Казахстан в 2024 году резко нарастил экспорт ... самолетов

18:17 28.02.2025

Казахстан резко нарастил экспорт самолетов в 2024 году



Аскар Машаев

Главный аналитик Kursiv Research

28 февраля 2025



Воздушные суда оказались на восьмом месте в топ-10 экспортных продуктов Казахстана, хотя в стране нет полноценной авиационной промышленности. Kursiv Research выяснил, почему самолеты попали в число крупнейших экспортных товаров Казахстана, который на мировых рынках воспринимается исключительно как поставщик нефти, урана и металлов.



Сколько самолетов Казахстан экспортировал в 2024 году



В прошлом году Казахстан экспортировал 20 самолетов, свидетельствует таможенная статистика. По одному самолету Казахстан отправил в Грузию, Иорданию и Швейцарию, пять – в Турцию и сразу 12 бортов – в Ирландию.



Общая стоимость экспортированных самолетов – $887 млн. Таким образом, воздушные судна оказались на восьмом месте в десятке крупнейших товаров, которые республика поставляет на внешние рынки.



По типам самолетов Казахстан отгрузил 19 лайнеров (на $796 млн) вместимостью от 50 до 300 человек. Один самолет (на $91 млн) – вместимостью не более 50 человек. Речь идет о среднемагистральных узкофюзеляжных воздушных судах. На их выпуске специализируются такие мировые лидеры, как европейский Airbus, американский Boeing, канадский Bombardier и бразильский Embraer.



Мы еще не научились производить такую высокотехнологичную продукцию, как среднемагистральный пассажирский самолет. Казахстан был и остается чистым импортером авиалайнеров. Тогда почему мы начали активно поставлять самолеты на внешние рынки?



В какие страны Казахстан экспортирует самолеты



Маловероятно, что это реэкспорт в интересах российских компаний. За последние десять лет, если не брать результаты 2024-го, таможенная статистика фиксировала аномально высокие экспортные отгрузки три раза. И все три раза – до 2022 года, когда западные страны ужесточили санкции против России. В 2015 году Казахстан экспортировал шесть самолетов на $105 млн, в 2019 году – 11 самолетов на $291 млн и в 2020 году – 13 бортов на $336 млн.



Это обусловлено запутанными схемами авиационного лизинга. Лизингополучатели нередко регистрируют технику в другой юрисдикции, чтобы оптимизировать налоги или упросить техническое обслуживание. И Air Astana – крупнейший наш авиаперевозчик – как и любая другая авиакомпания, прибегает к лизинговым контрактам, чтобы оптимизировать бизнес-процессы.



Что говорят депутаты об авиационном лизинге



Некоторые детали авиализинга стали известны из депутатского запроса на имя тогдашнего премьер-министра РК Алихана Смаилова и из его ответа народным избранникам.



В январе 2024-го депутаты мажилиса заявили, что "воздушные суда, принадлежащие авиакомпании Air Astana, приписаны не в Казахстане, а в Ирландии". По их мнению, это означает, что Казахстан не обладает контролем за собственностью национального перевозчика. Одновременно с этим они не забыли добавить к запросу слова Питера Фостера, главы Air Astana, что компания и не планирует регистрировать свои суда в Казахстане. Депутаты воззвали к премьеру, чтобы он разобрался и заставил авиаперевозчика зарегистрировать самолеты в Казахстане, поскольку это, по их мнению, в интересах страны.



Аргументы авиаперевозчика, которые звучали до депутатского запроса о месте приписки авиафлота, депутаты назвали неубедительными. Ранее Air Astana указывала, что европейская регистрация позволяет авиакомпании совершать рейсы на территорию западных стран. По мнению депутатов, с момента образования компании прошло четверть века, и за эти два десятилетия Комитет гражданской авиации давно должен был проработать все нужные вопросы.



"Другой причиной регистрации воздушных бортов в Ирландии эксперты называют также возможные налоговые преимущества данной юрисдикции", – следует из запроса. Фракция "Ак жол" заявила, что национальный перевозчик просто не должен уклоняться от уплаты налогов в собственной стране.



Что думает правительство РК об авиационном лизинге



Премьер РК в своем ответе депутатам пояснил, что флот воздушных судов Air Astana состоит из 50 самолетов (ответ опубликован в январе 2024-го). Из них Airbus A320 – 24 единиц, А321 – 18 единиц, Embraer 190 – 5 единиц, Boeing 767 – 3 единиц. Они зарегистрированы в Ирландии, средний возраст флота – 5 лет. Из 50 самолетов 18 лайнеров относятся к парку дочерней компании Fly Arystan.



"Вышеуказанные воздушные суда эксплуатируются на основании договоров о лизинге с лизингодателями западных стран (Ирландия: Avolon, SMBC Aviation, Aercap, США: Air Lease Corp. и Сингапур: BOC Aviation), что соответствует мировой практике", – указал в ответе премьер. К примеру, в лизинг у данных лизинговых компаний самолеты приобретают крупные авиаперевозчики Lufthansa, Turkish Airlines, Qatar Airways.



Эту практику не запрещает законодательство нашей страны. Закон "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации" не ограничивает права авиакомпании по регистрации воздушных судов. Поэтому выбор юрисдикции продиктован исключительно решением собственников воздушных судов. Собственники при этом руководствуются уровнем защиты прав собственности, страхования и обеспечения возможности по оперативному ремонту воздушных судов в определенной юрисдикции.



"Учитывая международную обстановку и санкционные ограничения для собственников воздушных судов, регистрация в реестре западных стран позволяет получать преимущества по нивелированию санкционных рисков", – уточнил глава кабмина в ответе на депутатский запрос.