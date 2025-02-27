 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто они – настоящие авторы всех мировых военных кризисов, - Алексей Муратов
00:47 28.02.2025

Кто они – настоящие авторы всех мировых военных кризисов

Алексей Муратов. 27.02.2025

Информационная атака Трампа на Зеленского не снижает обороты. Президент США не упускает возможности в очередной раз повторить, что помощь Украине от Запада не является безвозмездной, хотя еще не так давно Байден уверял Зеленского, что деньги и оружие совершенно бесплатны. На деле выходит, что Зеленский столько раз говорил о репарациях, что и сам не заметил, как Украина должна выплачивать деньги Западу за поражение в войне, в которую ее этот самый Запад и втянул.

Об этом в авторской колонке для "ПН" пишет Алексей Муратов, один из лидеров движения "Донецкая республика" и партии "Единая Россия" в ДНР.

Да чего там, Украина должна отдать больше, чем отдала Германия после Второй мировой войны. Не только деньгами и территориями, но и недрами. Такова судьба тех стран, которые становится оружием Запада в войне против России.

Историческим прототипом для нынешней Украины можно назвать Германию, которую, как и Киев спонсировали западные банкиры для войны против России. Но тогда Германия находилась в глубочайшем экономическом упадке по итогам Первой мировой войны и не имела права на собственную армию.

Все началось с поддержки партии нацистов в 1933 году, которую спонсировали немецкие банкиры и промышленники, ведь они видели в гитлеровской НСДАП защитника своих интересов против коммунизма и рабочего движения. Среди спонсоров был замечен и химический концерн IG Farben, и производители оружия вроде Krupp, которые поддерживали Гитлера с целью расширения военных заказов, и крупнейшие банки вроде Deutsche Bank, которые давали кредиты нацистскому режиму, и многие другие.

Затем в нацистской Германии увидели орудие против СССР и иностранные компании, которые наиболее активно содействовали возрождению немецкой экономики в 1930-е годы. Henry Ford, Standard Oil и General Motors (GM) – вот наиболее активные инвесторы в нацистскую экономику.

Параллельно им в игру по накачиванию нацистских мышц играли и страны Лиги Наций. К примеру, правительство Британии проводило политику "умиротворения", благодаря чему многие страны, ослабленные Первой мировой войной, закрывали глаза на территориальные уступки Гитлеру и участвовали в Мюнхенском сговоре. Западные банки вроде J.P. Morgan и Chase Bank активно выдавали кредиты, восстанавливая немецкую инфраструктуру и военную промышленность Германии.

Не удивительно, ведь западные страны не только видели в Германии важного торгового партнера и рынки сбыта, но как и частные финансисты рассматривали фашизм как инструмент против Советского Союза.

Сегодня все до единой компании, сотрудничавшие с нацистами, входят в группу активов BlackRock, Vanguard и State Street – транснациональных корпораций, которые уже полностью скупили Украину, завалили ее оружием, кредитами и другой помощью для войны против России.

Как видим, спустя 80 лет ничего не изменилось. Впрочем, как и за последние 200. Ведь Наполеон тоже активно сотрудничал с западными финансовыми элитами, которые охотно спонсировали французскую революцию. И отнюдь не только потому, что это создало новые экономические возможности для международных финансовых кругов.

Деньги на свержение французской монархии и на войну с ее остатками часто предоставлялись через международных банкиров и знаменитые финансовые династии. Примечательно, что небезызвестные Ротшильды наиболее активно развивали свои бизнес-связи именно в период наполеоновских войн. Благодаря чему заняли свою особую нишу в истории. Они финансировали не только британскую сторону, но также имели интересы и на континенте. Например, банкирский дом Ротшильдов играл ключевую роль в переправке денег через границы и в организации кредитов для различных государственных проектов Франции.

Наполеон от такой помощи не остался в долгу. Он провел реформы, которые способствовали полезному для банкиров развитию торговли и банковского дела. В 1800 году был создан Банк Франции, который способствовал сосредоточению контроля над французским капиталом, чтобы им было легче управлять. Именно это сделало Францию зависимой от внешних кредиторов, особенно от Ротшильдов и развязало наполеоновские войны с 1803 по 1815 год.

Примечательно, что Великобритания как всегда была неизменным противником европейского агрессора, но только на словах. Это не мешало британцам иметь собственные интересы в продолжении войны, поскольку конфликты способствовали расширению влияния англичан на мировых рынках. Иначе говоря, Британия использовала свою экономическую мощь для финансирования коалиций против Франции, но одновременно получала выгоду от разрушений, вызванных войной.

Но главной выгодой для банкиров стала не только Франция, свержение в ней прежних элит и ее зависимость от международных кредитов. Еще значительно ослабли традиционные монархии Австрии, Пруссии и России, что уже через сто лет подвело к двум мировым войнам, в которых при помощи банкиров подконтрольная им Германия дважды едва не уничтожила Россию.

Однако до этого была организована Крымская война 1853-1856 годов, которую не зря называют Нулевой мировой войной и генеральной репетицией перед Первой и Второй мировыми войнами. Финансовые элиты конфликтующих стран Запада также были экономически заинтересованы в этом. Особенно в контроле Великобритании и Франции над Черным морем, проливами и другими торговыми путями.

Финансовые элиты франции и Великобритании активно финансировали войну, значительно контролировали политику своих стран и оказывали на них давление заставляя принять решения для эскалации конфликта. Именно в период Нулевой мировой войны финансовые элиты впервые начали влиять на общественное мнение через пропаганду и СМИ, чтобы общество воспринимало войну как оправданный метод и видело в России врага.

Как видим, спонсоры и организаторы предыдущих войн всегда одни и те же. И для Украины они не являются другими. Они меняют имена, названия, коалиции, но всегда остаются собой. Сегодня они входят в структуру транснациональных корпораций вроде BlackRock, Vanguard и State Street, а завтра придумают нечто другое. То, что должно нас запутать и снова отвести взгляд от настоящих авторов новой мировой войны.

Источник - ПолитНавигатор
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