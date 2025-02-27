 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 27.02.2025
17:10  В Таджикистане 2 марта парламентские выборы. Что таджикистанцы знают о партиях и кандидатах? (видео)
17:04  В Казахстане уполномоченный по правам человека Артур Ластаев стал жертвой мошенников
17:01  Узбекистан. В Бахмале новый стадион, построенный на деньги "Open budget", рухнул через 15 дней
16:54  Президент Кыргызстана закладывает капсулы - и принимает удар на себя
16:53  Новые хокимы утверждены в четырех районах Узбекистана
16:43  Казахстан не сравнить с Узбекистаном с его одноуровневым бюджетом без соцрасходов
16:39  Тот самый Олень: Редкоземы или как проигравшая в СВО страна США становится страной-победителем
16:33  Кыргызстан. Революции за гранты: USAID уходит, но оставляет следы
16:29  "Война должна начаться!" Арест Джорджеску - только часть схватки за Европу, - Игорь Иваненко
16:25  Отделить Россию от Китая: госсекретарь Рубио выдал мечту США
13:21  "Мы договорились о решениях проблем": Узбекистан и Пакистан обсудили Трансафганскую железную дорогу
13:16  Администрация Трампа сокращает 90% контрактов USAID на $60 млрд
13:13  Министром культуры Кыргызстана назначен менеджер Мирбек Мамбеталиев
12:46  Habr: Редкоземельные металлы: что это и почему они вдруг стали всем нужны
12:28  Глава ГКНБ Ташиев рассказал, какими участками пограничной земли обменялись Кыргызстан и Таджикистан
12:23  В Узбекистане новый посол из Турции Уфук Улуташ
12:18  Tengrinews: В Китае начали собирать вагоны для LRT в Астане: как они выглядят и что умеют
12:13  Фунт соли: Лондон попытается сорвать переговоры Москвы и Вашингтона
12:04  "Теневое правительство" против "глубинного государства", или Начало новой американской революции, - Валентин Катасонов
03:55  Геополитика мира - Джеффри Сакс выступил в Европейском парламенте
02:33  В Узбекистане только резиденты могут эксплуатировать участки золотых приисков, – Центр использования недр
02:23  Германия заинтересована в профессиональных кадрах из Кыргызстана
02:21  Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова пригласила Эрдогана на международный форум в Ашхабаде
02:17  Иностранцы устроили полуголую вечеринку под Алматы и пожалели
02:09  Почему Узбекистан нельзя назвать страной с чистым воздухом?
01:42  Кыргызстан. Таможня опровергла заявление депутата о коррупционной схеме при ввозе краски
01:28  ВС РФ освободили Лебедевку в Курской области – итоговая сводка Readovka за 26 февраля
00:31  В Узбекистане раскрыли "секрет", который поможет получать хорошую пенсию - проявлять бдительность при трудоустройстве
00:27  Казахстан планирует проложить волоконно-оптическую линию связи через Туркменистан
00:10  В Кыргызстане снимут военно-патриотический сериал к 80-летию Победы о подвигах женщин-воинов
Среда, 26.02.2025
23:59  26 февраля всемирный День фисташек. Кто выращивает фисташки в Таджикистане и как на них много заработать?
19:41  Ученый из Хорезма открыл два ранее неизвестных науке вида жуков
19:28  Редкоземельные металлы. Почему о них все говорят?
19:03  Ведомственные чтения. В Таджикистане сотрудникам министерств разъясняют Концепцию госполитики в области религии
18:51  TopWar: "Раньше оснащался российской техникой": Узбекистан закупил китайские комплексы ПВО
18:37  CNN: Аэропорт-призрак за $240 млн: зачем Китаю аэропорт Гвадар в Пакистане?
17:57  Узбекистан намерен использовать порты Эстонии для диверсификации экспорта
16:14  Цель - привлечение к ответственности. В Кыргызстане разрабатывается отдельный законопроект о блогерах
16:00  Дело "Элката": как арест руководства компании может повлиять на инвестклимат Кыргызстана
15:59  Таджикистан. В Исфаре задержан вымогатель, угрожавший публикацией компрометирующих фото
15:31  Все граждане Монголии получат дивиденды от экспорта угля в последний день года дракона
15:06  В Туркменистане полиция преследует родителей за соблюдение традиции на Рамадан
14:59  В Румынии задержали кандидата в президенты Джорджеску, победившего на аннулированных выборах в ноябре 2024
14:51  "Талибан" обратился к Узбекистану за помощью в вопросе денежных переводов
14:47  Евросоюз назначил нового Спецпредставителя в Центральной Азии
14:41  Центральной Азии рекомендуют повысить тарифы на поливную воду
14:33  Президент Казахстана принял нового премьера Кыргызстана
14:27  В Узбекистане в 2024 году зафиксирован рост таможенных поступлений и грузопотока в 8-9 раз
14:21  В Туркменистане замминистром охраны окружающей среды назначен бывший хяким Балканабада Овезгелди Гошджанов
14:12  Археологи провели генетический анализ останков убитых в Монголии воинов
12:12  Узбекистан в США спас семерых своих граждан от депортации в Коста-Рику
12:09  В Кыргызстане задержали 11 человек по подозрению в подготовке массовых беспорядков
12:05  Таджикистан. Лидер нации - самый ответственный гражданин и мудрый руководитель нашего государства, - Зафар Сайидзода
11:58  ЦБ Узбекистана объяснил южнокорейскому "Шинхан банку" процесс приватизации госбанков
11:50  Казахстанцы тратят на интернет больше, чем жители всех соседних стран. Сравнение цен на базовые комуслуги
11:47  Китай поможет Монголии нефтью и газом
11:44  Узбекистан и Кыргызстан обсудили развитие мультимодального транспортного коридора Кашгар – Ош – Иркештам
11:39  Скончался народный поэт Кыргызской Республики Нурпаис Жаркынбаев
11:36  Узбекистан. Рассмотрены планы по развитию экономики Сырдарьинской области: улучшение бизнес-среды и сокращение уровня бедности
03:13  МЧС Кыргызстана в Оше предупредило жителей домов, оказавшихся на краю обрыва, о необходимости переезда
02:59  В Узбекистане учреждена памятная медаль "80-летие Победы во Второй мировой войне"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Отделить Россию от Китая: госсекретарь Рубио выдал мечту США
16:25 27.02.2025

Обозреватель Умеренков: США попытаются оторвать Россию от Китая

Евгений УМЕРЕНКОВ
27 февраля 2025

Соединенные Штаты опять уклонились от участия в антироссийском демарше. На этой неделе они не поддержали резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением России из-за украинского конфликта. А вчера отказались быть соавторами заявления Всемирной торговой организации, составленного в том же тоне.

Такие действия Штатов на Западе уже называют "разрывом с союзниками". Но удивляться нечему. Если Дональд Трамп в своих обещаниях поладить с Владимиром Путиным от слов перешел к делу, то участие в антироссийских выходках было бы контрпродуктивно для него самого.

Об этом говорил госсекретарь США Марко Рубио после голосования в ООН: "враждебные" резолюции по отношению к любой из сторон не способствуют урегулированию по Украине. Его комментарии опубликовало поддерживающее Трампа издание Breitbart News Network. Госсекретарь сказал, какие приоритеты во внешней политике ставит ему начальство. Ключевых посылов два: забота о национальных интересах и здравый смысл.

"Долгое время наша внешняя политика, - объяснил Рубио, - была полностью лишена заботы о национальных интересах. Мы думали, что наша задача - быть своего рода мировым правительством. Мы - не мировое правительство. Нашим главным приоритетом должны быть национальные интересы. Их нужно определить".

Вон как! Национальные интересы США еще только определяют. Правда, собираются справиться с этим сами, а не спрашивать у других, как когда-то делал бывший российский министр иностранных дел Козырев.

Тогда понятно, почему Трамп так решительно выбирается из внешнеполитической "колеи", накатанной Байденом. Отказ поддерживать резолюции против России сюда вполне вписывается.

Пространное интервью Рубио носит, что называется, "установочный характер" - оно, безусловно, отражает поставленные Трампом задачи. Какие же они?

Дональд и его администрация стремятся отделить Россию от Китая примерно так же, как бывший президент Ричард Никсон во время холодной войны отделил Китай от Советского Союза.

Правда, Рубио сомневается, "сможем ли мы когда-нибудь полностью разорвать их (России) отношения с Китаем". Да и противостояние Москвы и Пекина, признает он, вряд ли хорошо для мировой стабильности. Ведь речь о ядерных державах.

Но Вашингтон заботит, что "русские все больше зависят от китайцев, и это тоже не очень хорошо, если подумать".

Мотив такой заботы очевиден, его госсекретарь не скрывает: "Главной историей XXI века станут американо-китайские отношения". А раз Вашингтон видит перспективу такой, то ослабить Китай за счет охлаждения между ним Россией США было бы очень кстати.

Разъяснения к подобным надеждам Москва и Пекин уже дали: две страны выстроили такие отношения, что никто другой их разрушить не сможет.

"Мы будем конкурировать и, возможно, даже напрямую противостоять, - надеюсь, не в военном плане - китайцам, - пояснил Рубио, - Потому что они всячески обманывают и воруют, когда дело касается торговли и экономики".

С русскими тоже будут разногласия, но Вашингтон должен поддерживать отношения с обеими сторонами. Госсекретарь, явно бросая камень в администрацию Байдена, признал: США "утратили представление о зрелости и здравомыслии в дипломатических отношениях". Чтобы не доводить дело до войн и конфликтов, надо быть способным общаться и решать проблемы с другими великими державами. Еще одно разъяснение того, почему вдруг в риторике Вашингтона пропала русофобия.

А вот с Китаем у США все не так политесно, как сейчас с Россией. Белый дом пугает, что китайцы "создают военно-морские базы в Западном полушарии". И однажды могут оказаться главным торговым партнером американских соседей. Ужасная картина, особенно если забыть, как действовали сами американцы очень далеко от своих границ.

Поэтому США при Трампе и выдавливают Китай из Панамского канала, всячески пытаются сорвать реализацию проекта Пекина "Один пояс – один путь"...

После, общаясь с прессой, не забыл о Поднебесной и сам Трамп: "Мы собираемся очень хорошо ладить с Китаем, но это конкурент". Да и отношения с товарищем Си у него "прекрасные". В первое свое президентство, напомнил Дональд, Америка получила от Китая за счет повышения тарифов на китайский импорт 700 миллиардов долларов. Какие проблемы?

Разве что те, о которых говорил Рубио: союзники США в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай играет первую скрипку, не хотят зависеть от него и ждут, что Америка останется их партнером. При Трампе, уверен Рубио, "мы делаем именно это, исходя из положения сильного, а не слабого". Может, и найдут общий язык?

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1740662700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил поправки по вопросам культуры и образования в первом чтении
- В Правительстве рассмотрены вопросы развития органов юстиции. Премьер-министр поручил сократить избыточные расходы через цифровизацию
- Олжас Бектенов обсудил с главой ЕАБР Николаем Подгузовым вопросы совместной реализации инфраструктурных проектов
- Кадровые перестановки
- На фоне дискуссии о налогах защитить бюджет и отечественный бизнес от недобросовестного импорта
- Центризбирком зарегистрировал депутата Мажилиса Парламента РК Смолякову Е.К.
- Защитить бизнес от незаконных тарифов монополиста
- Государство вправе защищать общественные ценности при регулировании религиозной деятельности
- Рост добычи нефти, газа и ВИЭ: Минэнерго Казахстана утвердило планы на 2025 год
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  