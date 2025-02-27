Министром культуры Кыргызстана назначен менеджер Мирбек Мамбеталиев

13:13 27.02.2025

Мирбек Мамбеталиев назначен министром культуры, информации и молодежной политики – подписан указ



27 фев. 2025



Мирбек Мамбеталиев назначен министром культуры, информации и молодежной политики – подписан указ



Президент Садыр Жапаров подписал указ о назначении Мирбека Мамбеталиева на должность министра культуры, информации и молодежной политики. Об этом сообщили в администрации главы государства.



В связи с новым назначением Мирбек Мамбеталиев освобожден от ранее занимаемой должности.



Ранее, 26 февраля, его кандидатуру одобрил Жогорку Кенеш. В ходе обсуждений в парламенте особый интерес депутатов вызвало отсутствие опыта работы Мамбеталиева в сфере культуры.



