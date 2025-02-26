|ВС РФ освободили село Новая Сорочина в Курской области – итоговая сводка Readovka за 27 февраля
22:00 27.02.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 27 февраля в разрезе СВО. Русские войска выбили украинские подразделения из села Новая Сорочина Курской области. В Днепропетровской области ВСУ начали форсированное возведение масштабной линии обороны из железобетонных ДОТов и прочих сложных фортификаций.
"Эрозия обороны"
Русские войска продолжают наращивать темп выбивания ВСУ из Курской области. Нашим частям за последние дни удалось полностью вернуть контроль над селами Погребки, Марьевка и Орловка, населенные пункты зачищены. На этом продвижение ВС РФ не остановилось. Вслед за успешной зачисткой сел неожиданно быстро была занята и Новая Сорочина. Главный оплот противника в агломерации с центром в Малой Локне лишился полосы прикрытия с севера. Это означает для украинских войск непосредственную угрозу начала генерального штурма этого крупного сельского укрепрайона с двух сторон. Показавшая свою эффективность тактика атаки с разных направлений теперь может быть реализована с высочайшими шансами на скорый успех.
Кроме того, ВС РФ активизировали наступательные действия против украинских подразделений в селах Черкасское Поречное и Никольский. Указанные сектора являются скорее второстепенными, главные же усилия сосредоточены на перерезании "золотой трассы" ВСУ южнее. Смысл боев на северном участке прорыва противника заключается в том, чтобы сковать как можно большее число украинских подразделений и не допустить маневрирования ВСУ для укрепления обороны подступов автодороги 38К-004. При ухудшении ситуации неприятель не сможет форсированно приступить к выводу войск из Курской области. Скованные боями подразделения лишены возможности сняться с позиций и отступить, дистанция с противником сокращена нашими войсками.
Ситуацию для ВСУ в Курской области можно назвать началом конца. Ресурс для наступательных действий выработан группировкой противника, для обороны же – вырабатывается ускоренным темпом. Трудно загадывать, сколько еще продлится агония украинских войск, прежде чем они окончательно надломятся, но первые признаки этого в зоне прорыва уже налицо. Организовывать контрмеры для защиты своих ключевых оборонительных позиций, а также пытаться восстановить ранее утраченные позиции ради сохранения контроля над "золотой трассой" у ВСУ уже не выходит.
Закопать деньги в землю
В сети появились фотографии строительства масштабной линии полевых фортификаций на границе Днепропетровской области. Очевидно, цель этой "линии Зигфрида" – не допустить прорыва ВС РФ вглубь региона.
Остается неизвестным, на какой стадии находится строительство, однако по доступным кадрам становится ясно, что Украина действительно серьезно озаботилась обороной. Но у плана противника заставить фронт встать есть серьезный изъян. В середине месяца в сети появились видео, как наши FPV-дроны уже выбивают строительную технику, которая копает противотанковые рвы и устанавливает "зубы дракона". Это говорит о том, что Киев начал работы слишком поздно и фронт к еще недостроенной полосе обороны приближается куда быстрее, чем ВСУ ожидали. В итоге это может вылиться в то, что русские войска сумеют пробиться через неготовые участки, тем самым полностью обесценив вложения в уже оборудованные.
Однако любые технические изъяны оборонительной концепции украинских сил меркнут по сравнению с главным упущением. А есть ли у Киева достаточное количество войск, чтобы "заселить" укрепления? Многие прежние неудачи ВСУ, в частности провал обороны береговой полосы реки Оскол севернее Купянска, были вызваны именно тем, что уже полностью готовые позиции, причем меньшей протяженности, оказались пустыми. Поэтому вопрос не наличия "крепости", а наличия гарнизона для нее для ВСУ куда более значимый. Сколь угодно мощная, гениальная с инженерной и тактической точек зрения линия обороны без войск – это просто бетон и "ландшафтный дизайн" – зарытые в землю деньги.
Вчера, 26 февраля, главным событием дня стало освобождение села Лебедевка Курской области.