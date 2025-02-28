В Кыргызстане официально признали удаленную работу в новой редакции Трудового кодекса

15:55 28.02.2025

В Кыргызстане официально признали удаленную работу



28.02.2025



На встрече организованной Министерством труда и Международного делового совета была представлена новая редакция Трудового кодекса Кыргызстана. Как отметила заведующая отделом труда Бермет Карабаева, обновленный документ стал компактнее и удобнее в применении. Вместо 446 статей теперь осталось 267, так как часть положений была перенесена в другие законы, объединена или исключена.



Одним из главных нововведений стало официальное признание удаленной и смешанной работы. Теперь сотрудники могут выполнять свои обязанности дистанционно или в гибридном формате, что отвечает современным тенденциям цифровизации.



Также введены электронные трудовые договоры и трудовые книжки, что упрощает процесс трудоустройства и делает кадровый учет более прозрачным.



Важное изменение коснулось споров по зарплате: если раньше срок исковой давности по таким делам был неограниченным, то теперь он составляет три года.



Кроме того, теперь зарплата зависит от объема, качества и сложности работы с учетом профессиональных стандартов. А за просрочку выплаты зарплаты, отпускных и окончательного расчета при увольнении работодатели будут платить штраф 0.25% за каждый день задержки.



Стажировка закреплена как форма обучения на рабочем месте, что должно помочь молодым специалистам быстрее адаптироваться к профессии.



Для уязвимых групп населения предусмотрены квоты на трудоустройство. В частности, работодатели обязаны нанимать выпускников детских домов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.



Отмечается, что многие из этих изменений были предложены представителями бизнеса и направлены на повышение инвестиционной привлекательности страны.