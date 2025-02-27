В Узбекистане планируют запустить систему прогнозирования исхода судебных разбирательств

00:52 28.02.2025

27 февраля 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Президент Шавкат Мирзиеев 27 февраля провел совещание, где обсуждались реформы судебной системы. Главный вопрос на повестке – переход судопроизводства в цифровой формат. Это ускорит работу судов, упростит процесс подачи заявлений и сделает судебные решения более прозрачными.



В последние годы судебная система страны стала более открытой. Сегодня уже 14 услуг доступны онлайн – через портал my.sud.uz можно подать заявление, следить за рассмотрением дела и получить копию судебного решения. Теперь власти планируют пойти дальше и перевести документооборот в судебной системе полностью в цифровой формат в рамках проекта "Цифровой суд".



Все судебные документы будут оформляться только в электронном виде, что позволит сэкономить миллиарды сумов и ускорить процесс разбирательств.



Кроме того, при Верховном суде создадут Центр информационных технологий, который займется внедрением в судебные процессы искусственного интеллекта и защитой данных.



Интересными нововведением станет система прогнозирования исхода судебных дел. Также предложено разработать калькулятор судебных расходов, онлайн-мониторинг штрафов, а также запустить виртуальный юридический консультант, который поможет гражданам разобраться с судебными вопросами.



Чтобы разгрузить суды, власти откроют "зеленый коридор" для бесспорных дел, таких как взыскание коммунальных долгов. Их передадут нотариальным конторам и прочим соответствующим государственным ведомствам. Каждый год суды рассматривают около 1 миллиона бесспорных дел.



Эти меры позволят сократить срок рассмотрения дел в несколько раз, исключить человеческий фактор и снизить коррупционные риски. В перспективе искусственный интеллект поможет автоматически анализировать дела и выявлять возможные ошибки в решениях.