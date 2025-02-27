В Казахстане уполномоченный по правам человека Артур Ластаев стал жертвой мошенников

17:04 27.02.2025

27.02.2025



Уполномоченный по правам человека Казахстана Артур Ластаев сообщил, что возможны мошеннические звонки с подделкой его голоса, передает Zakon.kz.



В пресс-службе омбудсмена заявили, что голос могли подделать с помощью технологии дипфейка или подмены голоса с помощью ИИ.



"Уважаемые казахстанцы, будьте осторожны! Мошенники вышли на новый уровень – теперь они подделывают не только анкетные данные и фото, но даже мой голос. Уже несколько человек сообщили, что получали от меня звонки, хотя на самом деле я им не звонил", – заявил Артур Ластаев.



В офисе Ластаева призвали не доверять подозрительным звонкам, особенно если предлагают перевести деньги, сообщить личные данные или выполнить какие-то срочные действия.



Ранее казахстанцев предупредили о мошенниках, орудующих на сайтах бесплатных объявлений. О том, как распознать преступников, как не оказаться их жертвой и могут ли банки помочь вернуть отнятые обманом деньги, можно узнать здесь.