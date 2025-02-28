|Туркменские иноагенты просят Каю Каллас побудить правительство Туркменистана
15:34 28.02.2025
Совместное обращение к Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности
Редакция
28 февраля 2025
В связи с поездкой Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас в Туркменистан для проведения встречи на высоком уровне с представителями правительств стран Центральной Азии, Туркменская инициатива по правам человека (ТИПЧ) и Международное партнерство по правам человека (МПЧ) призвали ее сделать права человека приоритетом в своих дискуссиях с властями страны.
Министерская встреча ЕС-Центральная Азия состоится в Ашхабаде 4 марта 2025 года. Встреча будет охватывать различные области сотрудничества и состоится в то время, когда ЕС стремится углубить свое взаимодействие с Центральной Азией, включая Туркменистан.
В совместном обращении, направленном Каллас, ТИПЧ и МППЧ призвали ее в ходе переговоров с руководством Туркменистана подчеркнуть, что конкретные улучшения в области прав человека - важнейшей составляющей устойчивого развития и безопасности. Это особенно актуально в свете готовящегося к подписанию Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Туркменистаном (СПС).
Обе организации подчеркивают, что в своей резолюции по Туркменистану, принятой в мае 2019 года, Европейский парламент установил ключевые контрольные показатели в области прав человека и поставил свое согласие на участие в СПС в зависимость от значимого прогресса в достижении этих стандартов. Однако пять лет спустя Туркменистан добился незначительного прогресса в достижении этих показателей, что делает необходимым настаивать на активизации действий.
ТИПЧ и МППЧ призывают Калласа побудить правительство Туркменистана предпринять конкретные шаги для улучшения ситуации с правами человека, такие как:
- Повысить скорость и доступность интернета, снять блокировку социальных сетей и информационных ресурсов.
- Освободить лиц, заключенных в тюрьму в отместку за их гражданскую активность, в соответствии с призывами экспертов ООН по правам человека, и отменить произвольные запреты на поездки, наложенные на журналистку Солтан Ачилову и других лиц.
- Разрешить визиты всех специальных процедур ООН, обратившихся с просьбой о посещении страны, и предоставить Международному комитету Красного Креста доступ к мониторингу мест содержания под стражей.
- Эффективно выполнять рекомендации по борьбе с гендерным насилием и дискриминацией по результатам национального исследования 2020 года, проведенного при поддержке Фонда ООН в области народонаселения, и обзора ситуации в стране, который будет проведен Комитетом ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин в 2024 году.