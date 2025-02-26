Президент Кыргызстана закладывает капсулы - и принимает удар на себя

16:54 27.02.2025

Президент закладывает капсулы - и принимает удар на себя

26 февраля 2025



Еще в предвыборную кампанию будущий глава государства пообещал, что будет нести всю ответственность за происходящее в Кыргызстане. Самым первым из всех кыргызских президентов Садыр Жапаров настоял на президентской форме правления. Не все его поняли. Многие посчитали самонадеянным человеком с ханскими замашками. Хотя, по сути, он подставил себя под шквал критики: наконец-то кыргызстанцам есть с кого спросить "за все".



В одном из фильмов серии "Ночь в музее" звучит эта замечательная фраза: "Кто-то же должен ответить за все!"



Жапаров и отвечает. И за все, что вызывает народное недовольство. И за все, что вызывает народное одобрение. Второго больше. Гораздо больше. Это признают даже те, кто в корне не согласен с жапаровской "авторитарной" политикой и кто все время пытается научить нас жизни – всевозможные международные исследователи. За прошлый 2024 год уровень доверия жителей Кыргызстана президенту Садыру Жапарову вырос на четыре с половиной процента. Народ не обманешь, тем более не обманешь западных исследователей, рассматривающих Жапарова под лупой и только и ждущих момента, когда он споткнется.



Не будем сейчас заострять внимание на глобальных достижениях вроде национализации "Кумтора" или, например, такого факта, что в республике впервые за всю историю начато производство легковых автомобилей. Остановимся на новостях последнего времени. Почти каждая из которых начинается словами: "Президент Жапаров заложил капсулу…"



Осенью прошлого года – под строительство жилого комплекса "Ынтымак" в Бишкеке. На площади 18 гектаров будут построены многоэтажные дома на восемь с лишним тысяч квартир, школа, два детских сада (это все - для граждан, работающих в социальной сфере). В январе нынешнего года – под строительство нового, суперсовременного здания Генеральной прокуратуры. В середине февраля – под строительство IT-городка "Ош-сити" (жилой комплекс на 10 тысяч квартир, школы, детсады и больница)…



Что вообще означает традиция закладывать капсулу и первый камень перед началом большой стройки? Капсула, как и первый камень, несет на себе основную нагрузку. Это показатель того, что человек, ее закладывающий, рассчитал и предусмотрел все риски и готов нести полную индивидуальную ответственность за будущий объект. И в смысле качества постройки, и в смысле того, что жизнь в многоэтажке будет долгой и комфортной, а служба сотрудников Генпрокуратуры в новом административном здании будет честной и эффективной.



Закладывая капсулу, президент как бы ставит свою печать и подпись: все обдумал и проверил, готов за все ответить. И в каждой такой капсуле – его надежды, что курс на созидание и развитие останется неизменным через десятилетия. Что все последующие годы будут временем мира, согласия и процветания для всего Кыргызстана.



Но если с возведенным объектом что-то пойдет не так – все шишки посыплются на президентскую голову. Тем более что, повторим, в Кыргызстане и за его пределами очень много тех, кто пристально следит за каждым его промахом и возводит промахи в ранг вселенской трагедии.



Это все Садыр Жапаров наверняка предвидел, когда менял Конституцию и во всеуслышание объявлял: "Кто-то должен отвечать за все – пусть это буду я".



Ответственность за все предполагает и ответственность за подбор кадров. Вот здесь президент Жапаров пока проигрывает. Несмотря на то, что регулярно устраивает разносы нерадивым чиновникам и систематически освобождает кого-то из них от занимаемой должности.



Едва придя к власти, Садыр Нургожоевич настоятельно рекомендовал им, чиновникам, не вешать в кабинетах президентский портрет. Гораздо большее уважение к президенту они проявят, если откажутся от коррупции и будут неукоснительно исполнять свои обязанности. Однако развернуть вспять реку, слишком долгое время текущую в одном направлении, оказалось очень сложно. Вернее, с преодолением коррупции – немного проще. Теперь благодаря президенту и главе ГКНБ каждый чиновник знает, что ни одна его махинация не останется незамеченной и безнаказанной. А вот с качественным выполнением обязанностей все намного хуже.



Немалое количество госмужей, вопреки призывам, уговорам и критике, сидят ровно в своих креслах и упорно не желают шевелиться. Каждый ждет: придет президент – и сам все наладит. Раз Жапаров один за все отвечает – значит, другим можно и не суетиться. Все равно все чиновничьи проколы и недоработки ударят по президенту. "За окошком дождь и град – наш Жапаров виноват".



Растут тарифы на коммуналку – виноват президент; перебои с электричеством – он же; вырубили тополя – как не стыдно президенту; не убирается мусор – куда смотрит Жапаров?!



Получается так: президент, взвалив на себя все полномочия и всю ответственность, сам добровольно подставил себя под удар. А его назначенцы, вместо помощи и поддержки, со своей стороны тоже активно его подставляют, где надо и где не надо переводя на него стрелки.



Министры энергетики меняются как носовые платки в межсезонье. Особой эйфории кыргызстанцы от этого не испытывают, потому что видимых подвижек в энергетической отрасли пока не наблюдается. А уж разобраться с разбитым тротуаром и невывезенным мусором вполне под силу мэру Бишкека. Теоретически, конечно, мог бы и Жапаров прийти и залатать треснувший асфальт и подмести территорию… Но зачем тогда градоначальник?



Информационная политика хромает. О том, что Садыр Жапаров появился на публике в костюме за столько-то тысяч долларов, народ узнает мгновенно: оппозиционные СМИ не дремлют. С официальными пресс-службами как-то не очень. Никто, по большому счету, не разъясняет гражданам суть проводимых преобразований. Сообщения о хороших делах в масштабе страны или города приходят, как правило, со значительным опозданием (если вообще приходят). Вот вам и неутешительный результат.



За критикой остаются в тени события и факты, которыми страна по праву гордится. На Жапарове, по поговорке, висят все собаки. Он на виду, в то время как многих чиновников народ вообще не видит и не слышит и фамилий их не запоминает. Кто не работает, тот ни в чем не виноват. Виноват тот, кто работает. Парадокс, но именно такая ситуация сложилась. А между тем…



В последние, "жапаровские" годы Кыргызстан решил нерешаемые пограничные вопросы и укрепил обороноспособность армии; в страну возвращены миллиарды сомов от антикоррупционных мероприятий; активно строятся туристические и социальные объекты; проводится масштабная работа по возврату государственного имущества; ведется строительство стратегической железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан… Под всем этим так или иначе лежат капсулы Садыра Жапарова. И за все это он в полной мере и в любом случае готов ответить.