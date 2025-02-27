Sohu: "Красивая контратака": Китай заставил США пожалеть об их наглости

23:51 27.02.2025

"Красивая контратака": Китай заставил США пожалеть об их наглости



Sohu

Китай

27 февраля 2025



Пекин отомстил США за отказ возвращать китайское золото

Sohu: из-за отказа США возвращать золото Китай начал распродажу их облигаций



Китай сумел ловко и жестко ответить на очередную наглость США, пишет Sohu. Вашингтон не желал возвращать Пекину его золото, хранящееся на американской территории - и тот в ответ начал распродажу облигаций, которая больно ударит по экономике Штатов.



Соединенные Штаты столкнулись с проблемами из-за китайского золота. Об этом рассказали финансовые обозреватели из Поднебесной.



США являются классической капиталистической страной, стремящейся к извлечению прибыли в любой ситуации. Дело доходит до того, что суверенные государства, передавшие свой золотой запас на хранение в американские банки, испытывают проблемы с его возвращением. Как отметили журналисты из КНР, с аналогичной ситуацией столкнулся Пекин - некоторое количество китайского драгметалла застряло в Соединенных Штатах. Такие данные приводит издание Sohu.



"Американцы неоднократно отклоняли просьбу Китая вернуть его золото", - пишут авторы китайского издания.



Обозреватели Sohu констатировали, что КНР и США являются геополитическими конкурентами, а американская сторона использует любую возможность, чтобы ослабить экономический потенциал противника. В частности, они отказываются вернуть Поднебесной несколько сотен тонн драгметалла, который Китай считает своей собственностью.



"Большое количество стран доверили США хранение своих золотых запасов, и Китай не стал исключением. Отправив в Америку некоторое количество драгметалла, в КНР рассчитывали, что такая крупная держава, как Соединенные Штаты, будет дорожить своей репутацией. Но это оказалось ошибкой", - сообщили в КНР.



Пекин сумел быстро найти выход.



"Китай начал красивую контратаку, которая заставила Соединенные Штаты пожалеть о своих действиях. Что именно сделал Пекин? Все просто, он начал распродажу казначейских облигаций США", - рассказали китайские журналисты.



Китай входит в число крупнейших иностранных держателей американского госдолга, и чем больше он продает этих активов, тем большим рискам подвергается экономика Соединенных Штатов.