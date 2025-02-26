Афганистан и Туркменистан подписали соглашения о железнодорожном сотрудничестве

00:56 28.02.2025

КАБУЛ, 27 февраля. /ИАБ/. Техническая делегация во главе с заместителем министра путей сообщения Министерства общественных работ посетила Туркменистан с целью развития железнодорожного сотрудничества и подписала в Ашхабаде три соглашения о сотрудничестве с Управлением Туркменской железной дороги.



По данным Министерства общественных работ, в ходе визита было подписано соглашение на сумму 7 миллионов долларов США на развитие станции Турганди-Герат и два других соглашения на завершение строительства оставшихся 10 километров железной дороги Акина-Андхой и детальное обследование и проектирование 55-километровой железной дороги Акина-Андхой.



После подписания соглашений ожидается подписание контрактов на разработку этих проектов между Афганистаном и Туркменистаном и начало их практической работы.



Министерство общественных работ подчеркивает, что строительство, соединение и стандартизация железнодорожной сети Афганистана является приоритетом, и министерство пытается привлечь двустороннее сотрудничество на региональном и международном уровнях для развития железных дорог Афганистана.