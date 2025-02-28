|Кыргызстан заявил о связи 22 криптокомпаний с отмыванием денег
19:27 28.02.2025
Кыргызстан заявил о связи ряда криптокомпаний с отмыванием денег
28.02.2025 Лена Джесс
26 февраля Государственная служба финансовой разведки при Минфине Кыргызстана (ГСФР) включила ряд криптовалютных компаний в перечень организаций, "в отношении которых имеются сведения об их участии в отмывании преступных доходов".
Постановление находится в закрытой части сайта, однако документом поделился ряд Telegram-каналов.
В список вошли 22 компании, в том числе базирующиеся в РФ. Регулятор запретил вести с ними деятельность банкам и нефинансовым организациям.
Впоследствии на основании уточненных данных двух фигурантов - криптовалютную биржу TokenSpot и криптообменник CashBack - исключили из перечня ГСФР. Клиентам этих компаний вернули доступ к банкам Кыргызстана.
В криптосообществе выразили надежду, что другие компании также смогут в скором времени "разрешить возникшее недоразумение".
По состоянию на 31 декабря 2024 года, Служба регулирования и надзора за финансовым рынком Кыргызстана выдала поставщикам услуг виртуальных активов 137 лицензий (восемь бирж и 129 обменников). Кроме того, восемь сертификатов получили операторы промышленного майнинга.
В настоящее время регулятор инициировал обсуждение по изменению регулирования сферы виртуальных активов в стране с целью устранения неточностей и повышения прозрачности рынка. Предложения от заинтересованных лиц принимаются до 10 марта.
Напомним, в конце 2024 года Минфин Кыргызстана сообщил, что налоговые сборы с местных майнеров сократились на 50% в годовом отношении.