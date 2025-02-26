В Таджикистане 2 марта парламентские выборы. Что таджикистанцы знают о партиях и кандидатах? (видео)

17:10 27.02.2025

Что таджикистанцы знают о политических партиях и кандидатах в парламент?



Через три дня в Таджикистане состоятся выборы.



2 марта в Таджикистане пройдут парламентские выборы. В них примут участие 6 политических партий, которые в настоящее время занимаются агитацией и продвижением своих программ.



"Азия-Плюс" спросила у жителей Душанбе, что он знают о политических партиях, кандидатах и их программах?



Большинство жителей заявили, что не знают кандидатов и не знакомы с их программами. В частности, из ответов жителей стало ясно, что они даже не знают, сколько политических партий работает в Таджикистане.



Посмотрите ответы жителей в видео:



