В Узбекистане новый посол из Турции Уфук Улуташ

12:23 27.02.2025

Новый посол Турции приступил к своей дипломатической миссии в Узбекистане



27 февраля 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов принял копии верительных грамот от нового главы дипломатической миссии Турции Уфука Улуташа, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Во время встречи стороны говорили о продолжении активного сотрудничества на двустороннем уровне, а также о расширении регионального партнерства.



