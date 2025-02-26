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Казахстан не сравнить с Узбекистаном с его одноуровневым бюджетом без соцрасходов
16:43 27.02.2025

Казахстан не сравнить с Узбекистаном с его одноуровневым бюджетом без соцрасходов – Кулекеев

Алматы. 27 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Казахстан не сравнить с Узбекистаном с его одноуровневым бюджетом без социальных расходов, заявил член Центра анализа мониторинга социально-экономических реформ при президенте РК Жаксыбек Кулекеев.

"Казахстан мы не можем сравнивать с Узбекистаном. В Узбекистане одноуровневый бюджет. Местных бюджетов нет. Все распределяется из одного центра. Социальных расходов нет в этой стране: многодетные матери, инвалиды – никто ничего не получает", - сказал Кулекеев, выступая на круглом столе мажилиса по изменениям к проекту Налогового кодекса в четверг.

По его словам, социальные расходы "раздули" в Казахстане. Узбекистан имеет ограниченные бюджетные ресурсы. По мере накопления средств там, наверно, будут уделять внимание решению социальных проблем общества.

"А сегодня умер кормилец – махалля должна помогать, многодетная мать осталась вдовой – махалля должна помогать, должна обеспечить коровой эту семью. Государство никаких обязательств не берет, потому что возможности нет", - добавил Кулекеев.

Источник - КазТАГ
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