Отделить Россию от Китая: госсекретарь Рубио выдал мечту США

16:25 27.02.2025

Обозреватель Умеренков: США попытаются оторвать Россию от Китая



Евгений УМЕРЕНКОВ

27 февраля 2025



Соединенные Штаты опять уклонились от участия в антироссийском демарше. На этой неделе они не поддержали резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением России из-за украинского конфликта. А вчера отказались быть соавторами заявления Всемирной торговой организации, составленного в том же тоне.



Такие действия Штатов на Западе уже называют "разрывом с союзниками". Но удивляться нечему. Если Дональд Трамп в своих обещаниях поладить с Владимиром Путиным от слов перешел к делу, то участие в антироссийских выходках было бы контрпродуктивно для него самого.



Об этом говорил госсекретарь США Марко Рубио после голосования в ООН: "враждебные" резолюции по отношению к любой из сторон не способствуют урегулированию по Украине. Его комментарии опубликовало поддерживающее Трампа издание Breitbart News Network. Госсекретарь сказал, какие приоритеты во внешней политике ставит ему начальство. Ключевых посылов два: забота о национальных интересах и здравый смысл.



"Долгое время наша внешняя политика, - объяснил Рубио, - была полностью лишена заботы о национальных интересах. Мы думали, что наша задача - быть своего рода мировым правительством. Мы - не мировое правительство. Нашим главным приоритетом должны быть национальные интересы. Их нужно определить".



Вон как! Национальные интересы США еще только определяют. Правда, собираются справиться с этим сами, а не спрашивать у других, как когда-то делал бывший российский министр иностранных дел Козырев.



Тогда понятно, почему Трамп так решительно выбирается из внешнеполитической "колеи", накатанной Байденом. Отказ поддерживать резолюции против России сюда вполне вписывается.



Пространное интервью Рубио носит, что называется, "установочный характер" - оно, безусловно, отражает поставленные Трампом задачи. Какие же они?



Дональд и его администрация стремятся отделить Россию от Китая примерно так же, как бывший президент Ричард Никсон во время холодной войны отделил Китай от Советского Союза.



Правда, Рубио сомневается, "сможем ли мы когда-нибудь полностью разорвать их (России) отношения с Китаем". Да и противостояние Москвы и Пекина, признает он, вряд ли хорошо для мировой стабильности. Ведь речь о ядерных державах.



Но Вашингтон заботит, что "русские все больше зависят от китайцев, и это тоже не очень хорошо, если подумать".



Мотив такой заботы очевиден, его госсекретарь не скрывает: "Главной историей XXI века станут американо-китайские отношения". А раз Вашингтон видит перспективу такой, то ослабить Китай за счет охлаждения между ним Россией США было бы очень кстати.



Разъяснения к подобным надеждам Москва и Пекин уже дали: две страны выстроили такие отношения, что никто другой их разрушить не сможет.



"Мы будем конкурировать и, возможно, даже напрямую противостоять, - надеюсь, не в военном плане - китайцам, - пояснил Рубио, - Потому что они всячески обманывают и воруют, когда дело касается торговли и экономики".



С русскими тоже будут разногласия, но Вашингтон должен поддерживать отношения с обеими сторонами. Госсекретарь, явно бросая камень в администрацию Байдена, признал: США "утратили представление о зрелости и здравомыслии в дипломатических отношениях". Чтобы не доводить дело до войн и конфликтов, надо быть способным общаться и решать проблемы с другими великими державами. Еще одно разъяснение того, почему вдруг в риторике Вашингтона пропала русофобия.



А вот с Китаем у США все не так политесно, как сейчас с Россией. Белый дом пугает, что китайцы "создают военно-морские базы в Западном полушарии". И однажды могут оказаться главным торговым партнером американских соседей. Ужасная картина, особенно если забыть, как действовали сами американцы очень далеко от своих границ.



Поэтому США при Трампе и выдавливают Китай из Панамского канала, всячески пытаются сорвать реализацию проекта Пекина "Один пояс – один путь"...



После, общаясь с прессой, не забыл о Поднебесной и сам Трамп: "Мы собираемся очень хорошо ладить с Китаем, но это конкурент". Да и отношения с товарищем Си у него "прекрасные". В первое свое президентство, напомнил Дональд, Америка получила от Китая за счет повышения тарифов на китайский импорт 700 миллиардов долларов. Какие проблемы?



Разве что те, о которых говорил Рубио: союзники США в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай играет первую скрипку, не хотят зависеть от него и ждут, что Америка останется их партнером. При Трампе, уверен Рубио, "мы делаем именно это, исходя из положения сильного, а не слабого". Может, и найдут общий язык?