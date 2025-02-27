Садыр Жапаров делегации Европарламента: "Кыргызстан не второсортная страна"

00:54 28.02.2025

27.02.2025



БИШКЕК, 27 фев - Sputnik. Кыргызстан не второсортная страна, заявил президент Садыр Жапаров на встрече с делегацией Европейского парламента.



Глава государства отметил, что европейские депутаты не обращают внимания на значительные нарушения прав человека в других странах, но трезвонят на весь мир о мелких событиях в КР. Он привел в пример принятие закона об иноагентах.



"Тогда в Европе и США заявляли, что мы нарушаем права НПО/НКО. Обвиняли в том, что мы скопировали российский закон. На самом деле это не российский закон, а американский, потому что США приняли его 100 лет назад и он по сей день работает. Мы приняли подобный закон. Пусть зарубежные НПО работают у нас, но проходят регистрацию, платят налоги, сдают отчеты. В ваших странах ведь так и происходит. Так почему у нас должно быть по-другому? Мы чем-то от вас отличаемся? Мы же не второсортная страна, такая же, как и ваши", - сказал Жапаров.



По его словам, в Кыргызстане, по сравнению с некоторыми странами Европы, есть и демократия, и свобода слова.



Напомним, вчера президент принял депутатов Европарламента во главе с председателем подкомитета по правам человека Муниром Сатури. Садыр Жапаров заявил, что Кыргызстан сталкивается с однобоким и субъективным отношением, особенно заметным в резолюциях Европейского парламента по ситуации в КР.