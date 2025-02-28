Кыргызстан заявил о связи 22 криптокомпаний с отмыванием денег

19:27 28.02.2025

Кыргызстан заявил о связи ряда криптокомпаний с отмыванием денег



28.02.2025 Лена Джесс



26 февраля Государственная служба финансовой разведки при Минфине Кыргызстана (ГСФР) включила ряд криптовалютных компаний в перечень организаций, "в отношении которых имеются сведения об их участии в отмывании преступных доходов".



Постановление находится в закрытой части сайта, однако документом поделился ряд Telegram-каналов.



