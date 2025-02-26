 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 27.02.2025
17:10  В Таджикистане 2 марта парламентские выборы. Что таджикистанцы знают о партиях и кандидатах? (видео)
17:04  В Казахстане уполномоченный по правам человека Артур Ластаев стал жертвой мошенников
17:01  Узбекистан. В Бахмале новый стадион, построенный на деньги "Open budget", рухнул через 15 дней
16:54  Президент Кыргызстана закладывает капсулы - и принимает удар на себя
16:53  Новые хокимы утверждены в четырех районах Узбекистана
16:43  Казахстан не сравнить с Узбекистаном с его одноуровневым бюджетом без соцрасходов
16:39  Тот самый Олень: Редкоземы или как проигравшая в СВО страна США становится страной-победителем
16:33  Кыргызстан. Революции за гранты: USAID уходит, но оставляет следы
16:29  "Война должна начаться!" Арест Джорджеску - только часть схватки за Европу, - Игорь Иваненко
16:25  Отделить Россию от Китая: госсекретарь Рубио выдал мечту США
13:21  "Мы договорились о решениях проблем": Узбекистан и Пакистан обсудили Трансафганскую железную дорогу
13:16  Администрация Трампа сокращает 90% контрактов USAID на $60 млрд
13:13  Министром культуры Кыргызстана назначен менеджер Мирбек Мамбеталиев
12:46  Habr: Редкоземельные металлы: что это и почему они вдруг стали всем нужны
12:28  Глава ГКНБ Ташиев рассказал, какими участками пограничной земли обменялись Кыргызстан и Таджикистан
12:23  В Узбекистане новый посол из Турции Уфук Улуташ
12:18  Tengrinews: В Китае начали собирать вагоны для LRT в Астане: как они выглядят и что умеют
12:13  Фунт соли: Лондон попытается сорвать переговоры Москвы и Вашингтона
12:04  "Теневое правительство" против "глубинного государства", или Начало новой американской революции, - Валентин Катасонов
03:55  Геополитика мира - Джеффри Сакс выступил в Европейском парламенте
02:33  В Узбекистане только резиденты могут эксплуатировать участки золотых приисков, – Центр использования недр
02:23  Германия заинтересована в профессиональных кадрах из Кыргызстана
02:21  Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова пригласила Эрдогана на международный форум в Ашхабаде
02:17  Иностранцы устроили полуголую вечеринку под Алматы и пожалели
02:09  Почему Узбекистан нельзя назвать страной с чистым воздухом?
01:42  Кыргызстан. Таможня опровергла заявление депутата о коррупционной схеме при ввозе краски
01:28  ВС РФ освободили Лебедевку в Курской области – итоговая сводка Readovka за 26 февраля
00:31  В Узбекистане раскрыли "секрет", который поможет получать хорошую пенсию - проявлять бдительность при трудоустройстве
00:27  Казахстан планирует проложить волоконно-оптическую линию связи через Туркменистан
00:10  В Кыргызстане снимут военно-патриотический сериал к 80-летию Победы о подвигах женщин-воинов
Среда, 26.02.2025
23:59  26 февраля всемирный День фисташек. Кто выращивает фисташки в Таджикистане и как на них много заработать?
19:41  Ученый из Хорезма открыл два ранее неизвестных науке вида жуков
19:28  Редкоземельные металлы. Почему о них все говорят?
19:03  Ведомственные чтения. В Таджикистане сотрудникам министерств разъясняют Концепцию госполитики в области религии
18:51  TopWar: "Раньше оснащался российской техникой": Узбекистан закупил китайские комплексы ПВО
18:37  CNN: Аэропорт-призрак за $240 млн: зачем Китаю аэропорт Гвадар в Пакистане?
17:57  Узбекистан намерен использовать порты Эстонии для диверсификации экспорта
16:14  Цель - привлечение к ответственности. В Кыргызстане разрабатывается отдельный законопроект о блогерах
16:00  Дело "Элката": как арест руководства компании может повлиять на инвестклимат Кыргызстана
15:59  Таджикистан. В Исфаре задержан вымогатель, угрожавший публикацией компрометирующих фото
15:31  Все граждане Монголии получат дивиденды от экспорта угля в последний день года дракона
15:06  В Туркменистане полиция преследует родителей за соблюдение традиции на Рамадан
14:59  В Румынии задержали кандидата в президенты Джорджеску, победившего на аннулированных выборах в ноябре 2024
14:51  "Талибан" обратился к Узбекистану за помощью в вопросе денежных переводов
14:47  Евросоюз назначил нового Спецпредставителя в Центральной Азии
14:41  Центральной Азии рекомендуют повысить тарифы на поливную воду
14:33  Президент Казахстана принял нового премьера Кыргызстана
14:27  В Узбекистане в 2024 году зафиксирован рост таможенных поступлений и грузопотока в 8-9 раз
14:21  В Туркменистане замминистром охраны окружающей среды назначен бывший хяким Балканабада Овезгелди Гошджанов
14:12  Археологи провели генетический анализ останков убитых в Монголии воинов
12:12  Узбекистан в США спас семерых своих граждан от депортации в Коста-Рику
12:09  В Кыргызстане задержали 11 человек по подозрению в подготовке массовых беспорядков
12:05  Таджикистан. Лидер нации - самый ответственный гражданин и мудрый руководитель нашего государства, - Зафар Сайидзода
11:58  ЦБ Узбекистана объяснил южнокорейскому "Шинхан банку" процесс приватизации госбанков
11:50  Казахстанцы тратят на интернет больше, чем жители всех соседних стран. Сравнение цен на базовые комуслуги
11:47  Китай поможет Монголии нефтью и газом
11:44  Узбекистан и Кыргызстан обсудили развитие мультимодального транспортного коридора Кашгар – Ош – Иркештам
11:39  Скончался народный поэт Кыргызской Республики Нурпаис Жаркынбаев
11:36  Узбекистан. Рассмотрены планы по развитию экономики Сырдарьинской области: улучшение бизнес-среды и сокращение уровня бедности
03:13  МЧС Кыргызстана в Оше предупредило жителей домов, оказавшихся на краю обрыва, о необходимости переезда
02:59  В Узбекистане учреждена памятная медаль "80-летие Победы во Второй мировой войне"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   |   Узбекистан   | 
Мы договорились о решениях проблем : Узбекистан и Пакистан обсудили Трансафганскую железную дорогу"Мы договорились о решениях проблем": Узбекистан и Пакистан обсудили Трансафганскую железную дорогу
13:21 27.02.2025

Узбекистан и Пакистан открыто обсудили проблемные вопросы Трансафганской железной дороги и договорились об их решении, заявил президент. По словам министра транспорта, страны совместно улучшат инфраструктуру в Афганистане и выделят средства на ТЭО железнодорожной линии Мазари-Шариф - Харлачи.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф 26 февраля поделились своими оценками состоявшихся переговоров на встрече с представителями СМИ.

Глава государства отметил, что обсудил с коллегой вопросы развития транспортной взаимосвязанности, включая проект Трансафганской железнодорожной линии "Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар".

"Что касается нашей Трансафганской железной дороги, мы подробно и открыто высказались друг другу о проблемных вопросах. Мы договорились о способах их решения", - заявил президент в сюжете телеканала "Узбекистан 24".

Министр транспорта Илхом Махкамов в интервью телеканалу заявил, что основное внимание во время визита было уделено транспортно-логистическим вопросам.

"Сегодня Узбекистан и Пакистан связаны международным транспортным коридором, проходящим через Афганистан. Это самый короткий путь в Южную Азию", - отметил он.

Товарооборот между Узбекистаном и Пакистаном в 2024 году превысил 400 млн долларов. Лидеры двух стран договорились увеличить его до 2 млрд долларов и создать совместную транспортно-логистическую компанию.

"Лидеры обсудили мультимодального коридора через Афганистан. Мы планируем собрать перевозчиков Афганистана, Пакистана и Узбекистан в Термезе и обсудить дальнейшее развитие. По сравнению с 2022-2024 годами кратно растут объемы перевозок через этот коридор. Только необходимо уделить внимание улучшению инфраструктуры, дорог в Афганистане. Узбекистан и Пакистан договорились в партнерстве реализовать работы по улучшению инфраструктуры в Афганистане", - сказал глава Минтранса.

По его словам, для задействования возможностей мультимодального коридора планируется построить железную дорогу "Узбекистан - Афганистан - Пакистан".

"Это станет большим фундаментом для строительства железной дороги. По мере увеличении объемов грузоперевозок, этот проект будет выгоден не только с политической, но и с экономической точки зрения", - заявил он.

Илхом Махкамов сообщил, что стороны договорились выделить средства на разработку технико-экономического обоснования для строительства железнодорожной линии из Мазари-Шарифа (Афганистан) до Харлачи (Пакистан).



О проекте

В феврале 2021 года Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали в Ташкенте дорожную карту по строительству железной дороги "Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар". Проект планировалось подготовить в мае, а начать строительство дороги - уже в сентябре 2021 года. Но смена власти в Афганистане затормозила проект. Тем не менее, в декабре временное правительство Афганистана подключилось к проекту. На территории этой страны 18 июля 2022 года начались экспедиционные работы для определения маршрута Трансафганской железной дороги и технико-экономического обоснования проекта.

Узбекистанский институт "Боштранслойиха" оценивал расходы на строительство дороги в 4,6 млрд долларов, Пакистан - в 8,2 млрд долларов. По сообщениям СМИ, проект оценивается на сумму от 4,8 млрд до 6 млрд долларов. Он предполагает строительство магистрали протяженностью 573 км и транзитным потенциалом до 20 миллионов тонн грузов в год. Новый транспортный коридор должен связать Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии.

В то же время линия будет поддерживать как грузовые, так и пассажирские перевозки.

По оценкам узбекской стороны, которую приводил Dawn в июле 2023 года, железная дорога сократит время доставки грузов между Узбекистаном и Пакистаном примерно на пять дней. Стоимость перевозки грузов также будет снижена не менее чем на 40%. Предполагается, что проект будет завершен к концу 2027 года, а к 2030 году поезда смогут перевозить до 15 миллионов тонн грузов в год.

Министр транспорта Илхом Махкамов в начале февраля отмечал, что строительство Трансафганской железной дороги планируется начать в 2025 году.

В июле прошлого года представитель Министерства транспорта в интервью "Газете.uz" сообщал, что участники проекта работают над приглашением партнеров по технической части и финансированию.

"Пул партнеров еще не полностью сформирован. Основные участники - Узбекистан, Пакистан и Афганистан. Здесь, как в проекте железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, будет создаваться консорциум, и этот самый консорциум уже дальше будет работать с потенциальными инвесторами и партнерами. Конечно, это более сложный проект. Ключевой момент - это вопрос безопасности и вопрос доступа. В принципе, мы уже утвердили маршрут по афганской части, но проводится дополнительное изучение. Возможно, будут некоторые отклонения и корректировки", - отметил тогда собеседник.

Кроме того, остается открытым вопрос финансирования и участия международных финансовых институтов. "Они вроде бы готовы участвовать, но с другой стороны афганское правительство еще не признано. Вот этот момент самый ключевой", - подчеркнули ранее в Минтрансе.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1740651660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил поправки по вопросам культуры и образования в первом чтении
- В Правительстве рассмотрены вопросы развития органов юстиции. Премьер-министр поручил сократить избыточные расходы через цифровизацию
- Олжас Бектенов обсудил с главой ЕАБР Николаем Подгузовым вопросы совместной реализации инфраструктурных проектов
- Кадровые перестановки
- На фоне дискуссии о налогах защитить бюджет и отечественный бизнес от недобросовестного импорта
- Центризбирком зарегистрировал депутата Мажилиса Парламента РК Смолякову Е.К.
- Защитить бизнес от незаконных тарифов монополиста
- Государство вправе защищать общественные ценности при регулировании религиозной деятельности
- Рост добычи нефти, газа и ВИЭ: Минэнерго Казахстана утвердило планы на 2025 год
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  