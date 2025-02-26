В Казахстане назначен новый министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев

14:37 28.02.2025

Назначен новый министр промышленности и строительства РК



28 февраля 2025 года глава государства сменил министра промышленности и строительства, сообщает Zakon.kz.



Им стал Ерсайын Нагаспаев.



"Указом главы государства Нагаспаев Ерсайын Каиргазиевич назначен министром промышленности и строительства Республики Казахстан", – сказано в сообщении Акорды.



