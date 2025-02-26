Tengrinews: В Китае начали собирать вагоны для LRT в Астане: как они выглядят и что умеют

12:18 27.02.2025

В китайском городе Таншань начали сборку первых вагонов для астанинского LRT. Там изготавливают 19 современных беспилотных составов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на столичный акимат.



Ожидается, что первые поезда прибудут в Астану в сентябре, после чего начнется их тестирование.



60-метровые подвижные составы будут оснащены программно-аппаратным комплексом с уровнем автоматизации GOA 4, который обеспечивает:



• автоматическое открытие и закрытие дверей;

• остановку и ускорение;

• заезд и выезд из депо;

• мониторинг состояния составов;

• контроль за расстоянием между поездами;

• выполнение других функций без участия оператора (машиниста).



