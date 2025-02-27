Операция Z: Победа или "договорняк"? - Антон Беликов (доброволец СВО)

04:31 28.02.2025

Победа или "договорняк"?



Об этом рассуждает доброволец СВО и кандидат философских наук Антон Беликов.



- "Давайте по-честному: мы воевали против объединенной экономической, политической и военной мощи Объединенной Европы и США подкрепленной отмороженными накачанными пропагандой небратьями. И мы устояли, да не только устояли, но и диктуем сейчас условия мира объединенному Западу.



Заметьте, мы не видим, чтобы в переговорах участвовала Европа или Китай. Выходит контуры нового мира рисуют на двоих Россия и США, в то время как роль остальных стран заметно понижена. И вот уже на Западе начинают суетливо предлагать России вернуться в G8. Это означает, что Россия не просто вернулась в концерт мировых держав. Она вошла в абсолютный мировой топ.



