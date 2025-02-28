Президент Кыргызстана подписал указ "О неотложных мерах по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на 2025–2030 годы"

18:23 28.02.2025

Подписан Указ "О неотложных мерах по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Кыргызской Республики на 2025–2030 годы"



28.02.2025



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в целях повышения эффективности функционирования государственной системы Гражданской защиты, своевременного проведения превентивных мероприятий и обеспечения готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, недопущения гибели людей и снижения материального ущерба, руководствуясь статьями 5, 7, 21 Закона Кыргызской Республики "О Гражданской защите", статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:



1. Кабинету Министров Кыргызской Республики:



1) при подготовке проектов ежегодных бюджетов предусматривать финансирование расходов на проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;



2) на основе масштабной инвентаризации объектов и сооружений для пропуска селевых, паводковых вод осуществить проведение мероприятий по защите населенных пунктов и их инфраструктуры, пересмотреть нормы проектирования, строительства водопропускных и водонаправляющих сооружений на селеопасных участках;



3) пересмотреть нормы обеспеченности персоналом аварийных и специализированных подразделений на объектах топливно- энергетического комплекса для работы в условиях аварий и катастроф;



4) создать систему мониторинга техносферной безопасности промышленных опасных объектов и гидротехнических сооружений;



5) обеспечить долгосрочное инвестирование в зеленые лесные насаждения в предгорьях, в агролесоводство на поймах рек для снижения паводковых и селевых процессов, эрозии берегов и деградации земель;



6) внести изменения в нормативные правовые акты Кыргызской Республики, касающиеся повышения ответственности должностных лиц за ненадлежащее выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;



7) принять комплекс превентивных мер по заблаговременной подготовке к реагированию на чрезвычайные ситуации;



8) разработать и утвердить новые строительные нормы и правила по инженерно-техническим мероприятиям Гражданской защиты Кыргызской Республики, обеспечить надлежащий надзор и контроль за соблюдением строительных норм и правил сейсмостойкого строительства, генеральных планов городов.



2. Полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления:



1) ежегодно предусматривать не менее 3 % (в пределах до 8 %) от годового бюджета фонда на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций;



2) обеспечить ежегодный безопасный пропуск паводковых и селевых вод в весенне-летний период, неукоснительное исполнение предписаний в области Гражданской защиты.



3. Кабинету Министров Кыргызской Республики в течение трех месяцев принять соответствующие меры по реализации настоящего Указа.