манеру Илона Маска сразу же обнародовать секретную информацию, мы в ближайшее время можем стать свидетелями страшного серила под названием "Тайны Пентагона".



Но вернемся к уже происшедшим и происходящим скандалам, инициированным DOGE. Противников Трампа и Маска возмущает не только то, что секретная информация, полученная DOGE, моментально обнародуется. Еще более они не могут смириться с тем, что Маск единолично и моментально принимает решения. А ведь он как аудитор имеет право лишь представлять свои рекомендации президенту, конгрессу, министерствам и ведомствам федерального правительства. Оппоненты Маска неожиданно вспомнили о Конституции США, обвиняя последнего в ее нарушении. Независимые наблюдатели говорят, что, действительно, действия Маска не вполне конституционны. И это лишний раз свидетельствует о том, что в Америке дан старт не просто реформам, а самой настоящей революции.



С критикой DOGE выступают демократы как нижней, так и верхней палат Конгресса США. Так, лидер демократов в сенате Чак Шумер написал в соцсети X: "DOGE не является государственным учреждением. DOGE не имеет полномочий принимать решения о расходах. DOGE не имеет полномочий закрывать федеральные программы или игнорировать федеральный закон. Подход DOGE нельзя оставить без внимания. Конгресс должен принять меры, чтобы восстановить верховенство закона". Кстати, с легкой руки именно этого сенатора DOGE стали называть "теневым правительством", которое, по мнению Шумера, пытается захватить федеральное правительство.



Илон Маск не замедлил ответить сенатору, назвав реакцию Чака Шумера на действия DOGE "истеричной". В соцсети Х* (заблокирована в РФ) миллиардер, в частности, заявил: "Реакции, такие, как эта, позволяют вам понять, что DOGE делает работу, которая действительно имеет значение". В этом же чате Маск также записал, что работа его департамента - единственный шанс граждан США победить бюрократов и вернуть власть в руки народа. Итак, главный вопрос бурной деятельности DOGE – вопрос власти. Следовательно, действия DOGE можно и нужно квалифицировать как начало американской революции. Источник - Фонд стратегической культуры

