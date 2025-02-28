Додик, Джорджеску, кто следующий? Евроатлантисты объявили Трампу войну, - Алексей Белов

14:31 28.02.2025

Додик, Джорджеску, кто следующий? Евроатлантисты объявили Трампу войну

"Правовой" произвол продолжается



28.02.2025 | Алексей БЕЛОВ



Президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик встретился накануне со своим сербским коллегой Александром Вучичем, после чего выразил готовность приехать в столицу Боснии и Герцеговины (частью которой и является РС) Сараево ради, как он выразился, мира и стабильности в республике.



"У нас нет плана войны, и мы ничего не готовим. Мы готовы к переговорам, но не к тому, чтобы нас игнорировали. Президент Сербии подчеркнул необходимость мира. Я готов к переговорам с представителями хорватского и мусульманского народов", – заявил Додик в ходе совместной пресс-конференции в Баня-Луке.



Со стороны главы Республики Сербской, отметившего, что он не поддерживает никаких действий, направленных против боснийцев и хорватов, это довольно смелый шаг. Дело в том, что накануне боснийский суд приговорил Додика к одному году тюремного заключения, впрочем, с готовностью заменить наказание штрафом в размере примерно 18 тысяч евро.



И тем не менее президент РС говорит: "Я приглашаю их поговорить, я открыт. Если они мне позвонят, я буду в Сараево завтра в 10:00. Я приеду, куда бы они ни захотели".



Скажем так, что пока события в Боснии и Герцеговине развиваются по самому мягкому из возможных сценариев. Да-да, не удивляйтесь. Боснийская прокуратура требовала посадить Додика на 5 лет, а в ответ, еще за день до оглашения решения суда, власти Республики Сербской были готовы отменить на своей территории действия законов БиГ.



Более того, 25 000 человек, собравшиеся вчера в Баня-Луке на митинге в поддержку Милорада Додика призывали оказать давление на власти в Сараево и для начала хотя бы отключить подачу газа.



Снабжение голубым топливом столицы Боснии и Герцеговины осуществляется из газопровода, проходящего по территории Республики Сербской, и как только с полуночи 26 февраля подача газа была прекращена, компания Sarajevo Gas, отвечающая за газовые поставки в Восточном Сараево, тут же сообщила о сбое.



Как заявили сербские газовики, проблему они смогут решить только в четверг, то есть уже после оглашения приговора, что, по мнению многих наблюдателей, сыграло свою положительную роль в том, что решение суда оказалось довольно мягким.



Власти Боснии и Герцеговины понимали, что решить вопрос силой им не удастся, а любые попытки перехвата контроля над газопроводом или насильственной депортации Додика на боснийскую территорию грозят началом открытого вооруженного противостояния.



Тем не менее саму по себе ситуацию, сложившуюся вокруг Милорада Додика, иначе как проявлением неоколониализма и откровенным произволом не назовешь.



Для того чтобы не быть обвиненным в предвзятости, я процитирую слова Зорана Милановича, президента Хорватии, которую вряд ли можно назвать заинтересованной стороной.



"Накануне вердикта суда по делу Милорада Додика я задался вопросом, в каком веке мы живем, если колониальный представитель хочет убрать из политики самого популярного сербского политика в Боснии и Герцеговине – Милорада Додика. Речь идет о нелегитимном Высоком представителе Кристиане Шмидте, за неуважение решений которого и судят президента Республики Сербской", – заявил хорватский лидер, убежденный в том, что с сербами можно и нужно находить общий язык и достигать договоренностей.



По словам Милановича, евроглобалистам, интересы которых и стоят за накатом на Додика, не удастся запугать сербов, зато возмутить и разозлить их получится легко.



"То что сегодня происходит с сербами, завтра может произойти с хорватами", – предупредил он.



Ну а теперь самое важное – о сути предъявленных Додику обвинений и политической подоплеке всего процесса. Фактически ему вменяется в вину отказ поддержать западную трактовку событий в Югославии середины 1990-х годов, в частности так называемой "резни в Сребренице".



Как отмечает известный балканист Елена Пономарева, все это тем более возмутительно, что еще осенью 2021 года независимая международная комиссия установила, что никого геноцида бошняков в Сребренице не было, и как раз-таки сербы, а вовсе не мусульманское население БиГ стали жертвами геноцида со стороны бошняцких головорезов, активно поддерживаемых США, НАТО и ЕС.



Проще говоря, Додика осудили за правду. Согласно вердикту боснийского суда, помимо года тюрьмы (или штрафа), президент Республики Сербской приговаривается к запрету на участие в политике и возможности занимать официальные должности сроком на 6 лет.



При этом редактора сербской газеты "Официальный вестник" Милоша Лукича, который шел по этому же делу как подельник Додика, от ответственности освободили, тем самым только подтвердив, что весь этот спектакль был устроен ради того, чтобы отрешить лидера боснийских сербов от власти.



По мнению Пономаревой, события в Боснии и Герцеговине лишь часть разворачивающейся на наших глазах глобальной войны, которую евроатлантисты объявили новой администрации США и всему остальному миру.



Еще одним примером этой войны стало вчерашнее задержание в Бухаресте кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску, чью машину остановили румынские спецслужбы в тот момент, когда политик направлялся в ЦИК для повторного выдвижения своей кандидатуры.



"Кэлин Джорджеску собирался вновь подать свою кандидатуру на пост президента. Примерно 30 минут назад его остановили в дороге и задержали для допроса в генеральной прокуратуре! Где же демократия, где партнеры, которые должны защищать демократию?" – говорится в сообщении команды политика по коммуникациям.



А дальше все как и в случае с Додиком: нелепые обвинения – причастность к созданию фашистской организации, угроза конституционному строю и фальсификация источников финансирования избирательной кампании – и как итог, скорее всего, запрет на политическую деятельность.



Не секрет, что Джорджеску пользовался покровительством Вашингтона, а в его поддержку выступали Илон Маск и вице-президент США Джей Ди Вэнс.



"Только что арестовали человека, набравшего больше всего голосов на президентских выборах в Румынии. Это просто ужасно", – написал глава департамента по эффективности госуправления США в принадлежащей ему сети Х*.



В свою очередь Вэнс в речи, наделавшей много шума на Мюнхенской конференции по безопасности, назвал отмену первого тура выборов в Румынии, в котором и победил Джорджеску, примером нарушения прав и свобод в ЕС, заодно отметив, что угроза Европе происходит не извне – от России, Китая или кого бы то ни было еще, – а изнутри, от европейских глобалистов, засевших во всех структурах власти Евросоюза.



То, что происходит сегодня в Старом Свете имеет все признаки установления дикторского режима, четвертого рейха, если хотите, о создании которого в тайне грезит глава Еврокомиссии немка Урсула фон дер Ляйен.



Удастся ли ей и ее пособникам воплотить мечту в реальность – покажет время. Но одно ясно уже сейчас: европейские национал-глобалисты просто так власть не отдадут.