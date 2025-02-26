Узбекистан. В Бахмале новый стадион, построенный на деньги "Open budget", рухнул через 15 дней

17:01 27.02.2025

В Бахмале новый стадион, построенный на деньги "Open budget", рухнул через 15 дней

26.02.2025



В Бахмальском районе Джизакской области через две недели после сдачи в эксплуатацию обрушилась крыша стадиона с искусственным покрытием, построенного за 1 млрд 190 млн сумов.



Стадион был возведен на территории школы №48 в махалле "Мустакиллик" в рамках проекта "Инициативный бюджет" первого сезона 2024 года.



По предварительным данным, крыша могла рухнуть под тяжестью снега. К счастью, в момент происшествия на стадионе никого не было.



