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Фунт соли: Лондон попытается сорвать переговоры Москвы и Вашингтона
12:13 27.02.2025

Чем действия Великобритании будут парировать Россия и Соединенные Штаты

Иван Дубровин

Великобритания будет делать все, что в ее силах, чтобы сорвать переговоры по Украине, как это уже произошло в 2022 году, уверены опрошенные "Известиями" политики и эксперты. Уже сформировался "антитрампистский блок", в который помимо Кира Стармера вошли Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон, считает экс-премьер Украины Николай Азаров. При этом королевство будет действовать и в открытую, и подпольно, используя свои рычаги влияния на украинские спецслужбы и военные подразделения, полагает посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Вместе с тем в экспертном сообществе уверены: и у Москвы, и у Вашингтона есть целый арсенал экономических и дипломатических мер, чтобы ответить Лондону.

Великобритания и ЕС пытаются помешать диалогу Путина с Трампом

Вслед за французским президентом Эммануэлем Макроном британский премьер Кир Стармер 27 февраля должен встретиться в Вашингтоне с главой Белого дома Дональдом Трампом, чтобы обсудить украинскую повестку и европейскую оборону. Как и Макрон, Стармер, несомненно, будет пытаться отговорить Трампа от диалога с Москвой.

- Кир Стармер, Эммануэль Макрон и будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц составили антитрампистский блок. Его задача - торпедировать мирные инициативы Трампа, - заявил в беседе с "Известиями" экс-премьер Украины Николай Азаров.

Получится ли у него это сделать, вопрос сложный. Визит Макрона в Вашингтон показал, что Трамп не особо прислушался к своему французскому визави, который накануне поездки говорил, что будет пытаться уговорить американского лидера занять более жесткую позицию в отношении Владимира Путина. По итогам встречи с Макроном Трамп заявил, что переговоры с Россией идут очень хорошо, и указал на заинтересованность США в "огромных запасах" редкоземельных металлов РФ. Ранее российское руководство говорило, что готово к взаимовыгодному сотрудничеству с американцами в этой сфере.

Даже если Стармер не сможет повлиять на Трампа при личном общении, Великобритания все равно продолжит саботировать диалог Москвы и Вашингтона, поскольку она заинтересована в продолжении кровопролития и военных действий на Украине, уверен посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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- Особенность Великобритании в том, что многие вещи она делает не открыто, а подпольно. У нее серьезные рычаги влияния на украинские спецслужбы и военные подразделения, которые она использует для того, чтобы в идеале сорвать диалог между Москвой и Вашингтоном. Они многократно это демонстрировали. Курская авантюра - это была попытка сорвать будущий диалог двух стран. Как раз перед событиями в Курской области произошел большой обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном после долгого периода молчания и отсутствия коммуникации. Поэтому Лондону всегда намного комфортнее, когда существует стена непонимания между РФ и США, - сказал он "Известиям".

Новая попытка сорвать переговоры

Ожидать от Великобритании попыток торпедировать урегулирование по Украине совершенно логично, учитывая, что ей уже удалось сорвать переговоры в Стамбуле весной 2022 года. К слову, Владимир Путин не раз указывал на особую негативную роль тогдашнего премьер-министра королевства Бориса Джонсона в срыве переговорного процесса в Турции. При этом, по мнению российского лидера, Лондон тогда пошел на этот шаг после консультации с Вашингтоном, когда у власти были демократы во главе с Джо Байденом.

Великобритания может бросить вызов усилиям администрации Трампа по урегулированию украинского конфликта путем увеличения объема помощи Киеву, чтобы тот оставался на плаву и продолжал вести боевые действия, считает аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.

- Однако тут важно понимать, что Лондон вряд ли пойдет на такой шаг в одиночку, а скорее будет ожидать аналогичной решимости со стороны европейских союзников, которым сейчас крайне трудно выработать единую позицию по увеличению военных расходов. При этом было бы удивительным, если бы Великобритания не пыталась сорвать мирный процесс снова, как она это сделала в 2022 году в ходе переговоров в Стамбуле, - уверен он.

По мнению эксперта, второй способ срыва, который также стоит на повестке дня, - направить на Украину европейские войска, что для России неприемлемо и способно поставить крест на любых переговорах. "Примечательно, что такая инициатива исходит как раз таки от Великобритании, не являющейся членом сообщества, и Франции, но не нашла поддержку других членов ЕС", - добавил Мелоян.

Ролевые игры: Европа меняет стратегию в украинском кризисе
Белый дом не оставляет выбора союзникам Киева

Трампу, очевидно, не нравится демонстративное желание Европы усиливать военную поддержку Киева вопреки возобновившемуся диалогу Кремля и Белого дома. В этом смысле показательно, что 26 февраля не состоялась встреча главы европейской дипломатии Каи Каллас и госсекретаря США Марко Рубио. Она была отменена в последний момент, хотя Каллас уже прибыла в Вашингтон.

Открытые попытки помешать украинскому урегулированию осуждают и в Москве. "Европа, когда меняется расстановка политических сил, тут же пытается подорвать эту тенденцию, объявляет о новых крупных пакетах военной помощи Киеву, науськивает его на продолжение боевых действий, прямо заявляет, как это сделала премьер-министр Дании Фредериксен, что в данной ситуации мир для Украины хуже войны", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров 26 февраля.

По мнению члена палаты лордов британского парламента Ричарда Балфа, Европа все же не сможет повлиять на Трампа в украинском вопросе.

- Это была война, которую вели США. Если они урегулируют ситуацию, то у ЕС не останется иного выбора, кроме как последовать их примеру. Трамп прав, утверждая, что бессмысленную бойню надо прекратить и что Европа ошибочно потакает правым аналитическим центрам, поддерживая это противостояние, - сказал он "Известиям".

Политик уверен: пора прекратить стрелять и перейти к диалогу. При этом Россия, по его мнению, "должна настаивать на отмене санкций".

Чем Россия и США могут ответить Великобритании

Впрочем, у России есть что противопоставить козням европейцев. Так, для давления на Лондон Москва может использовать механизм регуляции цен на нефть, которые, в свою очередь, влияют на стоимость бензина и всех потребительских товаров, что неизбежно бьет по экономике Туманного Альбиона, считает доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Иван Лошкарев.

- Сейчас на фоне укрепления рубля возможно какое-то колебание нефти в более высокую сторону, особенно с учетом того, что Россия играет очень важную роль в механизме ОПЕК+, который как раз работает фактически с ценами на нефть, - сказал он "Известиям".

Помимо этого, РФ способна работать на периферии британских интересов и создавать Великобритании серьезные проблемы в Азии, Африке и Латинской Америке. Это может быть и в форме укрепления политического диалога с местными правительствами, и в форме конкуренции российских крупных корпораций с британскими, и в форме замещения одних видов энергии другими.

- Здесь велика роль "Росатома", который как раз замещает предлагаемые британцами варианты энергопользования, в основном зеленые технологии, ветрогенерацию и так далее. Помимо этого, Россия может и, скорее всего, будет поднимать вопрос о деструктивной роли Великобритании на международных площадках, прежде всего в БРИКС, в ООН, на встречах G20 и на двусторонних переговорах с США, - добавил эксперт.

Что касается Штатов, то несмотря на недовольные голоса, раздающиеся со стороны европейцев, Трамп продолжает демонстрировать свой прагматичный подход. Так, 26 февраля он снова заявил, что дела с Россией и Украиной "идут очень хорошо". В частности, он заверил, что 28 февраля Вашингтон и Киев подпишут крупное соглашение по редкоземельным металлам. "Предыдущая администрация поставила себя в плохое положение, но мы смогли заключить сделку, согласно которой сможем получить назад наши деньги. Мы получим много денег в будущем", - добавил он.

Такой же прагматичный подход США будут демонстрировать при необходимости и в отношении Лондона. По мнению Ивана Лошкарева, американская администрация весьма просто решает подобные вопросы, пуская в ход тарифы на определенные товары. В случае с Великобританией, скорее всего, речь будет идти о металлургической продукции, возможно, о судостроении.

- Если мы говорим о каких-то других инструментах, это прежде всего изменение политики США тоже на британской периферии. Расцепка британского и американского сотрудничества в Восточной Африке, в Центральной Америке и так далее. Здесь даже значение США для Великобритании сильнее, чем возможные проблемы, которые может создать Россия, - добавил он.

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Наконец, Вашингтон может создать Лондону проблемы, связанные с разного рода ограничениями на перемещение британских граждан и с введением дополнительных механизмов отбора и контроля.

Эксперт напоминает, что американское государство в последнее время очень озабочено миграционной проблематикой и стремится перейти к так называемой системе, основанной на преимуществах и достоинствах кандидатов в переселенцы. "Здесь, может быть, в каком-то репрессивном порядке будут введены ограничения для Великобритании. Например, демонстративная мера, не затрагивающая значительную часть британцев", - подытожил он.

Если же говорить о торговле, то 26 февраля Трамп уже предупредил: США введут пошлины в отношении ЕС в 25% не только на автомобили, но и на "все остальное".

Источник - Известия
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