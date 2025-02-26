В Узбекистане суды передадут бесспорные дела по коммунальным долгам нотариусам

14:41 28.02.2025

Суды передадут бесспорные дела в другие инстанции



Ежегодно суды рассматривают 1 млн бесспорных дел, из них 200 тысяч - по коммунальным долгам. Президент отметил, что эти вопросы могут решаться на уровне нотариусов. Предложено передать рассмотрение таких дел госведомствам. Также планируется реформировать экономические суды.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 27 февраля провел совещание, посвященное совершенствованию деятельности судебной системы, ее цифровизации и повышению открытости.



По данным пресс-службы главы государства, за последние восемь лет в стране было принято около 70 законов, указов и постановлений, направленных на улучшение судебной системы. Была улучшена материально-техническая база судов, а с 1 ноября 2024 года внутренний документооборот полностью переведен в электронный формат, что позволило сэкономить 638 млн сумов бюджетных средств.



В 2023 году суды рассмотрели более 3 млн дел, что свидетельствует о росте правовой грамотности населения, говорится в сообщении.



На сегодняшний день 14 судебных услуг (подача заявлений, отслеживание рассмотрения дел, получение копий решений) уже доступны в цифровом формате через портал my.sud.uz.



К настоящему времени около 17 миллионов дел велись через информационные системы, более 15 миллионов судебных дел были распределены автоматически - без человеческого фактора.



Президент заявил, что необходимо последовательно продолжать работу по совершенствованию судебной системы, повышению эффективности деятельности судов.



"Внедрение таких возможностей, как предварительное прогнозирование вероятного исхода судебного разбирательства и расчет предполагаемых судебных расходов, создание виртуального консультанта для оказания юридической помощи гражданам, а также онлайн-мониторинг назначенных судами штрафов и осуществление их оплаты в электронном формате, повысит удобство и сделает судебную систему более доступной", - говорится в сообщении.



Президент отметил, что с помощью искусственного интеллекта можно внедрить новые возможности.



Для полного отказа от бумажного документооборота в судебной системе планируется поэтапный переход к полностью цифровому формату судопроизводства в рамках концепции "Цифровой суд".



Для реализации этих мер при Верховном суде будет создан Центр информационных технологий, который займется разработкой необходимых информационных систем, программных продуктов, внедрением искусственного интеллекта, а также обеспечением кибербезопасности судебных процессов.



Кроме того, планируется наладить электронную передачу данных между судами и предпринимателями, что позволит ускорить рассмотрение дел.



Глава государства подчеркнул важность интеграции информационных систем судов и всех причастных организаций, и отметил, что "люди должны ощутить реальные удобства от проводимых реформ". В связи с этим поручено расширить цифровизацию и интегрировать информационные базы правоохранительных органов с судебной системой.



Ежегодно суды рассматривают около 1 млн бесспорных дел, из них почти 200 тысяч были связаны с делами по задолженностям за коммунальные услуги. Однако, как отметил президент, подобные вопросы могут решаться на уровне нотариальных контор. В связи с этим предложено передать рассмотрение бесспорных дел соответствующим государственным ведомствам.



Верховный суд наделен правом законодательной инициативы и должен ежемесячно вносить предложения правительству (ежеквартально - в парламент) по актуальным вопросам бизнеса, налогов, инвестиций, инфраструктуры и земельных отношений.



Также планируется реформировать экономические суды и обеспечить единообразную судебную практику.



Ответственным лицам даны поручения по увеличению числа зданий для судов и созданию в них необходимых условий для граждан.