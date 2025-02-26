Стартовала Всемирная школьная олимпиада "Великая Победа"

02:18 28.02.2025

27 февраля Всемирная школьная олимпиада "Великая Победа" начинается!



Не упускай шанс продемонстрировать свои знания о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и внести вклад в сохранение памяти об этих значимых событиях.



Каждый из нас может стать частью этой важной миссии!



Скорее приступай к выполнению первого этапа на сайте.



