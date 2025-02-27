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Министром культуры Кыргызстана назначен менеджер Мирбек Мамбеталиев
13:13 27.02.2025

Мирбек Мамбеталиев назначен министром культуры, информации и молодежной политики – подписан указ

27 фев. 2025

Мирбек Мамбеталиев назначен министром культуры, информации и молодежной политики – подписан указ

Президент Садыр Жапаров подписал указ о назначении Мирбека Мамбеталиева на должность министра культуры, информации и молодежной политики. Об этом сообщили в администрации главы государства.

В связи с новым назначением Мирбек Мамбеталиев освобожден от ранее занимаемой должности.

Ранее, 26 февраля, его кандидатуру одобрил Жогорку Кенеш. В ходе обсуждений в парламенте особый интерес депутатов вызвало отсутствие опыта работы Мамбеталиева в сфере культуры.



Депутаты отметили, что и.о. министра культуры 28 раз менял работу
26 февраля 2025

Бишкек (АКИpress) – Мирбек Мамбеталиев с 2003 по 2025 годы 28 раз менял работу. Это удивляет, сказала депутат Надира Нарматова ("Ата-Журт Кыргызстан") 26 февраля на заседании парламента.

Депутаты рассматривают его кандидатуру на пост министра культуры, информации и молодежной политики.

"Вы берете ответственность за то, чтобы показать свои качества менеджера. Нужно оправдать доверие президента. Ваш основной недостаток - то, что вы ни дня не работали в отрасли культуры. Вам нужно показать свои качества, свою работу", - сказала она.

По словам Нарматовой, отрасль культуры - это лицо государства. Наравне со спортом она показывает страну на международной арене.

Депутат призвала вернуть в государственную собственность объекты культуры, перешедшие в частную собственность.

Депутат Алишер Эрбаев ("Бүтүн Кыргызстан") согласился с коллегой. Он повторил, что и.о. министра 28 раз менял работу. "Вашу работу покажет время", - добавил он.

Он сказал, что Минкультуры отдало мавзолей Шах-Фазиль в аренду частному предпринимателю. На мавзолей из государственного бюджета перечисляли средства, также ряд спонсоров переводили средства.

По словам депутата, кумбез остается без присмотра. Он считает, что объект надо передать на баланс айыл окмоту.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - АКИpress
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