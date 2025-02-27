Узбекистан. О проведении священного месяца Рамазан на достойном уровне

15:49 28.02.2025

О проведении священного месяца Рамазан на достойном уровне

27.02.2025



Постановление Президента Республики Узбекистан



В последние годы в стране ведется масштабная работа по обеспечению свободы совести, бережному сохранению и донесению до будущих поколений ценностей и традиций, олицетворяющих гуманистическую сущность священной религии ислам, укреплению царящей в нашей стране атмосферы мира и спокойствия, межнационального согласия и религиозной толерантности, а также всесторонней поддержке малообеспеченных, нуждающихся граждан и лиц с инвалидностью. Подобные благородные деяния особенно ярко отражаются во время священного месяца Рамазан.



В целях достойной встречи и проведения на высоком уровне месяца Рамазан, издревле являющегося для нашего народа символом доброты и милосердия, щедрости и великодушия:



1. Принять к сведению информацию Управления мусульман Узбекистана о совпадении начала священного месяца Рамазан 2025 года с 1 марта.



2. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Комитетом по делам религий, Национальным агентством социальной защиты, Ассоциацией махаллей Узбекистана, Фондом по поддержке общественной деятельности ветеранов Узбекистана "Нуроний" и другими организациями-партнерами реализовать меры по проведению месяца Рамазан в регионах в соответствии с национальными традициями и ценностями.



В этот благословенный месяц на основе идеи "Рамазан – месяц щедрости, единства и великодушия" уделять особое внимание:



поддержке инициатив по оказанию помощи нуждающимся людям и стремящейся к знаниям и просвещению молодежи;



укреплению семейных уз, усилению атмосферы взаимного понимания и доверия в махаллях, а также прославлению таких ценностей, как проявление уважения, милосердия и человечности;



охране окружающей среды, благоустройству священных мест паломничества и поклонения, кладбищ, посадке саженцев, а также соблюдению меры и недопущению расточительства в мероприятиях, связанных с месяцем Рамазан.



3. Рекомендовать Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана и другим средствам массовой информации широко освещать мероприятия, связанные с проведением месяца Рамазан.



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и советника Президента Республики Узбекистан Давлетова Р.К.



Президент Республики Узбекистан

Ш. Мирзиеев