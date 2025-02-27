|В Узбекистане новый посол из Турции Уфук Улуташ
12:23 27.02.2025
Новый посол Турции приступил к своей дипломатической миссии в Узбекистане
27 февраля 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов принял копии верительных грамот от нового главы дипломатической миссии Турции Уфука Улуташа, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Во время встречи стороны говорили о продолжении активного сотрудничества на двустороннем уровне, а также о расширении регионального партнерства.
"Уверены, что наши совместные усилия будут способствовать процветанию и развитию обеих стран", – отметил Бахтиер Саидов, поздравив Уфука Улуташа с назначением и пожелав успехов в его дипломатической работе.
Напомним, что ранее к своей дипломатической миссии в Узбекистане приступил новый посол Грузии Давид Котариа.