ВС РФ освободили село Новая Сорочина в Курской области – итоговая сводка Readovka за 27 февраля

22:00 27.02.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 27 февраля в разрезе СВО. Русские войска выбили украинские подразделения из села Новая Сорочина Курской области. В Днепропетровской области ВСУ начали форсированное возведение масштабной линии обороны из железобетонных ДОТов и прочих сложных фортификаций.



"Эрозия обороны"



