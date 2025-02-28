|Кадровые назначения в Кыргыстане. Новые должности получили: Темирболот Абыкеев, Имамназар Бурканов, Данияр Эркимбаев, Данир Иманалиев
14:49 28.02.2025
28 февраля 2025
Бишкек (АКИpress) – Абыкеев Темирболот Асаналиевич назначен мэром города Баткен Баткенской области.
Бишкек (АКИpress) – Бурканов Имамназар Апызович назначен акимом Жайылского района Чуйской области.
Бишкек (АКИpress) – Эркимбаев Данияр Жантаевич назначен акимом Араванского района Ошской области.
Бишкек (АКИpress) – Иманалиев Данир Белекович назначен главой государственной администрации – акимом Баткенского района Баткенской области.
Как сообщила пресс-служба Администрации президента, соответствующее распоряжение подписал глава государства Садыр Жапаров.