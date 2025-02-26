Администрация Трампа сокращает 90% контрактов USAID на $60 млрд

13:16 27.02.2025

Администрация Трампа заявила, что прекращает более 90% контрактов Агентства США по международному развитию (USAID) на оказание иностранной помощи по всему миру на сумму $60 млрд, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на Newsnation.



Администрация Трампа сокращает 90% контрактов USAID на $60 млрд



Администрация Трампа изложила в документе, что планируется внести дополнительные изменения в то, как USAID и Государственный департамент оказывают иностранную помощь, "чтобы разумно использовать деньги налогоплательщиков для продвижения американских интересов".



Президент Дональд Трамп и его союзник Илон Маск считают, что проекты USAID продвигают либеральную повестку дня и являются пустой тратой денег.



Заморозка финансирования остановила тысячи программ США за рубежом, а администрация и департамент эффективности государственного управления отстранили от работы большинство сотрудников USAID посредством принудительных отпусков и увольнений.



Широко успешные программы USAID, которые сдерживают вспышки заболевания Эболы и другие угрозы, а также спасают более 20 млн жизней в Африке посредством лечения ВИЧ и СПИДа, отрезаны от финансирования.



В целом администрация Трампа заявила, что отменит 5800 из 6200 многолетних контрактов USAID, сократив их на $54 млрд. Еще 4100 из 9100 грантов Госдепартамента будут отменены, уменьшив их на $4,4 млрд.



Ранее сообщалось, почему Трамп нанес основной удар по USAID.