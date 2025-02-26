|Узбекистан. В Бахмале новый стадион, построенный на деньги "Open budget", рухнул через 15 дней
17:01 27.02.2025
В Бахмале новый стадион, построенный на деньги "Open budget", рухнул через 15 дней
26.02.2025
В Бахмальском районе Джизакской области через две недели после сдачи в эксплуатацию обрушилась крыша стадиона с искусственным покрытием, построенного за 1 млрд 190 млн сумов.
Стадион был возведен на территории школы №48 в махалле "Мустакиллик" в рамках проекта "Инициативный бюджет" первого сезона 2024 года.
По предварительным данным, крыша могла рухнуть под тяжестью снега. К счастью, в момент происшествия на стадионе никого не было.
"Хорошо, что в этот момент там не было детей. На стадион потратили более миллиарда сумов. Куда ушли эти деньги – непонятно. Мы сами вложили 160 млн сумов, чтобы победить в "Инициативном бюджете", – сообщил наш местный подписчик
По открытым данным, подрядчиком проекта стало ООО Suvinshootqurilishloyiha, выигравшее тендер с предложением 1 млрд 190 млн сумов. В конкурсе участвовало 6 фирм.
Компания Suvinshootqurilishloyiha зарегистрирована в 2008 году, ее единственным учредителем является Ихтиер Мухаммадиев. За последние годы она выиграла десятки тендеров на государственные заказы.