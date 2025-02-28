В Таджикистане опять "независимые" медиа-издания "Радио Свобода" и "Asia Plus" лишили права освещать парламентские выборы

15:19 28.02.2025

Несколько СМИ, включая информагентство "Азия-Плюс", лишили права освещать парламентские выборы

То, как это было сделано, противоречит законодательству.



Автор: Asia-Plus

28.02.2025



Информационное агентство "Азия-Плюс" и некоторые международные СМИ не смогут освещать парламентские выборы в Таджикистане, которые состоятся 2 марта. По словам представителей Центральной комиссии по выборам и референдумам (ЦКВР), для освещения выборов необходимо получить разрешение. Однако закон и юристы утверждают, что деятельность этого органа должна быть доступна для СМИ.



"Азия-Плюс" в середине февраля 2025 года обратилась в Центризбирком Таджикистана для получения информации, но там ответили: "Вы не сможете освещать выборы, поскольку не подали заявку на получение разрешения". В ЦИК сообщили, что последний срок для получения разрешений или лицензий был установлен 10 февраля.



ЦИК отказывается предоставлять информацию "Азии-Плюс", а для ее получения рекомендует обращаться к аккредитованным СМИ.



Однако согласно законодательству, процедура получения разрешения и сроки должны были быть объявлены заранее. Но это объявление было размещено лишь на внутренних страница сайта ЦИК, а СМИ официально уведомлены не были.



Были лишены права освещать выборы также Радио "Озоди" и BBC. Они сообщили, что не получили эту возможность также из-за того, что не успели подать заявки.



В ЦИК им порекомендовали: "Информацию, которая вас интересует, можно получить с сайта Центральной избирательной комиссии и у аккредитованных СМИ".



По доступной информации, только несколько государственных СМИ были зарегистрированы для освещения парламентских выборов, и только они получили аккредитацию.



Что говорит закон?



Стоит отметить, что, согласно законодательству, ЦИК должна осуществлять свою деятельность прозрачно, а ее заседания должны быть открытыми для общественности и СМИ (статья 4 закона "О Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан"). Чтобы получить информацию пресс-центра ЦКВР о деятельности комиссии или ходе выборного процесса, согласно законодательству, никакой аккредитации или иного разрешения для СМИ не требуется.



Согласно новому закону о лицензировании от 30 июня 2023 года, Центризбирком должен предоставить СМИ свидетельство для освещения избирательных процессов, которое действует бессрочно. Это свидетельство должно оставаться действительным до прекращения деятельности СМИ. Согласно закону и полученному свидетельству, в дальнейшем СМИ может участвовать во всех политических кампаниях посредством простого уведомления.



В этом году не только СМИ, но и некоторые международные наблюдатели также были лишены права наблюдать за выборами. В частности, Офис по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, который ранее наблюдал за выборами в Таджикистане, заявил, что не направит своих наблюдателей на парламентские выборы.



В своем заявлении организация отметила, что вынуждена отказаться из-за "отсутствия гарантий со стороны властей Таджикистана в отношении регистрации или аккредитации наблюдателей".



Позже, 11 февраля, министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил, что БДИПЧ ОБСЕ дважды предлагал сроки для регистрации наблюдателей: сначала до 31 января, а затем до 3 февраля. Они ожидали, что Таджикистан зарегистрирует их миссию в эти сроки.



"Центральная комиссия по выборам и референдумам имеет свой порядок и правила. В те сроки, которые они запрашивали для регистрации наблюдателей, руководство нашей комиссии находилось на выборах в Беларуси и других странах. Поэтому мы не смогли зарегистрировать их 31 января и 3 февраля", – сказал он, добавив: "Это они нарушили процедуру и ушли".



Парламентские выборы в Таджикистане состоятся 2 марта.



Кроме Социал-демократической партии Таджикистана (СДПТ), которая ранее считалась одной из оппозиционных партий, 6 других политических партий выдвинули своих кандидатов на выборы. За 63 места в парламенте поборются 220 кандидатов от политических партий и одномандатных округов.



Все эти партии открыто или скрыто поддерживают правительство, и независимые эксперты утверждают, что они не смогут оказать значительного влияния на политическое пространство страны.



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Из Заключительного отчета Миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ

Президентские выборы, 11 октября 2020 г.

"Большая часть критических "независимых" медиа-изданий осуществляет деятельность в режиме онлайн, находясь за пределами страны. Для того чтобы иметь возможность освещать выборы, журналистам необходимо получить дополнительную аккредитацию от ЦКВР. Нескольким изданиям, в том числе "Asia Plus" и командам "Радио "Свобода" - Европа" / "Радио "Свобода"" было отказано по техническим причинам."