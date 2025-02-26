|"Мы договорились о решениях проблем": Узбекистан и Пакистан обсудили Трансафганскую железную дорогу
13:21 27.02.2025
Узбекистан и Пакистан открыто обсудили проблемные вопросы Трансафганской железной дороги и договорились об их решении, заявил президент. По словам министра транспорта, страны совместно улучшат инфраструктуру в Афганистане и выделят средства на ТЭО железнодорожной линии Мазари-Шариф - Харлачи.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф 26 февраля поделились своими оценками состоявшихся переговоров на встрече с представителями СМИ.
Глава государства отметил, что обсудил с коллегой вопросы развития транспортной взаимосвязанности, включая проект Трансафганской железнодорожной линии "Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар".
"Что касается нашей Трансафганской железной дороги, мы подробно и открыто высказались друг другу о проблемных вопросах. Мы договорились о способах их решения", - заявил президент в сюжете телеканала "Узбекистан 24".
Министр транспорта Илхом Махкамов в интервью телеканалу заявил, что основное внимание во время визита было уделено транспортно-логистическим вопросам.
"Сегодня Узбекистан и Пакистан связаны международным транспортным коридором, проходящим через Афганистан. Это самый короткий путь в Южную Азию", - отметил он.
Товарооборот между Узбекистаном и Пакистаном в 2024 году превысил 400 млн долларов. Лидеры двух стран договорились увеличить его до 2 млрд долларов и создать совместную транспортно-логистическую компанию.
"Лидеры обсудили мультимодального коридора через Афганистан. Мы планируем собрать перевозчиков Афганистана, Пакистана и Узбекистан в Термезе и обсудить дальнейшее развитие. По сравнению с 2022-2024 годами кратно растут объемы перевозок через этот коридор. Только необходимо уделить внимание улучшению инфраструктуры, дорог в Афганистане. Узбекистан и Пакистан договорились в партнерстве реализовать работы по улучшению инфраструктуры в Афганистане", - сказал глава Минтранса.
По его словам, для задействования возможностей мультимодального коридора планируется построить железную дорогу "Узбекистан - Афганистан - Пакистан".
"Это станет большим фундаментом для строительства железной дороги. По мере увеличении объемов грузоперевозок, этот проект будет выгоден не только с политической, но и с экономической точки зрения", - заявил он.
Илхом Махкамов сообщил, что стороны договорились выделить средства на разработку технико-экономического обоснования для строительства железнодорожной линии из Мазари-Шарифа (Афганистан) до Харлачи (Пакистан).
О проекте
В феврале 2021 года Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали в Ташкенте дорожную карту по строительству железной дороги "Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар". Проект планировалось подготовить в мае, а начать строительство дороги - уже в сентябре 2021 года. Но смена власти в Афганистане затормозила проект. Тем не менее, в декабре временное правительство Афганистана подключилось к проекту. На территории этой страны 18 июля 2022 года начались экспедиционные работы для определения маршрута Трансафганской железной дороги и технико-экономического обоснования проекта.
Узбекистанский институт "Боштранслойиха" оценивал расходы на строительство дороги в 4,6 млрд долларов, Пакистан - в 8,2 млрд долларов. По сообщениям СМИ, проект оценивается на сумму от 4,8 млрд до 6 млрд долларов. Он предполагает строительство магистрали протяженностью 573 км и транзитным потенциалом до 20 миллионов тонн грузов в год. Новый транспортный коридор должен связать Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии.
В то же время линия будет поддерживать как грузовые, так и пассажирские перевозки.
По оценкам узбекской стороны, которую приводил Dawn в июле 2023 года, железная дорога сократит время доставки грузов между Узбекистаном и Пакистаном примерно на пять дней. Стоимость перевозки грузов также будет снижена не менее чем на 40%. Предполагается, что проект будет завершен к концу 2027 года, а к 2030 году поезда смогут перевозить до 15 миллионов тонн грузов в год.
Министр транспорта Илхом Махкамов в начале февраля отмечал, что строительство Трансафганской железной дороги планируется начать в 2025 году.
В июле прошлого года представитель Министерства транспорта в интервью "Газете.uz" сообщал, что участники проекта работают над приглашением партнеров по технической части и финансированию.
"Пул партнеров еще не полностью сформирован. Основные участники - Узбекистан, Пакистан и Афганистан. Здесь, как в проекте железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, будет создаваться консорциум, и этот самый консорциум уже дальше будет работать с потенциальными инвесторами и партнерами. Конечно, это более сложный проект. Ключевой момент - это вопрос безопасности и вопрос доступа. В принципе, мы уже утвердили маршрут по афганской части, но проводится дополнительное изучение. Возможно, будут некоторые отклонения и корректировки", - отметил тогда собеседник.
Кроме того, остается открытым вопрос финансирования и участия международных финансовых институтов. "Они вроде бы готовы участвовать, но с другой стороны афганское правительство еще не признано. Вот этот момент самый ключевой", - подчеркнули ранее в Минтрансе.