|Премьер Пакистана назвал "чудом" резкое сокращение бедности в Узбекистане
01:37 28.02.2025
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал "чудом" сокращение бедности в Узбекистане с 42% до 8% и значительный рост инвестиций. Он заявил, что увидел в президенте Шавкате Мирзиееве "четкое видение, неустанный труд и смелое стремление к единой цели".
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал "чудом" изменения последних лет в Узбекистане. Об этом он сказал, выступая на совместной с президентом Шавкатом Мирзиеевым пресс-конференции по итогам своего визита в Ташкент в среду.
"С первого дня прихода к государственному управлению вы полностью трансформировали Узбекистан. Вы возродили общество", - заявил премьер Пакистана.
"Если не ошибаюсь, в 2016 году (когда Шавкат Мирзиеев стал президентом - ред.) уровень бедности в Узбекистане составлял 42%, показатель торговли тоже был низким. Сегодня уровень бедности упал до 8%, а объем инвестиций достиг 30 млрд [долларов США]. Разве это само по себе не является большим чудом?!" - спросил Шахбаз Шариф.
"Это на самом деле чудо. Потому что такие результаты не достигаются высокопарными словами или созданием какого-нибудь совета. Чудеса появляются благодаря четкому видению, высокой динамике, неустанному труду и смелому стремлению к единой цели. Такие высокие качества я увидел в вас", - сказал премьер Пакистана, обращаясь к президенту Шавкату Мирзиееву.
Как писала "Газета.uz", на переговорах была достигнута договоренность о создании двустороннего Высшего совета стратегического партнерства, первое заседание которого должно состояться в следующем году с участием руководителей двух стран.
Была заявлена цель достичь товарооборота в 2 млрд долларов в ближайшие годы. В 2024 году эта цифра превысила 400 млн долларов.