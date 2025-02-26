Китай обогнал США в производстве человекоподобных роботов. Россия отстает.., - Ольга Соловьева

14:28 28.02.2025 Китай обогнал США в производстве человекоподобных роботов



Россия отстает от конкурентов в создании умных машин



Ольга Соловьева

26.02.2025



Китай оказался в мировых лидерах по разработкам человекоподобных роботов. Сегодня свыше 70% крупнейших компаний, занятых в производстве роботов-гуманоидов, находится в Азии. И больше 56% из них сосредоточено в КНР. В перспективе роботы-гуманоиды должны заменить на производстве живых людей и приблизить тем самым эру изобилия с потенциально неограниченными производственными возможностями. Для России глобальная гонка за рынок человекоподобных роботов пока неактуальна, поскольку наша страна сильно отстает даже в процессах обычной промышленной автоматизации.



Человекоподобный робот китайской техкомпании EngineAI стал первым в мире роботом, совершившим сальто вперед, сообщило агентство "Синьхуа".



"Такое сложное движение для робота было достигнуто благодаря инновационному решению компании EngineAI, основанному на углубленном исследовании кинематики роботов", – пишет агентство.



Индустрия робототехники в КНР стремительно растет. Масштаб китайского рынка гуманоидных роботов оценивается примерно на сегодня в 385 млн долл. А к 2029 году он станет больше 10 млрд долл., что составит около трети мирового рынка. Такой прогноз был представлен на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) в июле 2024 года в Шанхае.



Западные аналитики считают, что доля китайского рынка роботов-гуманоидов уже значительно больше. Согласно докладу инвестбанка Morgan Stanley "Гуманоид 100: анализ цепочки создания стоимости роботов-гуманоидов", из 100 публичных компаний по всему миру, которые подтвержденно участвуют в разработке человекоподобных роботов, 56% располагается в Китае.



Кроме того, в КНР находится 45% мировых интеграторов – компаний, которые настраивают роботов в соответствии с потребностями конечных пользователей. Да и в целом лидерство в сфере производства и применения гуманоидов остается за Азией. По данным Morgan Stanley, 73% компаний, занимающихся разработкой гуманоидных роботов находится в Азии.



Китай добился значительного прогресса в области разработки и производства человекоподобных роботов благодаря развитой цепочке поставок для китайских стартапов, обширному местному рынку и сильной государственной поддержке. Так, на китайские компании приходится 63% в глобальной цепочке поставок человекоподобных роботов.



Сегодня даже китайские автопроизводители массово переключились на создание человекоподобных роботов, писал журнал MIT Technology Review. Первые модели уже представили корпорации BYD и XPeng. Фирма GAC Group выпустила робота GoMate, который помогает собирать автомобили. Стартап Nio договорился с фирмой UBTech о разработке роботов-гуманоидов.



В отчете агентства Shenzhen New Strategy Media сообщается, что в 2024 году во всем мире насчитывалось 160 производителей человекоподобных роботов, из которых 60 находились в Китае, около 40 – в Европе, около 30 – в США.



Эксперты Morgan Stanley считают, что такое активное развитие робототехники в КНР связано с демографическими вызовами, с которыми сталкивается страна, и необходимостью поддержания экономического роста. Они подчеркивают, что в 14-м пятилетнем плане Китай поставил себе задачу стать мировым центром инноваций в области робототехники и планирует ежегодно увеличивать доходы в этой сфере на 20%. "Это соответствует стратегической политике страны, ориентированной на поддержание производительности на фоне сокращения численности населения, которое в прошлом году уменьшилось на 1,39 млн человек", – считают аналитики.



Китай, конечно, не единственный, кто стремится к лидерству в робототехнике. Об амбициозных планах заявляют и американские компании. Так, предприниматель Илон Маск объявил, что его компания Tesla до конца этого года выпустит 10 тыс. роботов-гуманоидов. Он при этом обещает, что созданные на заводах Tesla роботы Optimus смогут выполнять множество задач и "делать полезные вещи". В будущем же корпорация намерена производить 100 млн роботов в год, обещает Маск. По мнению руководителя Tesla, справедливая стоимость робота при выпуске 1 млн штук в год составит 20 тыс. долл., или около 1,9 млн руб.



Другая компания Figure AI недавно объявила, что подписала контракт, в рамках которого в течение следующих четырех лет выпустит 100 тыс. роботов-гуманоидов. В компании также ранее замечали, что ориентируются сразу на два рынка: коммерческий и домашний. То есть человекоподобные роботы смогут использоваться как на промышленных объектах, так и для выполнения повседневных задач.



Человекоподобных роботов можно будет использовать на заводах для решения проблемы нехватки рабочей силы, помощи в уходе за пожилыми людьми и выполнения задач в условиях, которые подвергают риску человеческие жизни, однако уйдут десятилетия прежде, чем такие роботы станут элементом повседневной жизни человека, рассуждают ученые из Мичиганского университета. Такие роботы пока еще требуют огромного количества данных для обучения и тестирования, подчеркивают специалисты.



Тем не менее, как считает член генерального совета "Деловой России" Олег Николаев, производство высококачественного андроида, который одновременно и выглядит, и действует, как человек, – это совершенно иной уровень в отличие, например, от промышленной робототехники. "Это, по сути, вызов, и китайцы, возглавив это движение в мировом масштабе, демонстрируют, насколько далеко они продвинулись не только количественно, но и качественно", – подчеркивает он.



Китай готов много вкладывать в подобные исследования на перспективу, считает профессор РЭУ им. Плеханова Павел Терелянский. "И, безусловно, исследования человекоподобных роботов рано или поздно позволят сделать некий технологический прорыв. А пока идет этап накопления данных и осмысления экспериментов", – уверен он.



"Немалое преимущество в разработке человекоподобных роботов играет массив данных, которым владеет компания, занимающаяся робототехникой. Именно полученные данные и их анализ позволят воссоздать невербальное поведение робота, такое как позы, взгляды или жесты. Это играет важную роль в человеческом взаимодействии, а значит, будет влиять на рост продаж", – добавляет завлабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.



Однако есть и практическая область применения подобных технологий. "В развитых странах уже давно наблюдается дефицит рабочих рук. Стоимость труда работников постоянно растет, а фонд оплаты труда составляет значительную часть себестоимости продукции. Все производители стремятся повысить эффективность своих предприятий. С развитием технологий, в частности робототехники, стоимость ранее экономически не обоснованных технологий становится все более доступной и широко внедряется в производство", – обращает внимание руководитель лаборатории компании "Газинформсервис" Вадим Матвиенко. По его словам, замена сотрудников на роботов становится перспективным направлением развития предприятий. "Человекоподобные роботы могут работать круглосуточно. Вместо непредвиденных и незапланированных больничных у них есть предсказуемые регламентные технические работы. Оптимальное количество сотрудников в одном подразделении под руководством одного руководителя составляет от 4 до 7 человек. Для управления автоматизированным роботом не требуется менеджер, только инженеры для технического сопровождения его работы, и то только на этапе запуска и проведения технических работ", – рассуждает эксперт.



Тем не менее, продолжает Матвиенко, несмотря на значительные достижения в области робототехники и автоматизации, полностью безлюдные заводы все еще остаются редкостью. "Специалисты PwC считают, что к середине 2030-х годов роботы займут 30% рабочих мест во всех экономических секторах", – говорит он. "Совсем безлюдное производство невозможно, так как роботы могут разряжаться, совершать ошибки в процессе своего постоянного самообучения, которые человеку необходимо отслеживать", – продолжает Левашенко.



Куда масштабнее человекоподобных роботов в мире развивается промышленная робототехника. Сегодня в мире работают уже свыше 4,2 млн роботов, задействованных в промышленности. Причем 70% из них установлено в Азии, 17% в Европе и 10% в Америке. За прошлый год было запущено свыше 500 тыс. новых промышленных роботов, и каждый второй был установлен на китайском предприятии. Для сравнения: в Японии количество установок роботов превысило 46 тыс.



Плотность промышленных роботов в мире достигла 162 роботов на 10 тыс. сотрудников в 2023 году. При этом в Южной Корее на 10 тыс. работников приходится свыше 1 тыс. роботов. В Сингапуре – 770 роботов. Китай, поднявшийся за год с пятого места на третье, достиг уровня 470 роботов на 10 тыс. сотрудников, Россия по этому показателю не вошла даже в двадцатку. А на 21-м месте находится Финляндия с показателем в 172 робота на 10 тыс. человек.



Как сообщали в Центре развития промышленной робототехники университета Иннополис, на конец прошлого года в РФ эксплуатировалось свыше 14,3 тыс. промышленных роботов, что на 12% больше, чем годом ранее. По их оценкам, эксплуатационный парк таких машин в 2025 году превысит 17,2 тыс. единиц. А уже через пять лет на предприятиях будет задействовано 145 промышленных роботов на 10 тыс. сотрудников, ожидают в центре.



Консорциум робототехники предсказывает, что в ближайшие пять лет российские производители выпустят не менее 78 тыс. промышленных роботов, а предприятия внедрят свыше 85 тыс.



Россия должна к 2030 году войти в число 25 стран-лидеров по числу промышленных роботов, говорил президент РФ Владимир Путин в прошлом году в ходе оглашения послания Федеральному Собранию. По его словам, роботизация и автоматизация промышленных мощностей в числе прочих мер поможет повысить производительность труда с учетом существующего в стране дефицита кадров.



А в начале этого года в РФ стартовал нацпроект по обеспечению технологического лидерства. Его цель – обеспечение технологической независимости в области производства высокотехнологичных станков и повышение уровня промышленной роботизации. В рамках нацпроекта реализуется федеральный проект "Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства", который ставит целью вхождение страны в число 25 стран мира по показателю плотности роботизации.



Эксперты скорость ввода в эксплуатацию промышленных роботов в РФ считают недостаточной. "К концу 2023 года на предприятиях в РФ было внедрено почти 13 тыс. промышленных роботов. Каждый год их количество увеличивается примерно на 1,5 тыс. При этом необходимо произвести более 94 тыс. роботов к 2030 году", – говорит научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Мария Гирич. В России на сегодняшний день существует 73 компании, работающих в сфере робототехники. Из них 19 компаний занимаются производством промышленных роботов, в том числе 8 предприятий специализируются на выпуске роботов-манипуляторов. Еще 56 компаний занимаются интеграцией робототехнических решений, а 5 фирм производят комплектующие для роботов. Источник - НГ

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