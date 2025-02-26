Трамп блефует: договоренность по Украине будет достигнута скоро или ее вообще не будет

00:58 28.02.2025

Трамп: договоренность по Украине будет достигнута скоро или ее вообще не будет



Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что соглашение по урегулированию конфликта в Украине может быть достигнуто либо довольно быстро, либо не состоится вовсе. Он озвучил эти мысли на пресс-конференции, проведенной совместно с премьер-министром Великобритании Китом Стармером в Белом доме после завершения двусторонних переговоров.



Трамп отметил, что в вопросе украинского урегулирования был достигнут "значительный прогресс". "Я считаю, что процесс движется достаточно быстро", - добавил он. Его цитирует ТАСС.



По его словам, это соглашение может быть достигнуто в кратчайшие сроки или же вовсе не состоится.



Ранее Трамп продлил на год действие некоторых антироссийских санкций.



Олег Тимофеев