Новые хокимы утверждены в четырех районах Узбекистана

16:53 27.02.2025

В Узбекистане назначены новые хокимы четырех районов. Руководство сменилось в Мубарекском районе Кашкадарьинской области, а также в Джамбайском, Нурабадском и Пахтачинском районах Самаркандской области.



27.02.2025



В Узбекистане назначены новые хокимы трех районов Самаркандской области и одного района Кашкадарьинской области. Решения об этом приняты 25 февраля на сессиях кенгашей народных депутатов.



Голиб Неъматович Муродов утвержден хокимом Мубарекского района Кашкадарьинской области.

Он родился в 1981 году в Миришкорском районе. Окончил Ташкентский государственный аграрный университет и Ташкентский финансовый институт.

До назначения занимал должность директора филиала газоснабжающей компании "Худудгаз Кашкадаре".

С ноября 2023 года пост хокима Мубарекского района занимал Мухтор Кулдошевич Хайитмурадов.



Хуршид Арипович Назаров назначен хокимом Джамбайского района Самаркандской области.

До назначения работал начальником Самаркандского областного управления Национального агентства социальной защиты. Ранее также занимал должность руководителя областного филиала Агентства развития государственной службы.

Он сменил Каюма Собирова, который работал на этой должности с апреля 2020 года.



Махсуд Эркинович Буранов назначен хокимом Нурабадского района Самаркандской области.

До этого он занимал должность начальника областного филиала "Агробанка".

Махсуд Буранов сменил на новой должности Шерали Юлдашева, работавшего с марта 2022 года.



Каюм Норбекович Хушбаков назначен хокимом Пахтачинского района Самаркандской области. До этого он работал руководителем информационно-аналитической группы областного хокимията.

Каюм Хушбаков сменил Музаффара Хамдамова, который занимал эту должность с мая 2019 года.



Смена хокимов трех районов произошла спустя три месяца после того, как исполняющим обязанности хокима Самаркандской области стал Адиз Бобоев.



Аброр Абдуазимович Хидиров назначен новым заместителем хокима Сырдарьинской области по вопросам сельского и водного хозяйства - исполняющим обязанности начальника управления сельского хозяйства.

Аброр Хидиров сменил на новой должности Вохида Ибадуллаева, который работал с июня 2022 года.

Ранее Алишер Буриевич Хидиров был назначен заместителем хокима Сырдарьинской области по вопросам строительства, коммуникаций, коммунального хозяйства, экологии и озеленения.