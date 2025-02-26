|Стартовала Всемирная школьная олимпиада "Великая Победа"
02:18 28.02.2025
27 февраля Всемирная школьная олимпиада "Великая Победа" начинается!
Не упускай шанс продемонстрировать свои знания о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и внести вклад в сохранение памяти об этих значимых событиях.
Каждый из нас может стать частью этой важной миссии!
Скорее приступай к выполнению первого этапа на сайте.
Олимпиада открыта для участников из любой страны. Так что неважно, где ты находишься, главное – желание и стремление узнать больше!
Покажи свои знания, узнай новое и попади на парад Победы в Москве!
Олимпиада проводится для детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет.