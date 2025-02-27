Председатель ВК НПКСК Китая встретился с председателем Великого государственного хурала Монголии

17:45 28.02.2025

Председатель ВК НПКСК встретился с председателем Великого государственного хурала Монголии



Пекин, 26 февраля /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин встретился со спикером Великого государственного хурала /парламента/ Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом в среду в Пекине.



В ходе встречи Ван Хунин сказал, что под стратегическим руководством руководителей двух стран обмены и сотрудничество в различных областях между Китаем и Монголией продолжают углубляться, принося ощутимую пользу народам двух стран.



Китай готов сотрудничать с Монголией для реализации договоренностей, достигнутых главами двух государств, поддержания политической основы для развития двусторонних отношений и содействия созданию китайско-монгольского сообщества единой судьбы, подчеркнул он.



Ван Хунин заявил, что ВК НПКСК готов содействовать обменам и сотрудничеству с монгольской стороной, внося свой вклад в непрерывное развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.



Дашзэгвийн Амарбаясгалан в свою очередь отметил, что Монголия и Китай являются вечными странами-соседями, хорошими друзьями и партнерами и развитие дружественных монгольско-китайских отношений является ключевым приоритетом внешней политики Монголии.



Он добавил, что монгольская сторона поддерживает основные инициативы, предложенные Китаем, включая инициативу "Пояс и путь", и готова расширять практическое сотрудничество с Китаем для достижения общего развития.