12 блогеров Казахстана задекларировали дополнительные доходы на сумму 1,4 млрд тенге

19:32 28.02.2025

Блогеры в Казахстане задекларировали 1,4 млрд тенге дополнительных доходов: что происходит?



В Казахстане продолжаются мероприятия по исполнению уведомлений камерального контроля, направленные на выявление и устранение занижения доходов. В рамках этих действий 12 блогеров добровольно задекларировали дополнительные доходы на сумму 1,4 млрд тенге, уплатив налоги в размере 73,6 млн тенге. Однако это лишь верхушка айсберга: в общей сложности уведомления о возможных нарушениях получили 854 блогера, а предполагаемые расхождения в доходах составляют 71,9 млрд тенге, передает DKnews.kz.



Камеральный контроль: как это работает?



Камеральный контроль - это метод налогового мониторинга, который позволяет государственным органам выявлять расхождения между реальными доходами налогоплательщиков и данными, указанными в их декларациях. Суть этой процедуры заключается не в автоматическом наложении штрафов или доначислении налогов, а в предоставлении возможности налогоплательщику самостоятельно скорректировать свои декларации.



Если налогоплательщик согласен с выявленными расхождениями, он вносит изменения и уплачивает соответствующие налоги. В противном случае он может предоставить пояснения, доказывающие правомерность своих данных.



Что означают 71,9 млрд тенге расхождений?



Важно понимать, что 71,9 млрд тенге – это не сумма уклонения от налогов, а оценка возможных неучтенных доходов блогеров. Государственные органы сравнивают фактические финансовые потоки (например, поступления на банковские счета, доходы от рекламы, спонсорские контракты и донаты) с данными, указанными в декларациях. Если обнаруживается несоответствие, блогеру направляется уведомление с требованием разъяснить ситуацию.



Почему блогеры попали под особое внимание?



В последние годы блогерская деятельность в Казахстане стала серьезным источником доходов для многих контент-мейкеров. Платформы вроде YouTube, Instagram, TikTok, Telegram и другие позволяют зарабатывать на рекламе, партнерских программах, платных подписках и донатах. Однако не все блогеры изначально осознают, что подобные доходы подлежат налогообложению наравне с любым другим видом предпринимательской деятельности.



С ростом цифровой экономики налоговые органы Казахстана начали активно внедрять механизмы контроля за доходами интернет-деятелей. В 2023 году были введены новые меры, направленные на мониторинг поступлений блогеров и онлайн-бизнеса.



Какие налоги должны платить блогеры?



В Казахстане налогообложение физических лиц и предпринимателей зависит от их статуса:



- Если блогер оформлен как ИП (индивидуальный предприниматель), он платит налоги в зависимости от выбранного налогового режима (например, 3% от дохода по упрощенной системе).

- Если блогер работает как физическое лицо, его доход облагается ИПН (индивидуальным подоходным налогом) в размере 10%.



Кроме того, при доходах свыше определенного порога может взиматься обязательный социальный платеж и пенсионные взносы.



Что будет с теми, кто не задекларирует доходы?



На данный момент блогерам, получившим уведомления, дается 30 рабочих дней на то, чтобы либо добровольно задекларировать свои доходы, либо предоставить пояснения. Если по истечении этого срока налогоплательщик проигнорирует требования, к нему могут быть применены меры принудительного взыскания, включая штрафы и доначисление налогов с пени.



Ранее налоговые органы Казахстана уже проводили кампании по выявлению незадекларированных доходов у самозанятых граждан, фрилансеров и владельцев онлайн-магазинов. В ряде случаев после несогласования с требованиями налоговой инспекции дело передавалось в суд.



Перспективы и возможные изменения в регулировании



Ситуация с блогерами показывает, что государство активно адаптируется к изменениям в цифровой экономике. Возможно, в будущем в Казахстане будут введены специальные налоговые режимы для контент-мейкеров, аналогично тем, что действуют в некоторых странах.



Например, в России блогеры могут платить налог в рамках самозанятости (4-6% от дохода), а в странах ЕС цифровые предприниматели должны учитывать НДС на свои услуги. Казахстан, следуя мировым тенденциям, может разработать более удобные механизмы уплаты налогов для блогеров, что позволит избежать серых схем и упростит процесс декларирования.



Итоги



- 12 блогеров добровольно задекларировали 1,4 млрд тенге доходов и уплатили 73,6 млн тенге налогов.

- Всего 854 блогера получили уведомления о возможном занижении доходов на 71,9 млрд тенге.

- Камеральный контроль дает налогоплательщикам возможность исправить данные добровольно.

- Государство продолжает внедрять меры по контролю доходов интернет-предпринимателей.



Блогерам стоит внимательно относиться к своим финансовым обязательствам перед государством, чтобы избежать штрафов и возможных судебных разбирательств.