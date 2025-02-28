 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 28.02.2025
23:00  Readovka: Уничтожение украино-американских отношений в Белом доме - главное событие 28 февраля
21:00  Душанбе и Москва дали старт Всемирной школьной олимпиаде "Великая Победа"
20:42  В Узбекистане с этого года узбекский язык станет обязательным предметом на экзаменах
20:31  Ответ Токио Пекину. Япония поставит Монголии радиолокационную систему
20:19  Муфтий Таджикистана призвал не завышать цены на продукты в Рамадан
19:59  Помидор в тюбетейке: как мультсериал из Узбекистана вышел на зарубежные стриминговые сервисы
19:35  В Кыргызстане снижена генерация электроэнергии - население просят экономить
19:32  12 блогеров Казахстана задекларировали дополнительные доходы на сумму 1,4 млрд тенге
19:27  Кыргызстан заявил о связи 22 криптокомпаний с отмыванием денег
18:54  Кампании "Целина-4". Монголия начинает грандиозное освоение залежных земель под выращивание зерновых и овощей
18:42  Дефицит электроэнергии в этом году вырастет почти на 50% в Казахстане
18:35  Туркменистан борется с метановыми выбросами. Митигация – новое направление деятельности экологического ведомства
18:23  Президент Кыргызстана подписал указ "О неотложных мерах по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на 2025–2030 годы"
18:17  Казахстан в 2024 году резко нарастил экспорт ... самолетов
17:45  Председатель ВК НПКСК Китая встретился с председателем Великого государственного хурала Монголии
16:03  Большая Евразия: новая экономическая архитектура или еще один геополитический проект? - Ренат Байтов
15:55  В Кыргызстане официально признали удаленную работу в новой редакции Трудового кодекса
15:49  Узбекистан. О проведении священного месяца Рамазан на достойном уровне
15:34  Туркменские иноагенты просят Каю Каллас побудить правительство Туркменистана
15:19  В Таджикистане опять "независимые" медиа-издания "Радио Свобода" и "Asia Plus" лишили права освещать парламентские выборы
14:49  Кадровые назначения в Кыргыстане. Новые должности получили: Темирболот Абыкеев, Имамназар Бурканов, Данияр Эркимбаев, Данир Иманалиев
14:41  В Узбекистане суды передадут бесспорные дела по коммунальным долгам нотариусам
14:37  В Казахстане назначен новый министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев
14:31  Додик, Джорджеску, кто следующий? Евроатлантисты объявили Трампу войну, - Алексей Белов
14:28  Китай обогнал США в производстве человекоподобных роботов. Россия отстает.., - Ольга Соловьева
13:48  В Узбекистане принята концепция по госполитике в религиозной сфере
12:53  США интересует расширение доступа к природным ископаемым Центральной Азией
10:55  ФСБ РФ задержала уроженца Центральной Азии, готовившего серию терактов в Ставрополе при координации с территории Украины
04:31  Операция Z: Победа или "договорняк"? - Антон Беликов (доброволец СВО)
02:18  Стартовала Всемирная школьная олимпиада "Великая Победа"
01:37  Премьер Пакистана назвал "чудом" резкое сокращение бедности в Узбекистане
01:34  Проверки мобильных переводов в Казахстане: утвержден новый порог в 1 миллион тенге
01:26  Кто придумал "потемкинские деревни". В России готовят просветительский проект "100 достоверных фактов о Новороссии"
00:58  Трамп блефует: договоренность по Украине будет достигнута скоро или ее вообще не будет
00:56  Афганистан и Туркменистан подписали соглашения о железнодорожном сотрудничестве
00:54  Садыр Жапаров делегации Европарламента: "Кыргызстан не второсортная страна"
00:52  В Узбекистане планируют запустить систему прогнозирования исхода судебных разбирательств
00:50  Как лидер маленькой Гвинеи-Бисау занял особое место в отношениях с Россией
00:47  Кто они – настоящие авторы всех мировых военных кризисов, - Алексей Муратов
00:45  Парламент Кыргызстана одобрил проекты соглашений о границе с Таджикистаном
00:40  RS: Трампу следовало бы поучиться ведению дипломатии у Александра III
Четверг, 27.02.2025
23:51  Sohu: "Красивая контратака": Китай заставил США пожалеть об их наглости
22:00  ВС РФ освободили село Новая Сорочина в Курской области – итоговая сводка Readovka за 27 февраля
17:10  В Таджикистане 2 марта парламентские выборы. Что таджикистанцы знают о партиях и кандидатах? (видео)
17:04  В Казахстане уполномоченный по правам человека Артур Ластаев стал жертвой мошенников
17:01  Узбекистан. В Бахмале новый стадион, построенный на деньги "Open budget", рухнул через 15 дней
16:54  Президент Кыргызстана закладывает капсулы - и принимает удар на себя
16:53  Новые хокимы утверждены в четырех районах Узбекистана
16:43  Казахстан не сравнить с Узбекистаном с его одноуровневым бюджетом без соцрасходов
16:39  Тот самый Олень: Редкоземы или как проигравшая в СВО страна США становится страной-победителем
16:33  Кыргызстан. Революции за гранты: USAID уходит, но оставляет следы
16:29  "Война должна начаться!" Арест Джорджеску - только часть схватки за Европу, - Игорь Иваненко
16:25  Отделить Россию от Китая: госсекретарь Рубио выдал мечту США
13:21  "Мы договорились о решениях проблем": Узбекистан и Пакистан обсудили Трансафганскую железную дорогу
13:16  Администрация Трампа сокращает 90% контрактов USAID на $60 млрд
13:13  Министром культуры Кыргызстана назначен менеджер Мирбек Мамбеталиев
12:46  Habr: Редкоземельные металлы: что это и почему они вдруг стали всем нужны
12:28  Глава ГКНБ Ташиев рассказал, какими участками пограничной земли обменялись Кыргызстан и Таджикистан
12:23  В Узбекистане новый посол из Турции Уфук Улуташ
12:18  Tengrinews: В Китае начали собирать вагоны для LRT в Астане: как они выглядят и что умеют
12:13  Фунт соли: Лондон попытается сорвать переговоры Москвы и Вашингтона
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Кампании "Целина-4". Монголия начинает грандиозное освоение залежных земель под выращивание зерновых и овощей
18:54 28.02.2025

Монголия запускает целину
Новая программа избавит страну от продовольственной зависимости

Текст: Иван Иванов
28.02.2025

Монголия начинает грандиозное освоение залежных земель под выращивание зерновых и овощей. Главная цель проекта - избавление от продовольственной зависимости. Сейчас львиную долю продовольствия страна ввозит из Китая и России.

Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, Центральный банк (Монголбанк) и 10 коммерческих банков подписали соглашение о льготном кредите для финансирования кампании по устойчивому развитию земледелия "Целина-4". Об этом сообщает информационное агентство "Монцамэ".

В ходе церемонии подписания министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Жадамбын Энхбаяр сообщил, что месяц назад Центральный банк Монголии и коммерческие банки подписали соглашение о финансировании крупной программы по повышению уровня переработки шерсти, кашемира и кожи в легкой промышленности.

"Сегодня Правительство Монголии подписывает Соглашение о финансировании кампании "Целина-4", целью которой является интенсификация и диверсификация земледелия в идеальном сочетании с животноводством. Исходя из этого, планируется вывести легкую и пищевую промышленность на новый уровень. Кампания "Целина-4", которая позволит увеличить площадь пахотных земель на 200 тысяч гектаров, будет реализована до 2028 года. Это, в свою очередь, будет способствовать увеличению объемов производства продовольственной, сельскохозяйственной продукции и продукции легкой промышленности", - сказал Жадамбын Энхбаяр, добавив, что для достижения этой цели необходимо защитить сельскохозяйственные угодья от эрозии почвы.

"Кроме того, к 2030 году население страны достигнет четырех миллионов человек, а число туристов - одного миллиона. Существует острая необходимость в увеличении производства сельскохозяйственных культур для удовлетворения растущего спроса на продовольствие. В настоящее время продовольственная, сельскохозяйственная и легкая промышленность экспортируют продукцию на сумму 1 млрд долларов США, а с реализацией национального движения "Белое золото" и кампании "Целина-4", которые тесно взаимосвязаны, объем экспорта достигнет двух миллиардов", - подчеркнул министр.

В рамках кампании "Целина-4" коммерческие банки предоставят кредиты в области сельского хозяйства, животноводства и пищевой промышленности на сумму 800 млрд тугриков. Из них до 350 млрд тугриков будут направлены на пополнение оборотного капитала, а остальное - на инвестиции.

В 2025 году из государственного бюджета на субсидирование процентных ставок будет выделено 52,8 млрд тугриков. Правительство профинансирует 10 процентов кредитов на пополнение оборотного капитала. Срок кредитования составляет до двух лет для кредитов на пополнение оборотного капитала и до четырех лет для инвестиционных кредитов.

Источник - GAZETA-N1.RU, Улан-Удэ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1740758040


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат одобрил закон о воинской службе в резерве
- Главное для партии – это работа с людьми: в "AMANAT" подвели итоги конкурса среди ППО
- В Жамбылской области построят металлургический комбинат мощностью 3 млн тонн стали
- Кадровые перестановки
- Депутаты рассмотрели новые инициативы Правительства к проекту Налогового кодекса
- 9 трлн тг составит объем валовой продукции АПК по прогнозу 2025 года
- В МТСЗН подвели итоги работы в 2024 году и обозначили планы на 2025 год
- Новый газоперерабатывающий завод на Карачаганаке: проект переходит к стадии принятия инвестиционного решения
- Почему корпоративная связь - это необходимость?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  