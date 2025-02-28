Туркменские иноагенты просят Каю Каллас побудить правительство Туркменистана

15:34 28.02.2025

Совместное обращение к Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Редакция

28 февраля 2025



В связи с поездкой Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас в Туркменистан для проведения встречи на высоком уровне с представителями правительств стран Центральной Азии, Туркменская инициатива по правам человека (ТИПЧ) и Международное партнерство по правам человека (МПЧ) призвали ее сделать права человека приоритетом в своих дискуссиях с властями страны.



