Премьер Пакистана назвал "чудом" резкое сокращение бедности в Узбекистане

01:37 28.02.2025

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал "чудом" сокращение бедности в Узбекистане с 42% до 8% и значительный рост инвестиций. Он заявил, что увидел в президенте Шавкате Мирзиееве "четкое видение, неустанный труд и смелое стремление к единой цели".



Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал "чудом" изменения последних лет в Узбекистане. Об этом он сказал, выступая на совместной с президентом Шавкатом Мирзиеевым пресс-конференции по итогам своего визита в Ташкент в среду.



