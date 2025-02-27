RS: Трампу следовало бы поучиться ведению дипломатии у Александра III

00:40 28.02.2025

Responsible Statecraft

США

27 февраля 2025



Почему "громкая" дипломатия бесполезна

RS: международные дела следует обсуждать тихо – рекомендация Александра III



Грубостями, уместными разве что в мужской раздевалке, не получится ускорить урегулирование украинского конфликта, пишет RS. В международных отношениях такое поведение чревато катастрофой. Надо брать пример с российского царя Александра III, уверен автор статьи.



Анатоль Ливен



Взойдя на престол в 1881 году, царь Александр III провозгласил, что "Отныне все государственные дела будут вершиться тихо между мной и Всевышним". Обе части этого заявления - превосходный совет современным лидерам. Если у вас имеется прямая связь с Богом (а некоторые явно в этом убеждены), ею грех не воспользоваться. И независимо от того, беседуете ли вы с Господом или с кем-то еще, международные дела следует обсуждать тихо.



Но детища современных демократий этому совету вряд ли внемлют. А президенту Трампу и вовсе наверняка потребуется, чтобы его осиял небесный свет по дороге в Дамаск (Обращение Савла на пути в Дамаск - один из эпизодов жития апостола Павла. – Прим. ИноСМИ). Однако последние дни явно преподали нам урок, насколько тщетна и даже опасна "мегафонная дипломатия" - по крайней мере, должны были.



Первоначальное предложение (или, лучше сказать, требование) США к Украине передать контроль над своими недрами оказалось полностью незаконным и совершенно неприемлемым не только для Киева, но и любого независимого и уважающего себя правительства на планете. Однако, учитывая всю шаткость позиции Украины и без того крайне хрупкое состояние ее отношений с администрацией Трампа, со стороны президента Зеленского было крайне опрометчиво позволять своим чиновникам говорить такие вещи вслух.



Зеленскому стоило сказать что-то вроде "Очень интересное предложение с множеством положительных моментов, которое мы непременно рассмотрим со всей тщательностью", а затем в частном порядке приказать своим переговорщикам занять с американскими коллегами позицию пожестче. Он же актер и должен знать, как тянуть время и бормотать на сцене всякую бессмыслицу!



Однако ответ Трампа оказался еще глупее, грубее, позорнее, опрометчивее, опаснее и просто бездарнее. Он назвал Зеленского "диктатором" и "юмористом, достигшим скромных успехов", привел совершенно абсурдную цифру его якобы рейтинга и потребовал, чтобы Украина провела президентские выборы. Затем он усугубил ситуацию еще больше, отказавшись называть диктатором Путина и велев своему послу при ООН проголосовать против резолюции с формулировкой о "российской агрессии" на Украине.



Просто невероятно: США проголосовали наперекор огромному большинству Генеральной Ассамблеи ООН и оказались в одном лагере с Россией. Даже Китай - Китай, я вас умоляю! - и тот воздержался. Такие повороты невыгодны для администрации Трампа и опасны для мирного процесса, поскольку позволяют его личным противникам и врагам мира подать это как "капитуляцию" перед Россией, якобы мотивированную личной дружбой и идеологической близостью с Путиным. Хотя мирные переговоры - необходимый шаг к прекращению разрушительного конфликта, устранению серьезных опасностей для мира и затрат для США, а также исполнению воли большей части международного сообщества.



Смягчить официальную риторику США против России и создать необходимую атмосферу для успешных переговоров действительно крайне важно. Но Трамп мог бы спокойно и резонно заметить, что манера администрации Байдена вести "переговоры" с Россией и Китаем, одновременно оскорбляя их во всеуслышание, глубоко контрпродуктивна, и что в крайне деликатный момент мирных переговоров США решили выразить несогласие с формулировкой резолюции ООН, потому что посчитали, что лучше воздержаться, чем сорвать дальнейшую дипломатию. В большинстве случаев лидерам во всеуслышание лучше довольствоваться банальностями вроде: "Мы твердо верим в мир ради мира, гармонию, добрую волю и так далее". Китайские дипломаты раньше были сущими мастерами по этой части, пока не начали подражать своим американским коллегам.



Единственное, что можно сказать о Трампе, так это то, что его манера выражаться, более уместная в мужской раздевалке, отражает соответствующий настрой. Иными словами, он бросается в других оскорблениями и насмешками, но не будет держать зла, если ему отплатят той же монетой. При всем его хамстве и безжалостности в итоге он все так же заинтересован в реальной сделке - иногда вполне резонной, как, например, в случае с американо-украинским соглашением по добыче полезных ископаемых. И похоже, дома его принимают на ура.



Однако в международных отношениях это чревато катастрофой. Немногие мировые лидеры столь же толстокожи, как Трамп, который в этом отношении мог бы посоперничать со среднестатистическим носорогом. Остальные слышат в личных выпадах оскорбления в адрес собственных стран, а такое не прощается. К тому же некоторые тирады Трампа - неприкрытые и совершенно необоснованные оскорбления именно стран, особенно давних и близких союзниц. Трамп мог бы добиться вполне разумных уступок от Мексики и Канады сочетанием переговоров и нажима. Но всяко не переименовав Мексиканский залив и обозвав канадского премьер-министра губернатором 51-го штата США.



Что же до европейских лидеров, то они напоминают мне полевую мышь из стихотворения Роберта Бернса, чей безмятежный и мирный сон нарушил плуг:

Зверек проворный, юркий, гладкий

Куда бежишь ты без оглядки

Зачем дрожишь ты в лихорадке

За жизнь свою?

Не трусь - тебя своей лопаткой

Я не убью.



По их речам можно было заключить, что США уже вышли из НАТО, российские войска уже у ворот Варшавы, а BlackRock (бывший работодатель будущего канцлера Германии Фридриха Мерца) отобрал у Мерца пенсию.



Все эти истерики беспочвенны. Администрация Трампа не допустит дальнейшего расширения НАТО, но и не выказала никаких намерений выйти из альянса - слишком он важен как база для демонстрации мощи на Ближнем Востоке и поддержки Израиля, от которого администрация Трампа отказываться явно не намерена. Статья 5 остается в силе. Европейцы рассуждают о возвращении Ялты и холодной войны - но тогда советские танки стояли в сердце Германии. Сегодня же российские танки находятся на востоке Украины. У России нет ни возможности, ни желания атаковать НАТО в пределах существующих границ, если только сам альянс не полезет на Украину. Как бы Трамп ни угрожал пошлинами, экономики США и Европы тесно переплетены, а их финансовые отрасли - как показывает все тот же BlackRock - и вовсе неразрывно связаны. Так что пенсии Мерца ничто не угрожает. У европейских учреждений предостаточно времени, чтобы тщательно, трезво и, главное, конфиденциально обсудить будущее европейской безопасности. И пока они думают, лучше помалкивать!



Анатоль Ливен - директор Евразийской программы Института ответственного государственного управления имени Квинси. Бывший профессор Джорджтаунского университета в Катаре и кафедры военных исследований Королевского колледжа в Лондоне