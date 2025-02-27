Кыргызстан. Революции за гранты: USAID уходит, но оставляет следы

16:33 27.02.2025

Революции за гранты: USAID уходит, но оставляет следы

27.02.2025



Сторонники США, да и Запада в целом, надеются, что "все вернется: встречи до рассвета, о любви беседа". Пока в "Вашингтонском обкоме" размышляют, у нас появляется возможность подумать, от чего может избавиться Кыргызстан. И какая группа местных "гражданских активистов" пьет горькую с горя.



По официальным данным Госдепартамента США с 2001 по 2024 год траншы Кыргызстану в рамках реализации различных проектов через USAID составили $887,9 млн. Или 65% от всей полученной от США республикой помощи.



Самыми большими перечисления были в 2011 ($60,5 млн), 2013 ($50,7) и 2023 ($46,5 млн) годах. Самым (опять это слово) затратным был проект "Конкурентное предприятие" - $22,7 млн на 2018-2023 годы, якобы, для развития малого и среднего бизнеса.



Следом идет - "Агросоода" (Агроторговля) - $15 млн на 2020-2025 годы для сферы сельского хозяйства и поддержка женского предпринимательства и здравоохранения $6 млн в 2023 году. Видно, ради этого проекта в Кыргызстане недавно приняли закон именно "О женском предпринимательстве", хотя в Конституции запрещены ограничения на половой основе. Однако ж, протащили.



Согласно же другим данным, на этот раз уже СМИ, не сидящих на грантах США, объем помощи на 2001-2021 годы составил лишь $724 млн. Разночтения со сведениями от самого Госдепа составляет около $163 млн. Вопрос лишь в том, можно ли за три года покрыть эту разницу, если самые массовые выплаты были лишь $46,5 млн в 2023-м году. Очевидно, что нет и все равно разница составит не менее $20-25 млн. Вопрос в том, где распиливают эти средства.



Далее, в документе под названием "Обоснование бюджета Конгресса США на 2025 год" указано, что Кыргызстану требуется $24,3 млн для "поддержку стратегии правительства США в Центральной Азии". Уточняется, что средства будут направлены на укрепление местного производства продуктов питания и содействие малым и средним предприятиям в диверсификации экспорта на международные рынки, чтобы уменьшить зависимость от России и Китая.



При этом в рамках укрепления демократии и суверенитета Кыргызстана ресурсы, заявленные на 2025 финансовый год, будут использованы для противодействия растущей российской дезинформации и укрепления независимости СМИ. Кроме того, согласно документу, требуется $1,9 млн на "усиление антикоррупционных мер", что также укрепит "способность страны противостоять вредоносному влиянию России". А как это делать, как не давать взятки отдельным политикам в открытой или скрытой формах?



У USAID на борьбу с торговлей людьми в Киргизии в 2023-м было заложено больше миллиона долларов. На текущий - уже только $950 тысяч.



Бюджет на поддержку гражданского общества Кыргызстана не изменился - в 2023-м организация выделила по $4 млн, что в 2023-м, что в этом году.



Зато расходы в 2025 году на "независимые СМИ и свободу слова" по сравнению с 2023-м увеличились на $700 тысяч до 3 млн.



В любом случае, из этих денег оплачивались редакции и блогеры так называемых "независимых СМИ", на которых ушло $6,5 млн. Потому как услуги редакций оплачиваются не из одного лишь источника. На эти доллары журналистов в прошлом году возили в Киев на встречу с Владимиром Зеленским. Оплачиваются эфиры различных студий, продвигающих либеральную повестку.



В завершении темы хочется сказать, что именно USAID и NED (Институт поддержки демократии) собирали и отправляли в Грузию десант из представителей НПО и журналистов, чтобы они помогли там устроить государственный переворот. Однако, не успели. А теперь и не на что.



При этом, среди этого "тянь-шаньского сбора" были и весьма матерые специалисты по информационным диверсиям, организации массовых беспорядков, съевшие не одну собаку/не один миллион долларов, такие как экс-глава "Коалиции НПО "За демократию" Толекан Исмаилова. У которой не один пент-хаус в Бишкеке, она последние годы живет в Европе и катается по миру.



При этом, надежды не теряются. Давний участник проектов США в Кыргызстане, несостоявшийся депутат от партий "Демократ" и ReФорма, по совместительству бизнес-консультант Азамат Аттокуров напомнил, что "сейчас точно известно только одно - USAID закрыто на 90 дней".



"Эта организация (USAID) была создана еще при Кеннеди. Я думаю, вряд ли она совсем закроется. Может быть, она будет работать в новом виде. Либо через четыре года Трамп уйдет, будет новый президент, и он снова возродит USAID. Но однозначно сказать, будет это или нет, нельзя", - сказал А. Аттокуров.



При этом он подчеркнул, что "USAID реализовало в Кыргызстане много хороших проектов, помогал бизнесу и регионам".



"Если не будет продвижения демократических ценностей, начинается диктатура. USAID и другие страны, в первую очередь, помогали именно демократизировать страны, вставать на рыночные рельсы, создавать открытое общество", - считает он.



Далее, сей "бизнес-консультант" полагает, что те сотрудники, которые сейчас остались без работы, найдут ее в кратчайшие сроки, потому что они хорошие и грамотные специалисты. Они уйдут в другие проекты или начнут свой бизнес. Сложно будет женским кооперативам в регионах, тем, кто занимался ремесленничеством, маленьким домам, которые развивали туризм при поддержке USAID.



Маленький нюанс – А.Аттокуров не указал конкретных сумм, направленных на открытие реально действующих компаний/производств, потому как они – капля в море на фоне списанных на всякого рода демократическую демагогию.



Для сравнения Российско-Кыргызский фонд развития за последние 10 лет вложил в промышленность Киргизии около $1 млрд и на этом останавливаться не собирается. Что дало работу нескольким десяткам тысяч человек, а их продукция востребована не только в республике, и зачастую идет на экспорт. И не только в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).



По оценкам же экс-заместителя председателя ГКНБ, ветерана спецслужб Артура Медетбекова в СМИ, на программы USAID конгресс выделял порядка $60-70 млрд. Все они шли на "развитие демократии и международного сотрудничества в разных странах", но если проанализировать ситуацию, то увидим, что там, где работал USAID, происходили революции, перевороты и вообще была политическая нестабильность.



Кстати, агентство этого и не скрывает. В архивах его сайта за 2006 год указано, что организация "поддержала" революции на Украине, в Грузии, Ливане, Кыргызстане. Также большие суммы вкладывались в дестабилизацию в Афганистане, Южном Судане и других африканских странах.



USAID параллельно занимался сбором и анализом информации о ситуации в странах, где функционировал, а его сотрудники, работая в информационном поле, влияли на многие решения властей.



Депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев подчеркнул, что работа USAID сильно отличалась от заявленных целей при открытии организации в 90-х годах. И очень сильно искажали его слова редакции, получающие деньги от Агентства. Тем самым дестабилизируя обстановку в Кыргызстане. "Я как депутат также много раз сталкивался с искажением предоставленной мной информации такими журналистами. Более того, испытывал давление через соцсети и мессенджеры, и это была спланированная массированная информационная атака - в день я получал до 180 сообщений с различных фейковых аккаунтов. Это произошло, например, после того как я выступил в защиту российских фильмов о событиях в Донбассе в рамках кинофестиваля "Время правды", которые запретили у нас показывать, хотя в них рассказывалось в том числе о Великой Отечественной войне. Мой дед воевал и дошел до Берлина, так почему я должен запрещать такие фильмы?" - подчеркнул депутат.



Известный политолог Бакыт Бакетаев, в свою очередь, отметил следующее:



- Скажем, так вмешивались во внутренние выборные процессы, во внутренние демократические процессы. Иногда конечно, американцы нарушали ту политику, которую вело Государство. Финансировали в некоторых случаях своих сотрудников для прохождения в различные госструктуры, в Парламент. И финансировали оппозиционно настроенных, которые хотели сделать революцию организовывали революцию.



В общем, как видим, USAID/NED, пока, встали на паузе. Сотрудники их программ – разбрелись по свету или залегли на дно, в ожидании "живительного дождя" от своих работодателей. За это время появляется возможность у киргизского государства провести чистку рядов чиновников от "внедренных агентов влияния", хотя сей процесс будет встречать очень сильное сопротивление. Тому примером, первые волны критики и дисциплинарное "замечание", сделанное на днях министру образования и просвещения Догдуркуль Кендирбаевой, которая является махровой нпошницей со стажем. Однако, политической воли, чтобы сменить эту даму, которая сегодня ускоренными темпами добивает остатки советского образования в Кыргызстане, нет. Правда, судя по всему, это будет сделано путем реорганизации ее ведомства, что должно случиться до конца наступающей весны.