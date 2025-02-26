"Мы договорились о решениях проблем": Узбекистан и Пакистан обсудили Трансафганскую железную дорогу

13:21 27.02.2025

Узбекистан и Пакистан открыто обсудили проблемные вопросы Трансафганской железной дороги и договорились об их решении, заявил президент. По словам министра транспорта, страны совместно улучшат инфраструктуру в Афганистане и выделят средства на ТЭО железнодорожной линии Мазари-Шариф - Харлачи.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф 26 февраля поделились своими оценками состоявшихся переговоров на встрече с представителями СМИ.



Глава государства отметил, что обсудил с коллегой вопросы развития транспортной взаимосвязанности, включая проект Трансафганской железнодорожной линии "Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар".



"Что касается нашей Трансафганской железной дороги, мы подробно и открыто высказались друг другу о проблемных вопросах. Мы договорились о способах их решения", - заявил президент в сюжете телеканала "Узбекистан 24".



Министр транспорта Илхом Махкамов в интервью телеканалу заявил, что основное внимание во время визита было уделено транспортно-логистическим вопросам.



"Сегодня Узбекистан и Пакистан связаны международным транспортным коридором, проходящим через Афганистан. Это самый короткий путь в Южную Азию", - отметил он.



Товарооборот между Узбекистаном и Пакистаном в 2024 году превысил 400 млн долларов. Лидеры двух стран договорились увеличить его до 2 млрд долларов и создать совместную транспортно-логистическую компанию.



"Лидеры обсудили мультимодального коридора через Афганистан. Мы планируем собрать перевозчиков Афганистана, Пакистана и Узбекистан в Термезе и обсудить дальнейшее развитие. По сравнению с 2022-2024 годами кратно растут объемы перевозок через этот коридор. Только необходимо уделить внимание улучшению инфраструктуры, дорог в Афганистане. Узбекистан и Пакистан договорились в партнерстве реализовать работы по улучшению инфраструктуры в Афганистане", - сказал глава Минтранса.



По его словам, для задействования возможностей мультимодального коридора планируется построить железную дорогу "Узбекистан - Афганистан - Пакистан".



"Это станет большим фундаментом для строительства железной дороги. По мере увеличении объемов грузоперевозок, этот проект будет выгоден не только с политической, но и с экономической точки зрения", - заявил он.



Илхом Махкамов сообщил, что стороны договорились выделить средства на разработку технико-экономического обоснования для строительства железнодорожной линии из Мазари-Шарифа (Афганистан) до Харлачи (Пакистан).



