|Тот самый Олень: Редкоземы или как проигравшая в СВО страна США становится страной-победителем
16:39 27.02.2025
Редкоземы сейчас одно из самых частых слов – звучат из любого утюга. Трамп дожал Зеленского и потирает руки, ожидая подписание "сделки века" по редкоземельным металлам с Зеленским уже в пятницу.
Экономическую капитуляцию укрофюрер подпишет в Вашингтоне, и это будет явная победа США – по соглашению будет создан совместный американо-украинский фонд, в который половину прибыли от добываемых на территории Украины полезных ископаемых будут уходить в фактически подконтрольную Трампу контору. Насколько мощно будет работать насос Трампа, откачивающий из недр Украины ископаемые – вопрос исключительно технический, но к гадалке не ходи, отожмет он из Украины по полной с чвакающим звуком. Drill, baby, drill. Трамп даже не может определиться с конечным бенефитом – уже и под триллион $ называется сумма, что гораздо больше вложений США в Украину. С Зеленским все понятно, он попытался повыпендриваться, привычно набивая себе цену, но в итоге, осознав безысходность, сдал страну с потрохами с недрами, которые формально по Конституции будут по-прежнему принадлежать украинскому народу, а на деле – американскому. Он и мать родную сейчас продаст лишь бы гарантировать себе и своим накоплениям безопасность. Трамп, к слову, гарантий никаких не дает, мол, бизнес все уладит и все вопросы к твоим европейцам, у которых твои активы и дома. Зеленского он уже списал, и его судьба ему неинтересна.
Управляющим фондом будет ставленник Трампа, и он же фактически будет выполнять роль своего рода арбитражного управляющего Украины, распоряжаясь всеми активами, которые будут распроданы с молотка оптом и в розницу. Зеленский будет рассказывать, что это выгодная для Украины сделка, и что придут американские инвестиции, но по факту насос будет работать только в одну сторону. Мы не сомневались в дядюшке Трампе и его подходе, который продал-купил и снова продал Украину, и задолго до этого прогнозировали именно такой исход.
Примечательно, что вот таким вот ловким движением рук проигравшая в СВО страна США становится страной-победителем, которая садится за стол и первой делит тушку Украины, отхватывая самые лучшие ее части. Европейцев на этот званый ужин так и не позвали, и им придется довольствоваться остатками с барского стола – этим объясняются приступы Макронов, Шольцов, Фон Дер Ляйнов и прочих Стармеров, которые в полной мере почувствовали себя лохами. "Се ля ви. Зато язык у вас красивый" - , утешил Трамп сидящего на приставном стульчике Макрона.