Тот самый Олень: Редкоземы или как проигравшая в СВО страна США становится страной-победителем

16:39 27.02.2025

Редкоземы сейчас одно из самых частых слов – звучат из любого утюга. Трамп дожал Зеленского и потирает руки, ожидая подписание "сделки века" по редкоземельным металлам с Зеленским уже в пятницу.



Экономическую капитуляцию укрофюрер подпишет в Вашингтоне, и это будет явная победа США – по соглашению будет создан совместный американо-украинский фонд, в который половину прибыли от добываемых на территории Украины полезных ископаемых будут уходить в фактически подконтрольную Трампу контору. Насколько мощно будет работать насос Трампа, откачивающий из недр Украины ископаемые – вопрос исключительно технический, но к гадалке не ходи, отожмет он из Украины по полной с чвакающим звуком. Drill, baby, drill. Трамп даже не может определиться с конечным бенефитом – уже и под триллион $ называется сумма, что гораздо больше вложений США в Украину. С Зеленским все понятно, он попытался повыпендриваться, привычно набивая себе цену, но в итоге, осознав безысходность, сдал страну с потрохами с недрами, которые формально по Конституции будут по-прежнему принадлежать украинскому народу, а на деле – американскому. Он и мать родную сейчас продаст лишь бы гарантировать себе и своим накоплениям безопасность. Трамп, к слову, гарантий никаких не дает, мол, бизнес все уладит и все вопросы к твоим европейцам, у которых твои активы и дома. Зеленского он уже списал, и его судьба ему неинтересна.



