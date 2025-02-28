Туркменистан борется с метановыми выбросами. Митигация – новое направление деятельности экологического ведомства

18:35 28.02.2025

Справка.

Митигация (или митигирование) рисков – это термин, происходящий от английского слова mitigation, означающего "смягчение" или "смягчение последствий". Прямой перевод с английского уже частично описывает суть митигации рисков – это снижение последствий от их реализации.



Митигация – новое направление деятельности экологического ведомства



Вместе с присоединением нашей страны к Глобальному обязательству в 2023 году в целях реализации задач обязательства и улучшения координации деятельности заинтересованных министерств и ведомств постановлением Президента Туркменистана была создана межведомственная комиссия по метану, утвержден долгосрочный план действий, начата соответствующая деятельность.



Частью этого процесса стало принятие закона Туркменистана "Об энергосбережении и энергоэффективности", подготовка проектов нового закона "Об ограничении выбросов парниковых газов", нормативно-правовых актов по контролю и инвентаризации выбросов. В комплексной работе принимали участие сотрудники министерства охраны окружающей среды Туркменистана, участник мероприятий - начальник отдела гидрометеорологии эковедомства Сердар Эеберенов рассказывает:



- Присоединение страны к Глобальному обязательству по метану придало новый импульс в реализации Национальной стратегии Туркменистана об изменении климата во всех областях экономики страны, особенно в нефтегазовом секторе, где высок уровень международного партнерства. Так, в рамках выполнения дорожной метановой карты была сформирована совместная туркмено-американская рабочая группа высокого уровня по сокращению выбросов метана, мобилизованы для страны ресурсы регионального проекта "Энергетика Центральной Азии", Программы развития коммерческого права министерства торговли США, международной обсерватории наблюдения ЮНЕП, которая отслеживает и предоставляет спутниковые снимки для проведения мер "на земле". В прошлом году была организована ознакомительная поездка представителей Туркменистана в г.Остин штата Техас (США) для участия в саммите по технологиям митигации и инноваций, где представители нашей страны знакомились с американской правовой базой по заявленной тематике.



Были установлены контакты между государственными концернами "Туркменгаз" и "Туркменнебит" и американскими компаниями "Tetra Tech ES, Inc" и "Deloitte & Touche LLP", при участии которых на энергетических объектах ГК проведены измерительные, оценочные и мониторинговые мероприятия, по результатам которых подготовлен отчет с профилактическими рекомендациями.



Также в рамках подписанного меморандума о взаимопонимании между ГК "Туркменгаз" и Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) начато внедрение автоматизированной программы и закупка оборудования, проводятся обучающие семинары по совершенствованию методик-контроллеров, улучшения так называемого "углеродного следа".



Глобальный метановый документ был принят под существующую законодательную базу Туркменистана, также годом раньше (2022 г.) в рамках выполнения обязательств страны по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению по климату Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов утвердил практическую митигационную основу страны – Определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ), подготовленный в соответствии с Национальной стратегией Туркменистана об изменении климата. Документ включает конкретные адаптационные и митигационные мероприятия.



Следует отметить, что Туркменистан выступает с предложением о создании Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии с офисом в городе Ашхабаде, который мог бы системно оценивать климатическую тематику, осуществлять трансфер технологий, обмен мнениями, подготовку совместных решений и демонстрацию консолидированной позиции региона, а также способствовать выполнению странами, в том числе Туркменистаном, своих ОНУВ.



Достижение Туркменистаном заявленных планов по снижению выбросов парниковых газов продолжается, в последующем оно планируется за счет собственных финансовых ресурсов страны при материально-технической поддержке со стороны международных организаций.



Елена Долгова

28.02.2025