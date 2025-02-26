 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 28.02.2025
18:35  Туркменистан борется с метановыми выбросами. Митигация – новое направление деятельности экологического ведомства
18:23  Президент Кыргызстана подписал указ "О неотложных мерах по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на 2025–2030 годы"
18:17  Казахстан в 2024 году резко нарастил экспорт ... самолетов
16:03  Большая Евразия: новая экономическая архитектура или еще один геополитический проект? - Ренат Байтов
15:55  В Кыргызстане официально признали удаленную работу в новой редакции Трудового кодекса
15:49  Узбекистан. О проведении священного месяца Рамазан на достойном уровне
15:34  Туркменские иноагенты просят Каю Каллас побудить правительство Туркменистана
15:19  В Таджикистане опять "независимые" медиа-издания "Радио Свобода" и "Asia Plus" лишили права освещать парламентские выборы
14:49  Кадровые назначения в Кыргыстане. Новые должности получили: Темирболот Абыкеев, Имамназар Бурканов, Данияр Эркимбаев, Данир Иманалиев
14:41  В Узбекистане суды передадут бесспорные дела по коммунальным долгам нотариусам
14:37  В Казахстане назначен новый министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев
14:31  Додик, Джорджеску, кто следующий? Евроатлантисты объявили Трампу войну, - Алексей Белов
14:28  Китай обогнал США в производстве человекоподобных роботов. Россия отстает.., - Ольга Соловьева
04:31  Операция Z: Победа или "договорняк"? - Антон Беликов (доброволец СВО)
02:18  Стартовала Всемирная школьная олимпиада "Великая Победа"
01:37  Премьер Пакистана назвал "чудом" резкое сокращение бедности в Узбекистане
01:34  Проверки мобильных переводов в Казахстане: утвержден новый порог в 1 миллион тенге
01:26  Кто придумал "потемкинские деревни". В России готовят просветительский проект "100 достоверных фактов о Новороссии"
00:58  Трамп блефует: договоренность по Украине будет достигнута скоро или ее вообще не будет
00:56  Афганистан и Туркменистан подписали соглашения о железнодорожном сотрудничестве
00:54  Садыр Жапаров делегации Европарламента: "Кыргызстан не второсортная страна"
00:52  В Узбекистане планируют запустить систему прогнозирования исхода судебных разбирательств
00:50  Как лидер маленькой Гвинеи-Бисау занял особое место в отношениях с Россией
00:47  Кто они – настоящие авторы всех мировых военных кризисов, - Алексей Муратов
00:45  Парламент Кыргызстана одобрил проекты соглашений о границе с Таджикистаном
00:40  RS: Трампу следовало бы поучиться ведению дипломатии у Александра III
Четверг, 27.02.2025
23:51  Sohu: "Красивая контратака": Китай заставил США пожалеть об их наглости
22:00  ВС РФ освободили село Новая Сорочина в Курской области – итоговая сводка Readovka за 27 февраля
17:10  В Таджикистане 2 марта парламентские выборы. Что таджикистанцы знают о партиях и кандидатах? (видео)
17:04  В Казахстане уполномоченный по правам человека Артур Ластаев стал жертвой мошенников
17:01  Узбекистан. В Бахмале новый стадион, построенный на деньги "Open budget", рухнул через 15 дней
16:54  Президент Кыргызстана закладывает капсулы - и принимает удар на себя
16:53  Новые хокимы утверждены в четырех районах Узбекистана
16:43  Казахстан не сравнить с Узбекистаном с его одноуровневым бюджетом без соцрасходов
16:39  Тот самый Олень: Редкоземы или как проигравшая в СВО страна США становится страной-победителем
16:33  Кыргызстан. Революции за гранты: USAID уходит, но оставляет следы
16:29  "Война должна начаться!" Арест Джорджеску - только часть схватки за Европу, - Игорь Иваненко
16:25  Отделить Россию от Китая: госсекретарь Рубио выдал мечту США
13:21  "Мы договорились о решениях проблем": Узбекистан и Пакистан обсудили Трансафганскую железную дорогу
13:16  Администрация Трампа сокращает 90% контрактов USAID на $60 млрд
13:13  Министром культуры Кыргызстана назначен менеджер Мирбек Мамбеталиев
12:46  Habr: Редкоземельные металлы: что это и почему они вдруг стали всем нужны
12:28  Глава ГКНБ Ташиев рассказал, какими участками пограничной земли обменялись Кыргызстан и Таджикистан
12:23  В Узбекистане новый посол из Турции Уфук Улуташ
12:18  Tengrinews: В Китае начали собирать вагоны для LRT в Астане: как они выглядят и что умеют
12:13  Фунт соли: Лондон попытается сорвать переговоры Москвы и Вашингтона
12:04  "Теневое правительство" против "глубинного государства", или Начало новой американской революции, - Валентин Катасонов
03:55  Геополитика мира - Джеффри Сакс выступил в Европейском парламенте
02:33  В Узбекистане только резиденты могут эксплуатировать участки золотых приисков, – Центр использования недр
02:23  Германия заинтересована в профессиональных кадрах из Кыргызстана
02:21  Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова пригласила Эрдогана на международный форум в Ашхабаде
02:17  Иностранцы устроили полуголую вечеринку под Алматы и пожалели
02:09  Почему Узбекистан нельзя назвать страной с чистым воздухом?
01:42  Кыргызстан. Таможня опровергла заявление депутата о коррупционной схеме при ввозе краски
01:28  ВС РФ освободили Лебедевку в Курской области – итоговая сводка Readovka за 26 февраля
00:31  В Узбекистане раскрыли "секрет", который поможет получать хорошую пенсию - проявлять бдительность при трудоустройстве
00:27  Казахстан планирует проложить волоконно-оптическую линию связи через Туркменистан
00:10  В Кыргызстане снимут военно-патриотический сериал к 80-летию Победы о подвигах женщин-воинов
Среда, 26.02.2025
23:59  26 февраля всемирный День фисташек. Кто выращивает фисташки в Таджикистане и как на них много заработать?
19:41  Ученый из Хорезма открыл два ранее неизвестных науке вида жуков
19:28  Редкоземельные металлы. Почему о них все говорят?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Узбекистане суды передадут бесспорные дела по коммунальным долгам нотариусам
14:41 28.02.2025

Суды передадут бесспорные дела в другие инстанции

Ежегодно суды рассматривают 1 млн бесспорных дел, из них 200 тысяч - по коммунальным долгам. Президент отметил, что эти вопросы могут решаться на уровне нотариусов. Предложено передать рассмотрение таких дел госведомствам. Также планируется реформировать экономические суды.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 27 февраля провел совещание, посвященное совершенствованию деятельности судебной системы, ее цифровизации и повышению открытости.

По данным пресс-службы главы государства, за последние восемь лет в стране было принято около 70 законов, указов и постановлений, направленных на улучшение судебной системы. Была улучшена материально-техническая база судов, а с 1 ноября 2024 года внутренний документооборот полностью переведен в электронный формат, что позволило сэкономить 638 млн сумов бюджетных средств.

В 2023 году суды рассмотрели более 3 млн дел, что свидетельствует о росте правовой грамотности населения, говорится в сообщении.

На сегодняшний день 14 судебных услуг (подача заявлений, отслеживание рассмотрения дел, получение копий решений) уже доступны в цифровом формате через портал my.sud.uz.

К настоящему времени около 17 миллионов дел велись через информационные системы, более 15 миллионов судебных дел были распределены автоматически - без человеческого фактора.

Президент заявил, что необходимо последовательно продолжать работу по совершенствованию судебной системы, повышению эффективности деятельности судов.

"Внедрение таких возможностей, как предварительное прогнозирование вероятного исхода судебного разбирательства и расчет предполагаемых судебных расходов, создание виртуального консультанта для оказания юридической помощи гражданам, а также онлайн-мониторинг назначенных судами штрафов и осуществление их оплаты в электронном формате, повысит удобство и сделает судебную систему более доступной", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что с помощью искусственного интеллекта можно внедрить новые возможности.

Для полного отказа от бумажного документооборота в судебной системе планируется поэтапный переход к полностью цифровому формату судопроизводства в рамках концепции "Цифровой суд".

Для реализации этих мер при Верховном суде будет создан Центр информационных технологий, который займется разработкой необходимых информационных систем, программных продуктов, внедрением искусственного интеллекта, а также обеспечением кибербезопасности судебных процессов.

Кроме того, планируется наладить электронную передачу данных между судами и предпринимателями, что позволит ускорить рассмотрение дел.

Глава государства подчеркнул важность интеграции информационных систем судов и всех причастных организаций, и отметил, что "люди должны ощутить реальные удобства от проводимых реформ". В связи с этим поручено расширить цифровизацию и интегрировать информационные базы правоохранительных органов с судебной системой.

Ежегодно суды рассматривают около 1 млн бесспорных дел, из них почти 200 тысяч были связаны с делами по задолженностям за коммунальные услуги. Однако, как отметил президент, подобные вопросы могут решаться на уровне нотариальных контор. В связи с этим предложено передать рассмотрение бесспорных дел соответствующим государственным ведомствам.

Верховный суд наделен правом законодательной инициативы и должен ежемесячно вносить предложения правительству (ежеквартально - в парламент) по актуальным вопросам бизнеса, налогов, инвестиций, инфраструктуры и земельных отношений.

Также планируется реформировать экономические суды и обеспечить единообразную судебную практику.

Ответственным лицам даны поручения по увеличению числа зданий для судов и созданию в них необходимых условий для граждан.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1740742860


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат одобрил закон о воинской службе в резерве
- Главное для партии – это работа с людьми: в "AMANAT" подвели итоги конкурса среди ППО
- В Жамбылской области построят металлургический комбинат мощностью 3 млн тонн стали
- Кадровые перестановки
- Депутаты рассмотрели новые инициативы Правительства к проекту Налогового кодекса
- 9 трлн тг составит объем валовой продукции АПК по прогнозу 2025 года
- В МТСЗН подвели итоги работы в 2024 году и обозначили планы на 2025 год
- Новый газоперерабатывающий завод на Карачаганаке: проект переходит к стадии принятия инвестиционного решения
- Почему корпоративная связь - это необходимость?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  