|Операция Z: Победа или "договорняк"? - Антон Беликов (доброволец СВО)
04:31 28.02.2025
Победа или "договорняк"?
Об этом рассуждает доброволец СВО и кандидат философских наук Антон Беликов.
- "Давайте по-честному: мы воевали против объединенной экономической, политической и военной мощи Объединенной Европы и США подкрепленной отмороженными накачанными пропагандой небратьями. И мы устояли, да не только устояли, но и диктуем сейчас условия мира объединенному Западу.
Заметьте, мы не видим, чтобы в переговорах участвовала Европа или Китай. Выходит контуры нового мира рисуют на двоих Россия и США, в то время как роль остальных стран заметно понижена. И вот уже на Западе начинают суетливо предлагать России вернуться в G8. Это означает, что Россия не просто вернулась в концерт мировых держав. Она вошла в абсолютный мировой топ.
Судя по вчерашнему заявлению Лаврова ориентиры с которыми мы хотим выйти на мирный договор не изменились. Напомню: он сообщил об отказе на ввод западных миротворцев, напомнил о границах областей, и намекнул на то, что с нынешней укроэлитой иметь дела Россия не хочет.
Помните как в начале 2010-х либеральный Запад носился с Perezagruzka? Кнопочку нажимали, помните?.. Это была попытка устроить Dogovornyak. И что, вышло у них? Ой, нет. Путин как гнул свою линию, намеченную в Мюнхенской речи в 2007 году, так и продолжил. И вот, теперь, когда в США случился правый поворот весь земной шар начинает жить в мире, который придумал Путин. Ну да, наш президент - архитектор новой политической реальности. Это похоже на "договорняк", или все же это победа?
А всем кто говорит, что без немедленного взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а "договорняк" я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков. Потому, что те, кто кричат громче всех про "договорняк" сами обычно трутся где-то рядом с передовой, но никогда на передовой", - резюмирует Беликов.