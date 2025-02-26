|Tengrinews: В Китае начали собирать вагоны для LRT в Астане: как они выглядят и что умеют
12:18 27.02.2025
В китайском городе Таншань начали сборку первых вагонов для астанинского LRT. Там изготавливают 19 современных беспилотных составов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на столичный акимат.
Ожидается, что первые поезда прибудут в Астану в сентябре, после чего начнется их тестирование.
60-метровые подвижные составы будут оснащены программно-аппаратным комплексом с уровнем автоматизации GOA 4, который обеспечивает:
• автоматическое открытие и закрытие дверей;
• остановку и ускорение;
• заезд и выезд из депо;
• мониторинг состояния составов;
• контроль за расстоянием между поездами;
• выполнение других функций без участия оператора (машиниста).
Четырехсекционные составы вмещают более 600 пассажиров при полной загрузке
В салонах будут использоваться высокопрочные материалы, в том числе органосиликатная кожа и стеклопластиковый композит, что обеспечит повышенный комфорт для пассажиров.
Для снижения шума применены:
• утолщенные окна и звукопоглощающие элементы;
• эластичные колеса увеличенного диаметра.
Составы оборудованы современными системами информирования:
• наружные и внутренние табло;
• LCD-мониторы, отображающие маршрут движения, конечную и следующую станции, сторону открытия дверей, а также экстренную информацию.
Адаптация к климату Астаны
Учитывая климатические условия столицы, переднее окно оснащено системой электрического обогрева с диапазоном регулировки температуры, что предотвращает запотевание при резких перепадах температур.
Поезда смогут разгоняться до 80 километров в час. Управление будет полностью автоматизированным и беспилотным, но под постоянным контролем операторов.
На данный момент ведется изготовление и сварка элементов кузова из алюминиевого сплава. Первые подвижные составы будут готовы к концу мая. В сентябре первые поезда прибудут в Астану, после чего начнется их тестовое испытание.
"Тестовая эксплуатация или тестовый запуск - это важный этап перед вводом в эксплуатацию. В этот период будут проверяться все элементы инфраструктуры, подвижной состав, все оборудование, то есть проверяется целостность рельсов, система электроснабжения, все телекоммуникационные системы. Согласно данным испытания, соберем большой массив данных, который проанализируем, и по итогам составим большой отчет, согласно которому будет приниматься решение о вводе в эксплуатацию. Начало тестового запуска запланировано на сентябрь текущего года. Данные испытания продолжатся несколько месяцев", - пояснил Орынбасар Агбаев, управляющий директор ТОО CityTransportation Systems.
Аким Астаны назвал сроки завершения строительства LRT
Ранее во время расширенного заседания правительства аким Астаны рассказал о ходе строительства системы легкорельсового транспорта (LRT). Тогда Женис Касымбек сообщил, что строительные работы на LRT полностью завершатся летом 2025 года.