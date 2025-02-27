Кто придумал "потемкинские деревни". В России готовят просветительский проект "100 достоверных фактов о Новороссии"

01:26 28.02.2025

Кто придумал "потемкинские деревни": материалы из фондов РГО станут основой для цикла видеоисторий



27 февраля 2025



Кинокомпания "Скайфест" совместно со Штаб-квартирой РГО в Санкт-Петербурге при поддержке Фонда президентских грантов приступила к реализации просветительского проекта "100 достоверных фактов о Новороссии". В его рамках на первом этапе будет создано пять видеоисторий, основанных на уникальных материалах из фондов Русского географического общества.



Неисчерпаемыми и уникальными назвали фонды РГО авторы проекта. Совместно с сотрудниками Научного архива и Научной библиотеки РГО они провели не один день за тщательным изучением старинных изданий, редких документов и карт, сведения из которых легли в основу будущих видеоисторий.



- Научная библиотека и Научный архив РГО - крупнейшие собрания документальных материалов, которые рассказывают о Крыме и Новороссии, о становлении этого региона и о том, как он стал частью России в конце XVIII века, - говорит руководитель проекта, известный документалист, член РГО Алексей Никулин. - Наша задача состоит в том, чтобы донести до широкой аудитории малоизвестные, но крайне важные факты для понимания истории России в период освоения Новороссии и полуострова Крым. А история эта началась гораздо раньше, чем мы привыкли думать, - золотой век Екатерины Великой уже продолжил то, что было заложено нашими предками еще в X веке!



Так, в "Историческом атласе России", изданном в 1845 году, можно видеть три крохотные территории, отделенные от коренных русских земель. Тмутаракань, Белая Вежа и Олешье - точки на карте. Казалось бы, пустяк. Но эксперты РГО считают, что это форпосты древнерусского государства, посредством которых осуществлялся контроль в ключевых стратегических точках Причерноморья.



Или вот, казалось бы, всем известное выражение "потемкинские деревни", которое прочно вошло в наш лексикон как синоним показухи. Однако, как считают исследователи, нет в этом ни исторической правды, ни исторической логики. И придуманы они были заграничными дипломатами с единственной целью - дискредитировать значительные достижения князя Григория Потемкина по освоению территорий полуострова Крым.



Известно, что специальная экспедиция при кабинете императора буквально не успевала печатать карты новых рубежей России - их приходилось править вручную, пытаясь успеть документировать достижения Потемкина.



- Именно тогда на картах появились названия Севастополь, Симферополь, Феодосия, Мариуполь, Мелитополь, Одесса и Херсон. Разве это не повод, чтобы навсегда вычеркнуть лживое выражение "потемкинские деревни" из лексикона, а вместо этого гордиться славными победами и достижениями своего народа? - задается вопросом Алексей Никулин.



Всего будет рассказано пять видеоисторий: "Крым в обмен на Русскую губернию - 31 греческий остров", "Восьмое чудо света - Индоевропейская телеграфная линия через Новороссию и Тавриду", "Чудо инженерной мысли - самая южная в России Шуховская башня", "Тайна появления мифа о "потемкинских деревнях"", а также "Самый древнерусский город на территории Новороссии". В роликах используется реконструкция исторических событий, которые описывают выдающиеся исторические личности.



К настоящему моменту съемки завершены, впереди монтаж и озвучание видеоматериала. Авторы планируют закончить работу к апрелю этого года. Готовые видеоролики будут переданы в образовательные учреждения страны, а премьерный показ состоится в Штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге.



Вера Ковалевская