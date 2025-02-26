Парламент Кыргызстана одобрил проекты соглашений о границе с Таджикистаном

00:45 28.02.2025

Подведомственные комитеты обсудили и одобрили проекты документов между республиками касательно государственной границы



ДУШАНБЕ, 27 фев - Sputnik. Комитеты парламента Кыргызстана одобрили соглашения о таджикско-кыргызской границе.



Шесть профильных комитетов согласовали три важных документа между Бишкеком и Душанбе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



"На совместном заседании парламентов рассмотрен и одобрен ряд документов по вопросам границы Кыргызстана и Таджикистана", - отметил источник.



Отмечается, что данные комитеты обсудили и одобрили проект соглашения между Бишкеком и Душанбе о государственной границе Кыргызстана и Таджикистана, о строительстве и эксплуатации автомобильных дорог, а также об обеспечении доступа к объектам водного и энергетического хозяйства.



Кроме того, страны осуществили справедливый обмен земельными участками в рамках демаркационных работ, сообщил вице-премьер-министр Кыргызстана, председатель Государственного комитета национальной безопасности страны Камчыбек Ташиев.



Как передает РИА Новости со ссылкой на Ташиева, на основании соглашения между двумя странами село Достук Баткенского района и ряд других территорий будут переданы Таджикистану.



Кроме того, дорога через Торт-Кочо, на которой часто происходили серьезные конфликты между гражданами двух стран, по словам главы кыргызского ГКНБ, будет объявлена нейтральной.



Так же вышеназванные соглашения должны рассмотреть в парламенте Таджикистана.



Неделей ранее в ходе встречи в Бишкеке документ о делимитации таджикско-кыргызской границы парафировали главы ГКНБ двух стран Саймумин Ятимов и Камчыбек Ташиев.



Таджикистан и Кыргызстан имеют общую границу протяженностью 970 км. Между тем несколько сотен километров линии соприкосновения долгие годы не были определены и обозначены.



Такая ситуация сложилась после распада СССР - стороны не могли договориться о принадлежности десятков спорных участков.



Неделимитированные территории становились зоной конфликтов между местным населением, в него вовлекались пограничники двух стран.