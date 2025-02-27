Дефицит электроэнергии в этом году вырастет почти на 50% в Казахстане

18:42 28.02.2025

Дефицит электроэнергии в этом году вырастет почти на 50% в Казахстане, - депутат



Очередной тревожный прогноз по дефициту электроэнергии сделали в сенате. Нехватка в этом году может вырасти почти на 50%. По словам депутатов, страна не успевает производить столько электричества, сколько граждане потребляют. Поэтому приходится докупать у России. Чтобы решить вопрос, сенаторы одобрили соглашение об энергетическом союзе двух стран. Что даст такое сотрудничество, расскажет Дильназ Насекенова.



Из-за дефицита электроэнергии в последние годы Казахстан все чаще обращается к соседним странам. В основном к России. В прошлом году оттуда мы импортировали около 3 млрд. кВт/ч электроэнергии. И это несмотря на то, что в стране функционируют более двухсот электростанций. 37 из которых - ТЭЦ. Однако, важно не количество, а качество. С последним у нас в стране явные проблемы.



ШАКАРЫМ БУКТУГУТОВ, ДЕПУТАТ СЕНАТА ПАРЛАМЕНТА РК:

Отдельно стоит отметить сохраняющийся высокий уровень износа действующих энергетических мощностей. Так, 46% или 17 из общего количества ТЭЦ имеют показатель изношенности более 70%. А в ряде регионов, износ ТЭЦ достигает более 80%. Средний уровень износа по всем ТЭЦ составляет 61%, средний возраст - 62 года.



Так, в прошлом году в Казахстане произвели около 118 млрд кВтч электроэнергии, тогда как потребили - около 120 млрд. Из-за этого пришлось импортировать из России электричество на 100 миллиардов тенге. В этом году прогнозы еще тревожнее. Дефицит увеличится почти вдвое.



СУИНДИК АЛДАШЕВ, ДЕПУТАТ СЕНАТА ПАРЛАМЕНТА РК:

Согласно прогнозу уполномоченного органа, дефицит электроэнергии в 2025 году составит 5,7 млрд кВтч, что на 46% больше показателя 2024 года. Дефицит электроэнергии особенно остро сказывается на пиковые часы. В таком случае Единый покупатель осуществляет поставки из энергосистемы РФ.



Но в Минэнерго настроены позитивно. По словам вице-министра, с начала года в стране произвели на 60 миллионов кВтч электричества больше, чем потребили. Поэтому, в этом году в планах ведомства уменьшить импорт российской электроэнергии до 2 млрд кВт/ч.



СУНГАТ ЕСИМХАНОВ, ВИЦЕ-МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ РК:

Прогнозируем его уменьшение, потому что мы ввели дополнительные мощности. Мы постараемся, чтобы это не было больше 2 млрд в этом году. Я думаю, возможно и меньше. После ввода всех мощностей в 2027 году, я думаю, мы не будем покупать электроэнергию извне. У нас будет больше экспортный потенциал.



Казахстанцев же волнует - как вся эта ситуация отразится в квитанциях на комуслуги. Пока для населения тарифы не поднимали. Но производство на электростанциях уже подорожало на 20%. Все дело в ценах на сырье. К тому же подняли зарплаты сотрудникам. А еще ремонтные работы и закуп оборудования также привели к росту цены. Но в минэнерго пообещали, что для населения стоимость электричества если и будут повышать, то не чаще раза в год.



СУНГАТ ЕСИМХАНОВ, ВИЦЕ-МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ РК:

Мы вместе работаем. Поэтому такого роста, что каждый месяц будет проходить повышение тарифа, такой задачи нет. У них тоже есть определенные правила. Там есть в год один раз и есть механизмы ЧРМ, когда стратегические товары растут. Поэтому плановый рост тарифа будет. И параллельно будет, я думаю, рассматриваться вопрос адресной социальной помощи.



Еще один вопрос - что будет с ценами после подписания главой государства соглашения о параллельной работе энергосистем Казахстана и России. Его, к слову, сегодня одобрили Сенаторы. По словам минэнерго, наша страна не будет платить за электроэнергию при отклонении от графика, если оно не превышает 150 МВт.



